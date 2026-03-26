Nam MC truyền hình bị ngừng tim, qua đời trong nhà vệ sinh đến khi bạn thân sang tìm mới phát hiện

VY ANH |

Thông tin nam nghệ sĩ này qua đời khiến showbiz bàng hoàng.

Ngày 26/3, tờ China Times đưa tin “Tiểu Hổ” Khâu Tấn Vi - nam MC show truyền hình ẩm thực đình đám của giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) - đã qua đời ở tuổi 50. Theo thông báo của cảnh sát, Khâu Tấn Vi được phát hiện tử vong trong phòng tắm ở nhà riêng vào tối 14/3.

Được biết, Khâu Tấn Vi đã hẹn bạn thân đến nhà chơi. Khi đến nơi, người bạn này bấm chuông, gọi điện gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy nam nghệ sĩ ra mở cửa hay bắt máy. Nhận thấy điều bất thường, người này đã báo cảnh sát. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã có mặt và phá cửa vào nhà. Sau khi vào bên trong, họ phát hiện Khâu Tấn Vi nằm bất tỉnh dưới sàn nhà tắm và không còn dấu hiệu của sự sống.

Khâu Tấn Vi qua đời ở tuổi 50. Ảnh: China Times.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định Khâu Tấn Vi có thể đã đột tử khi đang đi vệ sinh. Thi thể của cố diễn viên được mang đi khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân tử vong. Kết quả cho thấy Khâu Tấn Vi đã bị ngừng tim đột ngột dẫn đến sốc và tử vong. Các pháp y cho rằng nam MC có thể đã dùng sức quá nhiều khi đi đại tiện, gây áp lực quá lớn lên tim và cuối cùng dẫn đến bi kịch.

Gia đình cũng xác nhận rằng Khâu Tấn Vi có tiền sử bệnh tim trước khi qua đời. Họ không phản đối kết quả khám nghiệm tử thi và đã nhận lại thi thể để tổ chức tang lễ. Đài truyền hình HakkaTV - công ty chủ quản của Khâu Tấn Vi - và các nghệ sĩ trong showbiz xứ Đài đã gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của nam MC đình đám.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Khâu Tấn Vi đã bị ngừng tim đột ngột dẫn đến sốc và tử vong. Các pháp y cho rằng nam MC có thể đã dùng sức quá nhiều khi đi đại tiện, gây áp lực quá lớn lên tim và cuối cùng dẫn đến bi kịch. Ảnh: Yahoo Taiwan.

Nguồn: China Times

Nữ NSƯT hiếm hoi Quý Bình gặp lúc cuối đời đến thắp hương, tiết lộ tình hình mẹ nam nghệ sĩ
Hiện trường đau lòng vụ xe máy và ô tô con bị vùi lấp khiến 2 phụ nữ tử vong

Hiện trường đau lòng vụ xe máy và ô tô con bị vùi lấp khiến 2 phụ nữ tử vong

00:47
Hé lộ về chiếc tiêm kích MiG-21 'vô chủ' suốt hơn 40 năm sắp được 'hồi sinh'

Hé lộ về chiếc tiêm kích MiG-21 'vô chủ' suốt hơn 40 năm sắp được 'hồi sinh'

00:59
Khoảnh khắc thảm kịch xe khách chở nhiều người trong cùng gia đình rơi sông, 16 người tử vong

Khoảnh khắc thảm kịch xe khách chở nhiều người trong cùng gia đình rơi sông, 16 người tử vong

01:03
60 giây điên cuồng đập phá chiếc taxi chở vợ, người đàn ông nhận cái kết đắng

60 giây điên cuồng đập phá chiếc taxi chở vợ, người đàn ông nhận cái kết đắng

00:57
Bất ngờ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trước khi xe Lexus tông liên hoàn 6 ô tô

Bất ngờ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trước khi xe Lexus tông liên hoàn 6 ô tô

00:58
Bàng hoàng lời khai của tài xế xe Lexus phi ngược chiều, tông hàng loạt xe khác rồi lật ngửa ở Hà Nội

Bàng hoàng lời khai của tài xế xe Lexus phi ngược chiều, tông hàng loạt xe khác rồi lật ngửa ở Hà Nội

01:11
Nguyễn Thị Nhàn bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Ninh

Nguyễn Thị Nhàn bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Ninh

04:46
Xe biển xanh chở người vắt vẻo trên thùng: Bất ngờ lời giải thích của tài xế

Xe biển xanh chở người vắt vẻo trên thùng: Bất ngờ lời giải thích của tài xế

01:22
