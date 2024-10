Nam MC nhận "gạch đá" vì phát ngôn khiếm nhã về Anh Trai Say Hi

Hôm 19/10 vừa qua được xem là "đêm lịch sử của concert Việt" khi có đến 2 sân khấu của các Anh Trai cùng diễn ra. Diễn biến của 2 đêm diễn trở thành điểm nóng thu hút mọi sự chú ý của truyền thông và công chúng. Dù trước giờ G đã có cơn mưa lớn đổ xuống nhưng không làm khó sự yêu thích của khán giả dành cho thần tượng. Đáp lại, các Anh Trai đã mang đến những tiết mục hoành tráng, được đầu tư chỉn chu và chạm đến cảm xúc của khán giả.

Sau khi kết thúc, những bài đăng về 2 show diễn phủ kín các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người bàn tán và không khỏi so sánh giữa 2 concert này. Đáng chú ý, sau thông tin cả Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi sẽ tổ chức đêm diễn tại Hà Nội thì nhiều khán giả yêu mến đã nảy ra loạt ý tưởng táo bạo. Trong đó, thu hút nhiều lượt tương tác nhất chính là bài đăng với nội dung "gộp 2 concert lại làm 1 và cho hơn 60 Anh Trai cùng trình diễn".

Dẫu biết đây chỉ là ý tưởng không bao giờ trở thành sự thật nhưng nhiều cư dân mạng cũng bàn tán sôi nổi. Gây chú ý, netizen phát hiện trong bài đăng này còn có bình luận của 1 MC làm việc ở một đài truyền hình. Nhưng nội dung mà cả hai bình luận lại dấy lên tranh cãi. Theo đó, MC M.T đã để lại ý kiến: "Bên Say có thấy con trai đâu". Bình luận của M.T nhận nhiều tương tác, đa số là phẫn nộ. Netizen chỉ trích nam MC đã làm việc và xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng lại đưa ra bình luận khiếm nhã, công kích với lời lẽ kém lịch sự. Một bộ phận cư dân mạng còn vào tài khoản cá nhân của MC này để bày tỏ sự phản đối. Trước sức ép của cư dân mạng, MC M.T đã khóa tài khoản cá nhân.

Cư dân mạng chụp màn hình bình luận gây tranh cãi của nam MC

MC M.T đã khóa trang cá nhân sau khi vấp phải phản ứng từ cư dân mạng

Ngày 19/10, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tổ chức concert tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức, TP.HCM). Cùng thời điểm, concert 2 của Anh Trai Say Hi được diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc (TP. Thủ Đức, TP.HCM). 2 buổi biểu diễn thu hút chục ngàn khán giả đến theo dõi trực tiếp.

Tại phần mở màn Hỏa Ca của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, không khí sân khấu được thổi bùng khi fan liên tục hò hét và hát theo từng câu, từ đầu đến cuối. Hay khi ca khúc đầy cảm xúc Dẫu Có Lỗi Lầm vang lên, hơn 20 nghìn người cùng đồng thanh hát theo các anh tài, tạo nên một không khí thật sự tuyệt vời. Bên cạnh những ca khúc nhạc trẻ, concert còn gây ấn tượng mạnh mẽ khi toàn thể người hâm mộ cùng hòa ca các làn điệu truyền thống như Trống Cơm, Đào Liễu hay Chiếc Khăn Piêu, khiến người xem không khỏi phấn khích khi nhìn thấy các khán giả trẻ ủng hộ văn hóa truyền thống.

Tại concert Anh Trai Say Hi - nơi tạo ra đến hàng chục ca khúc hit được khán giả vô cùng yêu thích, nên không có gì là lạ khi khán giả cổ vũ, hát theo hết sức nhiệt liêt. Khoảnh khắc các bản hit như Sao Hạng A, Catch Me If You Can, Kim Phút Kim Giờ vang lên, toàn bộ khán giả vừa hét, vừa hát theo không bỏ sót một lời khiến ai nấy đều nổi da gà. Hàng chục nghìn khán giả chung một niềm yêu thích âm nhạc, cùng hát với nhau tạo nên buổi karaoke tập thể vô cùng đáng nhớ.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi đã mang đến cho khán giả những sân khấu hoảnh tráng, đỉnh cao

Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật, việc diễn ra cùng ngày khiến 2 chương trình luôn được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh. Trước concert, trong quá trình lên sóng thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi cũng đã liên tục bị netizen gán ghép vào nhau. Nguyên nhân cả 2 gameshow đều khai thác về cuộc cạnh tranh của những nghệ sĩ nam và tính điểm qua những vòng công diễn hàng tuần. Bởi format và nội dung na ná nên 2 chương trình nói chung và các cá nhân tham gia nói riêng không tránh khỏi việc bị so sánh.

Được biết, sau concert tại TP.HCM thì cả hai chương trình sẽ tiếp tục mang đêm diễn ra Hà Nội. Cả concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình vào tháng 12 tới.