Nam nghệ sĩ cưới nữ viện trưởng hơn 12 tuổi, vợ rất ghen nên ngại phái nữ, chiều vợ hết mực

Từ cặp đôi bị phản đối đến hạnh phúc đáng ngưỡng mộ

Trong làng dancesport Việt Nam, chuyện tình của Phan Hiển và Khánh Thi từ lâu đã là một trong những câu chuyện thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Tình yêu “lệch tuổi”, vượt qua định kiến dư luận và những áp lực nghề nghiệp đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp Phan Hiển bền bỉ theo đuổi đỉnh cao sự nghiệp.

Khánh Thi sinh năm 1982, được biết đến là “nữ hoàng dancesport” của Việt Nam. Cô là kiện tướng từng giành nhiều giải cao tại các đấu trường quốc tế, giám khảo và huấn luyện viên trong nhiều chương trình lớn, hiện giữ chức Viện trưởng Viện Văn hóa – Nghệ thuật thuộc Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. HCM (UEF). Phan Hiển được đào tạo chuẩn quốc tế và sớm trở thành một kiện tướng dancesport xuất sắc.

Sự chênh lệch tuổi tác khá lớn giữa họ không chỉ khiến dư luận xôn xao, mà còn khiến gia đình hai bên ban đầu không hoàn toàn ủng hộ. Họ đã phải giấu chuyện yêu nhau trong một thời gian khá dài trước khi công khai tình cảm.

Cả hai đã vượt qua nhiều sóng gió để kiên định ở bên nhau

Dù vấp phải phản đối và dư luận soi mói, Phan Hiển và Khánh Thi vẫn kiên định với tình cảm của mình và tiếp tục gắn bó. Sau nhiều năm gắn bó, trải qua sóng gió, cuối cùng cả hai đã tổ chức lễ cưới vào tháng 12/2022 với sự hiện diện của gia đình, bạn bè và đông đảo đồng nghiệp.

Đến nay, họ đã có ba người con: con trai Kubi Minh Cường (sinh năm 2015), con gái Anna Vương Diễm (sinh năm 2018) và bé út Lisa Thùy Linh (sinh năm 2023). Đây là những trái ngọt của hành trình yêu thương đầy thử thách.

Tổ ấm viên mãn của Khánh Thi - Phan Hiển

Với nhiều đóng góp cho dancesport, Phan Hiển cũng gặt hái những thành công riêng trong sự nghiệp và trở thành một trong những kiện tướng được đánh giá cao ở trong nước và quốc tế, thường xuyên tham gia các giải đấu lớn.

Đồng thời, anh cũng luôn nhắc đến vai trò của Khánh Thi trong thành công của mình. Nam kiện tướng dancesport thừa nhận, chính vợ là người đồng hành, hỗ trợ và đứng sau mọi cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Bí quyết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

Giờ đây, tổ ấm của Phan Hiển - Khánh Thi là một trong những gia đình nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù từng bị chỉ trích và thử thách, họ vẫn giữ được sự mặn nồng và đồng hành trong cả công việc lẫn đời sống cá nhân. Cặp đôi hiện sinh sống trong ngôi nhà 6 tầng có giá trăm tỷ ở đường Hoàng Hoa Thám, TP.HCM.

Cơ ngơi trăm tỷ của vợ chồng Phan Hiển

Không chỉ tập trung vào việc nuôi dạy con cái, Phan Hiển còn thể hiện vai trò người chồng yêu thương qua những hành động nhỏ nhưng đầy chân thành như việc anh từng xuất hiện giản dị đi mô tô đến một sự kiện nơi Khánh Thi làm giám khảo, tự tay chăm sóc bà xã thay vì để cô tự lo.

Phan Hiển cũng chủ động giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ vì hiểu vợ là người hay ghen. Trong chương trình The Khang Show, nam kiện tưởng tâm sự, dù Khánh Thi là người trong nghề và hiểu rất rõ tính chất đặc thù của dancesport, nhưng cảm xúc của một người vợ khi nhìn chồng khiêu vũ cùng bạn diễn nữ vẫn không tránh khỏi những phút chạnh lòng.

Nam kiện tướng thừa nhận anh từng nhiều lần chứng kiến điều đó. “Chắc phải 3 đến 4 năm, Khánh Thi mới quen được với chuyện tôi đứng chung sân khấu với người khác”, Phan Hiển chia sẻ.

Phan Hiển luôn biết cách giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

Thu Hương - bạn nhảy cùng Phan Hiển giành huy chương đồng tại Giải vô địch thế giới Show Dance Latin cũng cho biết, trong công việc cả hai khá hiểu ý nhau, nhưng gần như không bao giờ nói chuyện. "Nếu không có chị Khánh Thi, tôi không bao giờ nhảy với Phan Hiển vì chúng tôi không bao nói chuyện với nhau. Trong công việc, nhiều khi tôi không cần nói mà chỉ cần ra hiệu bằng tay là Phan Hiển đã hiểu. Tuy nhiên, tôi và Hiển lại không bao giờ nói chuyện được với nhau", Thu Hương thẳng thắn nói.

Về phía mình, Phan Hiển cho biết việc giữ khoảng cách với phái nữ là nguyên tắc anh tự đặt ra khi đã có gia đình. "Tôi là người có gia đình nên cũng hơi ngại với phái nữ", anh chia sẻ. Nam nghệ sĩ cũng thừa nhận, nếu vợ anh không phải người trong nghề, có lẽ việc chấp nhận đặc thù công việc này sẽ còn khó khăn hơn.

Khi bị MC Nguyên Khang “bắt trúng tim đen” rằng Khánh Thi là người rất ghen, Phan Hiển tỏ ra bối rối nhưng không phủ nhận. Anh cho biết sự ghen tuông đôi lúc cũng ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu, nhưng đồng thời đó cũng là minh chứng cho tình cảm và sự quan tâm mà vợ dành cho mình.

Với Phan Hiển, việc giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ không phải là sự gò bó, mà là lựa chọn cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình.