Nam MC giờ vàng VTV là Thủ khoa Nhạc viện Hà Nội: 43 tuổi làm giám đốc dàn nhạc, hoàng tử cello "trẻ lâu nhất Việt Nam"

Profile âm nhạc của nam MC này đến tiểu thuyết cũng không dám viết.

MC Anh Tuấn là một trong những gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam. Hơn hai thập kỷ gắn bó với VTV, anh ghi dấu ấn qua hàng loạt chương trình giờ vàng, đồng thời sở hữu nền tảng âm nhạc chính quy đáng nể. MC Anh Tuấn sinh năm 1974 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống trí thức và nghệ thuật. Cha anh là cố Giáo sư Âm nhạc, Nhà giáo Nhân dân Vũ Hướng, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sinh ra trong môi trường giàu truyền thống nghệ thuật, Anh Tuấn được tiếp xúc với piano từ năm 4 tuổi. Đến năm 7 tuổi, anh chuyển sang học cello và bắt đầu hành trình gắn bó lâu dài với nhạc cụ này. Anh có 17 năm học tập liên tục tại Nhạc viện Hà Nội và tốt nghiệp Thủ khoa hệ Đại học. Sau đó, anh được tuyển thẳng lên hệ Cao học của trường.

MC Anh Tuấn là con nhà nòi, chơi cello từ nhỏ và có học vấn đáng kinh ngạc

Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, thời sinh viên của Anh Tuấn cũng khá sôi nổi. Anh từng chơi bass trong ban nhạc sinh viên Desire, nhóm chuyên cover các ca khúc của The Beatles và từng được biết đến trong giới sinh viên Hà Nội thập niên 1990. Ban nhạc khi đó còn có sự góp mặt của MC Long Vũ và Tùng John.

Tuy nhiên, con đường âm nhạc chuyên nghiệp của Anh Tuấn cuối cùng lại rẽ sang truyền hình. Vì đam mê với báo hình, MC Anh Tuấn đành bỏ dở Đại học Ngoại thương, từ chối học bổng 4 năm tại Học viện Âm nhạc Berklee ở Mỹ và dừng chương trình Cao học Nhạc viện ngay trước kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng.

MC Anh Tuấn nổi tiếng quốc dân từ những năm đầu 2000s qua loạt chương trình giờ vàng VTV, điển hình là Trò Chơi Âm Nhạc

Cơ duyên đưa Anh Tuấn đến với truyền hình bắt đầu từ cuộc thi SV 96. Năm 1997, anh chính thức về VTV, đảm nhiệm vai trò Biên tập viên phụ trách mảng nhạc giao hưởng, thính phòng. Nền tảng âm nhạc bài bản giúp Anh Tuấn có lợi thế riêng khi bước vào lĩnh vực truyền hình. Anh sau đó trở thành VJ người Việt đầu tiên được MTV Châu Á lựa chọn.

Trên sóng VTV, nam MC dần trở thành gương mặt quen thuộc với phong cách dẫn điềm tĩnh, hóm hỉnh và khả năng xử lý các nội dung liên quan đến âm nhạc. Anh từng đồng hành với nhiều chương trình được khán giả yêu thích như Trò Chơi Âm Nhạc, Bài Hát Việt, Quán Thanh Xuân, Giai Điệu Kết Nối, các đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam và nhiều chương trình đại nhạc hội, đặc biệt là các chương trình giao thừa. Anh Tuấn kết hợp ăn ý với MC Diễm Quỳnh, từng được xem là một trong những cặp MC biểu tượng của truyền hình Việt Nam.

Tháng 9/2017, anh chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (Sun Symphony Orchestra - SSO) ở tuổi 43

Nhiều năm gắn bó với truyền hình, MC Anh Tuấn không thường xuyên trổ tài âm nhạc trên sân khấu. Thế nhưng, nền tảng về âm nhạc cổ điển của nam MC vẫn không hề mai một. Tháng 9/2017, anh chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (Sun Symphony Orchestra - SSO) ở tuổi 43. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực âm nhạc cùng nền tảng được đào tạo bài bản tại Nhạc viện Hà Nội, Anh Tuấn tham gia vào hoạt động điều hành một dàn nhạc giao hưởng, góp phần đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

MC Anh Tuấn host xuyên suốt Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Những năm gần đây, Anh Tuấn đến gần với khán giả trẻ thông qua các chương trình giải trí quy mô lớn. Anh đảm nhận vai trò host xuyên suốt Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Sự am hiểu âm nhạc, cách dẫn lịch thiệp cùng khả năng kết nối với nghệ sĩ khiến Anh Tuấn nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 1, anh thậm chí được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "Anh tài thứ 34".

Bên cạnh sự nghiệp, ngoại hình của MC Anh Tuấn cũng thường xuyên trở thành chủ đề được khán giả chú ý. Hiện tại, nam MC đã bước qua tuổi 50 nhưng vẫn duy trì diện mạo trẻ trung và phong độ. Anh nhiều lần được báo chí, khán giả gọi bằng những danh xưng như "nam thần không tuổi" hay "MC trẻ nhất Việt Nam".

MC Anh Tuấn chơi cello đốn tim khán giả giarb

Hình ảnh chuẩn "hoàng tử cello"

Tại các concert thuộc chuỗi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Anh Tuấn trực tiếp mang cello lên sân khấu. Anh song tấu phần intro ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm cùng Bằng Kiều, người chơi guitar. Màn trình diễn ngẫu hứng nhưng được xử lý chuyên nghiệp trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn. Hình ảnh nam MC vốn quen thuộc với vai trò dẫn chương trình bất ngờ trở lại với cây cello sau nhiều năm cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. MC Anh Tuấn được ví như nam chính bước ra từ tiểu thuyết, nhiều Gai con ưu ái gọi anh với danh xưng "hoàng tử cello".

Visual trẻ trung của MC Anh Tuấn

Là gương mặt truyền hình, nhưng Anh Tuấn khá kín tiếng về đời tư. Anh hiện có cuộc sống hôn nhân bên người vợ thứ hai Lý Hồng Nhung, người đẹp mang hai dòng máu Việt - Pháp và kém anh 14 tuổi, cùng các con. Từ xuất phát điểm là "con nhà nòi" của nghệ thuật, tài năng bộc lộ từ nhỏ và xuất sắc trở thành Thủ khoa Nhạc viện Hà Nội, Anh Tuấn lựa chọn truyền hình làm con đường sự nghiệp chính nhưng chưa bao giờ rời xa âm nhạc. Hơn hai thập kỷ sau ngày gia nhập VTV, anh có thể xuất hiện trên sân khấu với vai trò MC, đồng thời trực tiếp chơi cello - nhạc cụ đã gắn bó với mình từ năm 7 tuổi.