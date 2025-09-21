Nam nghệ sĩ cưới đại gia hơn 4 tuổi, U50 nhan sắc gây tiếc nuối, rời showbiz, ở biệt thự TP.HCM xa hoa

Quyết định rời showbiz gây bất ngờ

Bình Minh sinh năm 1981 tại Lạng Sơn. Anh từng được mệnh danh là một trong những “nam thần” điển trai nhất làng giải trí Việt. Thậm chí, thời hoàng kim của nam siêu mẫu, mỗi khi miêu tả vẻ đẹp trai của ai đó, người ta thường nói "đẹp trai như siêu mẫu Bình Minh".

Bình Minh từng là một trong những nam thần đẹp trai nhất showbiz Việt

Khởi nghiệp với vai trò người mẫu chuyên nghiệp, Bình Minh nhanh chóng ghi dấu ấn khi đoạt giải “Siêu mẫu Ấn tượng” tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á năm 2002. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt nam tính cùng phong thái lịch lãm, anh trở thành gương mặt được các thương hiệu và nhà thiết kế săn đón.

Không dừng lại ở sàn diễn, Bình Minh còn bén duyên với lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, mở rộng tầm ảnh hưởng trong showbiz. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, nam thần 8X góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Cô gái xấu xí, Khát vọng thượng lưu, Vật chứng mong manh và phim điện ảnh Chuyện tình xa xứ, Giao lộ định mệnh...

Song song với đó, Bình Minh còn ghi dấu ấn với vai trò MC trong các chương trình lớn như Chung sức. Với hình ảnh đa tài, anh được xem là hình mẫu nghệ sĩ thành đạt, duy trì sức hút trong suốt nhiều năm liền.

Khi đang ở đỉnh cao, Bình Minh quyết định tạm rời showbiz gây tiếc nuối

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam nghệ sĩ bất ngờ có quyết định khiến khán giả tiếc nuối là rút lui khỏi làng giải trí. Năm 2021, lúc bước sang tuổi 40, Bình Minh cảm thấy mình bị “đóng khung” trong một số dạng vai lặp đi lặp lại, thiếu cảm xúc mới mẻ trong nghề. Anh thừa nhận rằng bản thân không còn nhiều động lực để tiếp tục hoạt động nghệ thuật với cường độ cao.

Quyết định tạm rời showbiz, Bình Minh chuyển hướng sang kinh doanh và dành thời gian cho gia đình. Hiện tại, dù ít xuất hiện trên màn ảnh, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn góp mặt tại các sự kiện, duy trì hình ảnh trong mắt công chúng.

Mới đây, cái tên Bình Minh tiếp tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội khi xuất hiện tại một sự kiện quảng bá iPhone 17. Ở tuổi U50, anh bị “soi” nhan sắc với mái tóc bạc trắng, gương mặt nhiều nếp nhăn.

Diện mạo xuống sắc của Bình Minh làm dậy sóng mạng xã hội

Hàng loạt bình luận lan truyền trên các diễn đàn như “Không nhận ra anh Bình Minh luôn. Nhanh già thế!”; “Đúng là đẹp đến mấy cũng phải già, không ai mua được thời gian và thanh xuân”; “Bình Minh khi có tuổi thì thành hoàng hôn”; “Ai rồi cũng già, sao phê phán dữ vậy trời. Biết đâu anh ấy đang tạo hình tượng cho vai diễn mới”.

Song cũng có một số ý kiến bênh vực Bình Minh, cho rằng anh chỉ cần nhuộm tóc là lại phong độ, đồng thời nhắc lại chuyện “giờ nhìn mới hợp với vợ hơn tuổi”.

Đây không phải lần đầu tiên, nhan sắc Bình Minh trở thành chủ đề nóng. Trước đó, anh từng nhiều lần bị nhận xét ngoại hình xuống sắc, vóc dáng thay đổi, phát tướng hơn nhiều so với trước đây.

Trước những bình luận về diện mạo, Bình Minh cho hay, anh không đặt nặng việc giữ ngoại hình ở tuổi trung niên, chỉ muốn tập trung làm kinh doanh và tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên gia đình.

"Tôi không còn bận tâm nhiều đến ý kiến đánh giá ngoại hình của công chúng, vì đó là quyền của khán giả. Còn tôi không tham gia showbiz nữa nên cũng không khắt khe trong việc giữ dáng", anh nói.

Hôn nhân và cuộc sống trong biệt thự xa hoa

Năm 2008, Bình Minh kết hôn với doanh nhân Anh Thơ. Vợ Bình Minh hơn anh 4 tuổi, là người thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh và được báo chí gọi là “đại gia”. Theo nam nghệ sĩ, Anh Thơ chinh phục anh bởi vẻ đẹp học thức, dịu dàng và tài giao tiếp khéo léo.

Bình Minh có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã đại gia

Tuy vậy, thời điểm cả hai kết hôn, dư luận từng có những lời bàn tán trái chiều, cho rằng Bình Minh chọn vợ vì kinh tế mặc sự chênh lệch tuổi tác. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định hôn nhân của cả hai xuất phát từ tình yêu và sự đồng cảm.

Sau hơn 17 năm bên nhau, cặp đôi có 2 con gái xinh xắn: An Nhiên và An Như. Đến nay, họ vẫn giữ mái ấm yên ả, hạnh phúc bất chấp những đồn đoán.

Hiện tại, Bình Minh cùng vợ con sinh sống trong một căn biệt thự xa hoa tại TP.HCM. Cơ ngơi của vợ chồng anh gây chú ý bởi không gian rộng rãi, nội thất sang trọng, có bể bơi riêng và khu vườn xanh mát. Trên mạng xã hội, Anh Thơ đôi lúc chia sẻ hình ảnh chồng lau dọn nhà cửa, vô tình hé lộ phần nào gia tài hoành tráng.

Một số hình ảnh bên trong biệt thự xa hoa của Bình Minh

Tổ ấm hạnh phúc của nam siêu mẫu đình đám một thời

Bên cạnh cuộc sống vật chất đầy đủ, cả hai vợ chồng còn thường xuyên đi du lịch, tham gia các sự kiện doanh nhân và hoạt động xã hội. Nếu như trước đây, Bình Minh được xem là “nam thần showbiz” thì nay anh lại được ngưỡng mộ với hình ảnh người đàn ông của gia đình, biết cân bằng giữa sự nghiệp và đời tư.