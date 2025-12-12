Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: VGP/TL

Kết quả tích cực

Ngày 12/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự, chỉ đạo Hội nghị của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự (THADS), theo dõi Thi hành án hành chính (THAHC) năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, khối lượng việc thi hành tiếp tục tăng cao, phát sinh nhiều đại án tham nhũng, kinh tế chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của toàn hệ thống, công tác THADS hoàn thành vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Về việc, các cơ quan THADS đã tổ chức thi hành xong hơn 576.000 việc, đạt 84,27%. Về tiền, đã thi hành xong trên 150.000 tỷ đồng, tăng gần 33.529 tỷ đồng so với năm 2024, đạt 56,62%.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (giữa) dự, chỉ đạo hội nghị.

Lĩnh vực Thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế đạt kết quả tích cực, đã thi hành hơn 27.400 tỷ đồng, tăng hơn 5.230 tỷ đồng so với năm 2024; kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng cũng nhiều chuyển biến, thi hành xong 6.400 việc, thu 36.900 tỷ đồng, tăng 20,82% so với năm 2024.

Về kết quả theo dõi THAHC, trong năm 2025, các cơ quan THADS đã thực hiện theo dõi hơn 2.100 bản án hành chính, trong đó các cơ quan hành chính đã thi hành xong 860 bản án.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến mạnh trong chuyển đổi số THADS thông qua việc triển khai các phần mềm hỗ trợ hoạt động THADS như: Phần mềm biên lai điện tử, phần mềm hỗ trợ ra quyết định, các ứng dụng chi trả tự động cho hàng chục nghìn đương sự.

Hệ thống THADS cũng đang triển khai dự án giao ban trực tuyến đến tới 355 phòng THADS khu vực, xây dựng nền tảng số và cơ sở dữ liệu THADS liên thông với tòa án, viện kiểm sát, công an.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh tặng cờ thi đua Chính phủ cho các tập thể.

Các vụ án FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát là thách thức lớn của ngành

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, năm 2025 đất nước thực hiện một cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Việc sắp xếp và kiện toàn lại các cơ quan, trong đó có cơ quan THADS đã đạt kết quả tích cực. Vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua Luật THADS (sửa đổi) với sự đồng thuận rất cao.

Ngành Thi hành án phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn khi xử lý các vụ án phức tạp, chưa có tiền lệ như vụ Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Alibaba, FLC… với hàng nghìn người bị hại.

"Rất mừng là công tác THADS năm 2025 đã đạt kết quả rất tốt, cao hơn năm 2024 cả về số việc và số tiền. Đặc biệt, các vụ án phức tạp đã được triển khai rất tích cực, đem lại niềm tin cho nhân dân vào công lý và các cơ quan pháp luật. Thi hành án là khâu cuối cùng bảo đảm tính thực thi của bản án; nếu xét xử tốt mà thi hành án không đạt kết quả thì bản án cũng không có hiệu quả thực tế. Vì vậy, vai trò của THADS là hết sức quan trọng", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và biểu dương kết quả của cơ quan THADS trong năm 2025.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại phiên tòa.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự rất phấn khởi khi Bộ Tư pháp khai trương nền tảng số THADS; ghi nhận ngành Thi hành án là một trong những đơn vị đi đầu trong việc chuyển đổi số, góp phần thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị - đây là nhiệm vụ trọng tâm để đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Hồ Đức Dũng cũng nêu một số thiếu sót, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tình trạng khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án vẫn phát sinh nhiều; việc xử lý tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tín dụng ngân hàng vẫn còn vướng mắc; tỷ lệ thi hành các bản án hành chính còn thấp; công tác phối hợp với chính quyền địa phương chưa đồng đều.

Gợi mở một số nhiệm vụ, Phó Thủ tướng mong muốn, năm 2026, Bộ Tư pháp và hệ thống cơ quan THADS tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, liêm chính, sáng tạo, gương mẫu, quyết liệt trong hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao Huân chương Lao động tặng 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021 - 2025 gồm Cục Quản lý THADS và Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS (THADS TPHCM).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể gồm: THADS tỉnh Nghệ An, THADS tỉnh Đồng Tháp, THADS tỉnh An Giang.