Nam MC truyền hình bị ngừng tim, qua đời trong nhà vệ sinh đến khi bạn thân sang tìm mới phát hiện

Ngày 26/3, tờ China Times đưa tin “Tiểu Hổ” Khâu Tấn Vi - nam MC show truyền hình ẩm thực đình đám của giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) - đã qua đời ở tuổi 50. Theo thông báo của cảnh sát, Khâu Tấn Vi được phát hiện tử vong trong phòng tắm ở nhà riêng vào tối 14/3.

Được biết, Khâu Tấn Vi đã hẹn bạn thân đến nhà chơi. Khi đến nơi, người bạn này bấm chuông, gọi điện gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy nam nghệ sĩ ra mở cửa hay bắt máy. Nhận thấy điều bất thường, người này đã báo cảnh sát. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã có mặt và phá cửa vào nhà. Sau khi vào bên trong, họ phát hiện Khâu Tấn Vi nằm bất tỉnh dưới sàn nhà tắm và không còn dấu hiệu của sự sống.

Khâu Tấn Vi qua đời ở tuổi 50. Ảnh: China Times.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định Khâu Tấn Vi có thể đã đột tử khi đang đi vệ sinh. Thi thể của cố diễn viên được mang đi khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân tử vong. Kết quả cho thấy Khâu Tấn Vi đã bị ngừng tim đột ngột dẫn đến sốc và tử vong. Các pháp y cho rằng nam MC có thể đã dùng sức quá nhiều khi đi đại tiện, gây áp lực quá lớn lên tim và cuối cùng dẫn đến bi kịch.

Gia đình cũng xác nhận rằng Khâu Tấn Vi có tiền sử bệnh tim trước khi qua đời. Họ không phản đối kết quả khám nghiệm tử thi và đã nhận lại thi thể để tổ chức tang lễ. Đài truyền hình HakkaTV - công ty chủ quản của Khâu Tấn Vi - và các nghệ sĩ trong showbiz xứ Đài đã gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của nam MC đình đám.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Khâu Tấn Vi đã bị ngừng tim đột ngột dẫn đến sốc và tử vong. Các pháp y cho rằng nam MC có thể đã dùng sức quá nhiều khi đi đại tiện, gây áp lực quá lớn lên tim và cuối cùng dẫn đến bi kịch. Ảnh: Yahoo Taiwan.

