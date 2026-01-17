Nam nghệ sĩ có 10 con, mua biệt thự 2.000 m2 khu nhà giàu nhất TPHCM để con có chỗ ở thoải mái

Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1981, là một trong những nhà thiết kế tài năng và có sức ảnh hưởng lớn của làng thời trang Việt. Bên cạnh sự nghiệp, anh còn được công chúng biết đến là người đàn ông có 10 người con nuôi, cùng chung sống và được anh trực tiếp nuôi dạy.

Thành công trong lĩnh vực thời trang, Đỗ Mạnh Cường cũng sở hữu khối tài sản đáng chú ý. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến biệt thự rộng 2.000m², được thiết kế hoành tráng và sang trọng.

Cơ ngơi này vừa hoàn thiện phần thiết kế và nội thất sau gần 1 năm. Đến cuối năm 2025 vừa qua, Đỗ Mạnh Cường cùng các con chính thức chuyển về sinh sống.

Biệt thự 2.000 m2 của Đỗ Mạnh Cường nằm trong khu giàu nhất TPHCM.

Ngôi biệt thự được ví như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ vì quá nhiều khoảng xanh trong lành.

Anh mua biệt thự này chỉ để các con có nơi ở thoải mái.

Báo Ngôi Sao đưa tin, không tính khu vực sân vườn, diện tích sử dụng của biệt thự tầm 500m2, với 6 phòng ngủ, đủ cho cả gia đình đông con sống.

Điều đáng nói là, anh mua biệt thự này chỉ để 10 người con nuôi có không gian sống rộng rãi hơn. Anh chia sẻ bản thân hạnh phúc vì các con giờ có nơi sống được anh miêu tả "không thể tuyệt vời hơn".

Nam nghệ sĩ nổi tiếng là ông bố cưng chiều con nhất nhì showbiz Việt. Anh cho các con mặc đồ hiệu và học trường song ngữ quốc tế từ mầm non đến hết cấp 3.

Đỗ Mạnh Cường từng tặng con gái Linh Đan vòng cổ ngọc trai, túi xách với tổng giá trị hơn 100 triệu trong dịp sinh nhật bé. Anh cũng tặng cho bé My My set túi hàng hiệu gần 700 triệu.

Tờ Tri Thức & Cuộc viết, không chỉ lo cho các con cuộc sống đủ đầy về tình cảm, vật chất mà anh cũng cho các con học ở những trường tốt nhất. Được biết, ngôi trường mà các con nuôi của Đỗ Mạnh Cường học có mức học phí 120 triệu/ năm/ bé đối với các lớp mầm non và khoảng hơn 200 triệu/ năm/ bé đối với học sinh cấp 3.

10 người con nuôi của nam nghệ sĩ là Nhím,Tít, Linda, My My, Gấu, Én, Rồng, Sóc, Voi và Thiên Nga.

Anh luôn dành cho các con mọi thứ tốt nhất mà mình có.

Các con của anh có không gian chơi rộng rãi, thoải mái, an ninh đảm bảo.

Nam nghệ sĩ còn thuê tới 3 người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc các con. Các bé luôn được tổ chức sinh nhật hoành tráng và thường xuyên được đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng cha khắp nơi.

Vì là nhà thiết kế nên anh còn dành thời gian may trang phục riêng cho các con. Các con thường xuyên xuất hiện cùng anh trong các show diễn thời trang, góp phần lan tỏa những thông điệp nhân văn.