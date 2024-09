Năm nào cũng mua dòng Pro nhưng riêng năm nay, iPhone 16 Plus mới là "chân ái": Đây là lý do của tôi

Chris Smith - cây viết chuyên về điện tử tiêu dùng của BGR - cho rằng: Hiện nay, nói đến smartphone cao cấp, iPhone 16 Pro Max luôn là cái tên được săn đón. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của iPhone 16 Plus, liệu phiên bản Pro có còn là lựa chọn tối ưu? Dưới đây là những chia sẻ của anh.

Sự khác biệt giữa iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro Max

Ngay khi Apple giới thiệu dòng sản phẩm iPhone của năm 2024, tôi đã biết mình mong muốn sở hữu một trong những chiếc iPhone 16 mới nhất, nhưng vẫn chờ đợi sự kiện ra mắt để đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi mong muốn trải nghiệm Apple Intelligence và nút Camera Control trên iPhone 16. Tất cả bốn phiên bản iPhone 16 đều hỗ trợ các tính năng này.

Những năm trước, tôi sẽ chọn ngay phiên bản iPhone Pro 6.1 inch mà không cần suy nghĩ. Tôi muốn có tùy chọn dung lượng lưu trữ 256GB, vì điều đó là đủ cho nhu cầu hiện tại của tôi. Nhưng chiếc iPhone 14 Pro mà tôi đang sử dụng khiến tôi nhận ra rằng mình không còn lý do gì để biện minh cho việc mua điện thoại Pro nữa.

Phiên bản iPhone cơ bản là quá đủ cho tôi và có lẽ cũng đủ cho bạn. Điều đó đặc biệt đúng với iPhone 16 và 16 Plus. Chúng không chỉ là bản nâng cấp rẻ hơn của iPhone 15 Pro năm ngoái.

Tôi cũng muốn có một chiếc iPhone có màn hình lớn hơn phiên bản 6.1 inch thông thường. Với tất cả những điều đó, tôi có thể khẳng định rằng iPhone 16 Plus sẽ là chiếc iPhone tiếp theo tôi sử dụng. Phiên bản này có giá rất hời so với iPhone 16 Pro Max. Chiếc iPhone 16 Plus 256GB có giá 999 USD, rẻ hơn 200 USD so với iPhone 16 Pro Max với dung lượng tương đương.

Khi không chọn phiên bản Pro, tôi sẽ "bỏ lỡ" gì?

Kích thước

iPhone 16 Plus và 16 Pro Max có kích thước gần như giống hệt nhau. Pro Max cao hơn một chút (163mm so với 160.9mm) và dày hơn (8.25mm so với 7.80mm). Nhưng iPhone 16 Pro Max có viền bezel nhỏ hơn, cho phép Apple tích hợp màn hình 6.9 inch thay vì màn hình 6.7 inch của Plus.

Kích thước màn hình của iPhone 16 Pro và 16 Pro Max.

Màn hình

Hiệu suất màn hình gần như giống hệt nhau về độ sáng. Cả hai điện thoại đều có độ sáng tối đa 2000 nit (ngoài trời) và độ sáng tối đa 1600 nit (HDR). Độ sáng thông thường ở mức khoảng 1000 nit.

iPhone 16 Pro Max hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz, điều này giúp chức năng màn hình Always-on khả thi. Nhưng tôi không sử dụng bất kỳ tính năng nào trong số chúng, mặc dù chúng có sẵn trên iPhone 14 Pro.

Hệ thống camera sau trên iPhone 16 và 16 Plus.

Trọng lượng

iPhone 16 Pro Max có khung titan, trong khi 16 Plus có vỏ bằng nhôm. iPhone 16 Plus nhẹ hơn ở mức 199 gram, so với 227 gram của Pro Max. Lưu ý rằng, iPhone 16 Pro thông thường cũng nặng 199 gram.

Camera

Camera là điểm khác biệt lớn nhất giữa iPhone 16 Pro và phiên bản khác. iPhone 16 Plus có hệ thống camera kép với ống kính Fusion (góc rộng) 48 megapixel f/1.6 và camera siêu rộng 12 megapixel f/2.2. iPhone 16 Pro Max có ba camera ở mặt sau, bao gồm camera Fusion 48 megapixel f/1.78, camera siêu rộng 48 megapixel f/2.2 và ống kính zoom tele 12 megapixel f/2.8.

Sử dụng nút Điều khiển Camera để chụp ảnh trên iPhone 16 và 16 Plus.

Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không nhận được khả năng zoom quang học trên Plus, nhưng trải nghiệm camera nhìn chung sẽ không khác biệt nhiều.

Để so sánh công bằng, có thể nói rằng Plus không hỗ trợ ảnh chân dung ở chế độ Ban đêm, chụp ảnh Apple ProRAW, quay video ProRes ở độ phân giải lên đến 4K/120 khung hình/giây, quay video log, hỗ trợ hệ thống mã hóa màu chất lượng điện ảnh và dãy bốn mic có sẵn trên iPhone 16 Pro Max. Plus cũng thiếu hỗ trợ quay video ProRs ở độ phân giải lên đến 4K/60 khung hình/giây trên camera selfie. Nhưng tôi có thể chấp nhận tất cả những điều đó.

Nếu bạn muốn quay video chuyên nghiệp trên iPhone, có lẽ bạn sẽ cần kết nối với ổ cứng ngoài. Các mẫu iPhone 16 Pro sẽ hỗ trợ tốc độ USB-C lên đến 10GB/giây (USB 3), trong khi iPhone 16 và 16 Plus chỉ hỗ trợ tốc độ USB 2 thông thường.

Thời lượng pin

Cuối cùng, tôi không nhận được thời lượng pin tốt nhất có thể từ mẫu iPhone 16, nhưng iPhone 16 Plus có thời lượng pin ước tính rất ấn tượng, với 27 giờ phát video, 24 giờ phát video trực tuyến và tối đa 100 giờ phát âm thanh.

Ước tính thời lượng pin của iPhone 16 Pro Max lần lượt là 33, 29 và 105 giờ. Đối với iPhone 15 Plus, mẫu điện thoại năm ngoái có thời lượng sử dụng lần lượt là 26, 20 và 100 giờ.

Thông số kỹ thuật và tính năng chính của iPhone 16 và 16 Plus.

Những thứ tôi nhận được từ iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus có một số cải tiến đáng chú ý khác so với phiên bản Plus trước đó. Tôi sẽ có các nút Action và Camera Control, chụp ảnh macro và hỗ trợ video và ảnh không gian, sạc không dây nhanh hơn (sạc MagSafe lên đến 25W với bộ điều hợp 30W) và Apple Intelligence.

Điều thứ hai có được là nhờ chip A18 cung cấp năng lượng cho iPhone 16 và 16 Plus. Giống như A18 Pro bên trong các mẫu Pro, A18 là chip 3nm mới, không phải A17 Pro của năm ngoái. Hai chip A18 gần như giống hệt nhau. Cả hai đều có CPU 6 lõi với hai lõi hiệu suất và bốn lõi tiết kiệm năng lượng, và Neural Engine 16 lõi. A18 Pro có GPU 6 lõi so với GPU 5 lõi trên A18.

Các tính năng của Apple Intelligence trên điện thoại iPhone 16.

CPU A18 nhanh hơn 30% so với A16 Bionic của iPhone 15 Plus. GPU nhanh hơn 40%. A18 Pro mang đến hiệu suất tăng vọt tương tự như iPhone 14 Pro. Một lần nữa, iPhone 15 và 14 Pro dùng chung một bộ vi xử lý. CPU A18 Pro nhanh hơn 15% so với A17 Pro. GPU nhanh hơn 20% so với các mẫu Pro năm ngoái. Điều đó có nghĩa là A18 cũng nhanh hơn so với các phiên bản iPhone 15 Pro.

iPhone 16 Plus có một số ưu điểm bổ sung so với iPhone 15 Pro. Nút Camera Control, hỗ trợ cho các kiểu Chụp ảnh thế hệ mới nhất, hỗ trợ ảnh và video không gian, độ sáng màn hình tối thiểu 1 nit, lớp phủ chống phản xạ trên ống kính Fusion, giảm tiếng ồn của gió và ghi âm hỗn hợp âm thanh, và sạc MagSafe nhanh hơn.

Hiệu suất CPU của chip A18 so với các thế hệ trước.

Điều đó cũng cho bạn biết rằng iPhone 16 Plus là một chiếc điện thoại tốt hơn iPhone 15 và 15 Plus. Hãy nhớ rằng, iPhone 15 và 15 Plus năm ngoái có thể rẻ hơn, nhưng chúng sẽ không hỗ trợ Apple Intelligence.

Cuối cùng, tôi cũng sẽ đề cập đến các tùy chọn màu sắc. Tôi là một người thích các tùy chọn màu sắc của iPhone 16 Plus hơn iPhone 16 Pro. Khi đến lúc, tôi sẽ quyết định giữa Ultramarine và Pink.