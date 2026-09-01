Nam nghệ sĩ cưới mẹ đơn thân kém 37 tuổi: Xây biệt thự 4 tầng làm quà, "cưng vợ như trứng mỏng"

Sau đổ vỡ, nam nghệ sĩ quyết định đi thêm bước nữa với vợ trẻ và cả hai cùng vun vén tổ ấm chung.

Quang Minh sinh năm 1959, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt. Nam nghệ sĩ từng có thời gian dài hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại, sau đó trở về Việt Nam và tiếp tục tham gia nhiều dự án phim ảnh, chương trình giải trí.

Trong đời tư, Quang Minh từng có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm với nghệ sĩ Hồng Đào. Sau khi cả hai quyết định đường ai nấy đi, nam nghệ sĩ bước vào cuộc sống độc thân và từng chia sẻ rằng bản thân đôi khi cảm thấy thiếu một không khí gia đình, nhất là những bữa cơm nhà.

Bước ngoặt đến khi anh gặp Tăng Khánh Chi. Cô sinh năm 1996, từng là mẹ đơn thân và có một con gái riêng. Trước khi gắn bó với Quang Minh, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, sau đó chuyển hướng sang kinh doanh. Hai người quen nhau thông qua một buổi tiệc của bạn, ban đầu giữ mối quan hệ bạn bè rồi dần nảy sinh tình cảm. Dù khoảng cách tuổi tác lên tới 37 năm, Quang Minh cho biết cả hai tìm thấy sự hòa hợp và đồng điệu trong cuộc sống.

Nghệ sĩ Quang Minh gặp Tăng Khánh Chi qua một bữa tiệc của người bạn chung rồi sau đó tìm hiểu

Quang Minh và Tăng Khánh Chi từng có khoảng một năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Khoảng cách 37 tuổi khiến mối quan hệ của cả hai nhận về không ít bàn luận. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho biết điều giữ họ ở bên nhau là sự đồng điệu trong suy nghĩ, quan điểm sống và cách cả hai cùng vun vén cho gia đình.

Theo chia sẻ của Quang Minh, thời điểm Khánh Chi mang thai vào năm 2024, cả hai đã đăng ký kết hôn để thuận tiện cho các thủ tục liên quan đến việc khai sinh cho con. Cặp đôi không tổ chức đám cưới. Nam nghệ sĩ cho biết ở độ tuổi hiện tại, anh không còn đặt nặng những nghi thức cưới hỏi rình rang. Việc lựa chọn một cuộc sống kín đáo cũng giúp cả hai hạn chế những ồn ào, đặc biệt trước nhiều ý kiến trái chiều về khoảng cách tuổi tác.

NS Quang Minh lên chức bố ở tuổi 65

Cuối năm 2025, nam nghệ sĩ bắt đầu xây dựng căn nhà phố tại Nhà Bè, TP.HCM. Công trình nằm trên khu đất khoảng 233 m2, cao 4 tầng và được đặt tên Minh Chi's House, ghép từ tên của Quang Minh và bà xã. Ngôi nhà mang phong cách hiện đại, tối giản với những gam màu trung tính, nhiều khoảng mở và cửa kính để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Đáng chú ý, thời điểm hoàn thiện căn nhà cũng gắn với sinh nhật của Tăng Khánh Chi. Chính vì thế, cơ ngơi mới được nhiều người ví von như một món quà đặc biệt mà Quang Minh dành tặng bà xã sau khi cả hai đã có một cậu con trai chung.

Không chỉ là một căn nhà đẹp, với Quang Minh, đây còn là nơi anh muốn cả gia đình cùng xây dựng cuộc sống lâu dài. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ mong muốn có một chốn đi về ổn định.

Cơ ngơi tại TP.HCM mà vợ chồng Quang Minh sinh sống

Đây là món quà sinh nhật mà nam danh hài dành tặng cho bà xã

Việc trở thành bố lần nữa khi đã ngoài 60 cũng khiến cuộc sống của Quang Minh thay đổi đáng kể. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ về những ngày tháng chăm con nhỏ, từ chuyện thức đêm đến thay tã, chăm sóc Dustin. Dù có phần vất vả, anh lại tận hưởng cảm giác được làm bố một lần nữa.

Đặc biệt, Quang Minh không đặt nặng chuyện "con chung - con riêng" trong gia đình. Anh từng thừa nhận ban đầu có chút ngại ngùng khi tiếp xúc với con gái riêng của Khánh Chi, nhưng sau đó dần thay đổi suy nghĩ. Với nam nghệ sĩ, khi đã sống chung một mái nhà thì điều quan trọng nhất là sự gắn kết giữa các thành viên.

Trong cuộc sống thường ngày, Quang Minh và Khánh Chi cũng thường xuyên đồng hành cùng nhau. Cả hai xuất hiện tại các sự kiện giải trí, cùng đưa các con đi chơi và tận hưởng những chuyến du lịch trong và ngoài nước.

Quang Minh cưng chiều bà xã từ lúc mang thai cho đến khi trở thành bố mẹ bỉm sữa

Nam danh hài tận hưởng cuộc sống làm bố bỉm ở tuổi U70

Cả hai thường xuyên du lịch trong và ngoài nước, thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội

Dù có chênh lệch tuổi tác nhưng nghệ sĩ Quang Minh và bà xã luôn có sự đồng điệu trong cuộc sống

Ảnh: FBNV