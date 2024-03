Nam kế toán ở Tây Hồ nhận cuộc gọi lạ, chỉ 10 phút sau hơn 800 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của công ty bị rút sạch

Anh kế toán N. cho biết, đã nhận được điện thoại của một người xưng là nhân viên Chi cục thuế quận Tây Hồ, yêu cầu kết bạn Zalo để thông báo về việc hoàn thuế cho công ty và đề nghị bị hại truy cập vào 1 đường link lạ trên phần mềm điện thoại di động của mình để được hỗ trợ về thuế.



Tưởng đó là cán bộ cơ quan Nhà nước thật, anh N làm theo và chỉ sau đó 10 phút số tiền của công ty do bị hại quản lý đã bị rút hết khỏi tài khoản ngân hàng.

Cũng trên địa bàn quận Tây Hồ, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Bà T (SN 1965), trú tại quận Tây Hồ nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng nói bà T có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và yêu cầu bà kết bạn Zalo. Sau đó, bà T nhìn thấy một người mặc trang phục Công an nhân dân trong video call yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để xác minh. Do tin tưởng, bà T đã chuyển 1,4 tỷ đồng cho đối tượng, sau khi biết bị lừa nên đã Công an quận Tây Hồ trình báo.

Công an cảnh báo

Công an quận Tây Hồ đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đừng bấm vào bất kể các biểu tượng hiếu kỳ, đường link lạ quảng cáo, hiện trên mạng Facebook, Zalo…; không tiếp chuyện trên mạng hay qua điện thoại với 1 người không quen biết, rồi họ yêu cầu kết bạn hay làm theo bất kể 1 việc gì, khi những thông tin của người đó đưa ra chưa được kiểm chứng, đề phòng bị lừa đảo, phát tán mã độc vào thiết bị điện thoại di động.

Đáng chú ý, không để mã OTP, mã truy cập vào tài khoản ngân hàng, mật khẩu điện thoại hay các loại mật khẩu khác trên máy điện thoại di động, vì khi đã bấm vào link lạ, đồng nghĩa với việc virut mã độc do đối tượng gửi đính kèm đường link đó đã vào được máy điện thoại di động của bạn, lúc đó điện thoại của bạn sẽ bị chiếm quyền sử dụng. Các đối tượng lừa đảo sẽ vào phần ảnh, ghi chú để tìm mật mã này, đọc các tin nhắn và các thông tin khác có trên máy điện thoại, từ đó mở được tài khoản ngân hàng và rút hết tiền của bạn chuyển sang tài khoản khác.

Khi cần, liên hệ Công an quận Tây Hồ: 0912691388, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Thục Trinh