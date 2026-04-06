Nam nghệ sĩ đang nổi tiếng thì mất tích kỳ lạ 6 năm, khiến đồng nghiệp lo lắng "chỉ cần còn sống đâu đó là được rồi"

Mới đây, cựu giám đốc sáng tạo của YG Entertainment gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cũ của rapper ONE (Jung Jae-won) kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Jaewon, giờ cậu đang ở đâu? Chỉ cần cậu vẫn còn sống ở đâu đó là được rồi”. Chia sẻ này ngay lập tức khơi sự tò mò về 1 nghệ sĩ đã biến mất nhiều năm dù từng được đánh giá cao cả về tài năng lẫn ngoại hình.

Những hình ảnh của ONE được cựu giám đốc sáng tạo YG ghi lại

ONE bất ngờ trở thành từ khóa tìm kiếm trên nhiều nền tảng. Người hâm mộ nhắc lại việc nam rapper đã “mất tích” suốt 6 năm, gần như không có bất kỳ cập nhật nào về sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Một bài đăng với tiêu đề “Ngôi sao mà cả Hàn Quốc lẫn quốc tế đều đang tìm kiếm” nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Bài viết trích dẫn lời một người hâm mộ: “Có ai biết Jung Jae Won giờ ở đâu không? Anh ấy đã mất tích nhiều năm rồi. Tôi vẫn nghe nhạc và chờ đợi, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào”, được đăng đúng vào ngày sinh nhật 29/3 của nam nghệ sĩ. Không chỉ tại Hàn Quốc, nhiều fan quốc tế cũng chia sẻ lại hình ảnh của ONE, đồng thời bày tỏ sự tò mò về tình hình hiện tại của anh.

Rapper ONE

ONE ra mắt năm 2015 trong nhóm hip-hop 1PUNCH cùng Kim Samuel, nhanh chóng gây chú ý khi tham gia hai mùa Show Me The Money 4 và Show Me The Money 5. Từ đây, anh lọt vào tầm ngắm của YG Entertainment và chính thức gia nhập công ty, mở ra giai đoạn hoạt động nổi bật nhất trong sự nghiệp.

Năm 2017, ONE ra mắt solo với dự án One Day, đánh dấu bước chuyển mình từ thí sinh chương trình rap sang nghệ sĩ trực thuộc một “ông lớn” giải trí. Tuy nhiên, thay vì duy trì đà phát triển âm nhạc, anh dần chuyển hướng sang diễn xuất. Nam nghệ sĩ góp mặt trong nhiều dự án như A Korean Odyssey, Her Private Life, Arthdal Chronicles hay phim điện ảnh Goodbye Summer. Anh cũng từng xuất hiện trong chương trình hẹn hò Heart Signal 2, cho thấy sự năng nổ trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

MV Gettin by - ONE

Đến năm 2019, ONE kết thúc hợp đồng với YG Entertainment và thành lập công ty riêng Private Only. Cuối năm cùng năm, anh phát hành album phòng thu PRVT 01 - sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, ít tính thương mại hơn so với giai đoạn trước đó. Đây cũng là lần cuối cùng khán giả được thấy ONE hoạt động âm nhạc một cách rõ nét.

Trong một bài phỏng vấn, nam rapper từng thẳng thắn chia sẻ về cảm giác ngột ngạt khi hoạt động trong mô hình thần tượng. Anh cho biết bản thân phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt, đồng thời bị buộc phải phù hợp với những khuôn mẫu không thuộc về mình. “Tôi phải làm ra những bài hát không phù hợp với phong cách của mình, cho đến thay đổi phong cách thời trang thành thứ gượng ép, mất tự nhiên. Điều khiến tôi khó chịu nhất là phải đưa ra những quyết định mâu thuẫn với bản thân để xoa dịu quản lý”, anh nói.

Sau năm 2020, ONE gần như biến mất khỏi mọi hoạt động công khai. Anh xóa các tài khoản mạng xã hội cá nhân, không tham gia chương trình truyền hình hay quảng bá sản phẩm mới. Sự im lặng kéo dài khiến nhiều người đặt câu hỏi về lựa chọn “ẩn mình” của nam nghệ sĩ.

Theo một số thông tin, ONE không hoàn toàn rời bỏ nghệ thuật mà chuyển sang lối sống kín tiếng hơn. Anh được cho là vẫn tham gia các dự án nhỏ như chụp ảnh thời trang hoặc hợp tác nghệ thuật, song không còn xuất hiện trước công chúng với tần suất dày đặc. Sự thay đổi này được cho là xuất phát từ mong muốn tìm lại bản sắc cá nhân và tránh xa áp lực của mô hình công nghiệp giải trí mà anh từng trải qua.

Sinh năm 1994, ONE từng được xem là một trong những “visual” nổi bật của giới hip-hop Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp âm nhạc của anh vẫn trong trạng thái “đóng băng” kéo dài, còn tung tích đời sống cá nhân vẫn là dấu hỏi lớn. Bài đăng ngắn ngủi từ cựu giám đốc sáng tạo YG một lần nữa khiến câu chuyện về ONE được nhắc lại, không chỉ như một ký ức về một nghệ sĩ tiềm năng, mà còn là trường hợp hiếm hoi gần như biến mất hoàn toàn khỏi ánh đèn sân khấu trong khi vẫn còn nhiều điều chưa được giải đáp.

