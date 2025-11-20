"Nằm im cũng dính đạn": Cá sấu Thảo Cầm Viên được rửa oan và lại gây bão mạng

Nhắc đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn những năm gần đây, dân mạng không chỉ nghĩ ngay đến điểm vui chơi xanh giữa lòng thành phố, mà còn nhớ tới loạt nhân vật "idol" bất đắc dĩ: từ gấu, voi cho tới đàn hồng hạc… mỗi lần lên sóng đều khiến mọi người thả tim không ngớt. Giữa muôn vàn gương mặt quen thuộc ấy, mới đây một "cựu idol" bất ngờ tái xuất và lại gây bão: cá sấu Mỹ Mỹ.

Trên fanpage chính thức, Thảo Cầm Viên đăng tải loạt ảnh kèm chiếc caption dí dỏm đúng "chất":

Bài đăng của Thảo Cầm Viên về cá sấu Mỹ Mỹ (Ảnh chụp màn hình)

Chỉ vài dòng giới thiệu ngắn ngủi đã khiến dân mạng bật cười. Hóa ra Mỹ Mỹ chính là "em" cá sấu từng gây xôn xao cách đây một năm khi bị hiểu nhầm "ăn mèo", dù thực tế chỉ nằm im… thở. Thảo Cầm Viên khi ấy lên tiếng giải thích, còn cư dân mạng thì lập tức biến "em" thành meme quốc dân.

Nhưng lần này, điều khiến cộng đồng mạng rần rần lại không phải chuyện cũ. Mà là… cái tên.

Khung bình luận dưới bài đăng lập tức biến thành một buổi "họp chợ online" siêu vui:

- "Xưng tên cái hết hồn à."

-"Sao cái tên đối chọi với tổng thể vậy trời, còn cái tên nào mỹ miều hơn khum admin?"

-"Cá heo chứ cá sấu gì chài."

- "Lần đầu tiên tui thấy con cá sấu mà nó cười đó trời ơi."

Netizen thi nhau đùa rằng Mỹ Mỹ là cái tên dành cho… hotgirl hoặc idol, chứ nhìn thân hình lực lưỡng, nằm yên thôi mà đã toát ra khí chất "chị đại". Có người còn trêu: "Đặt tên là Mỹ Mỹ mà em chọn body cá sấu, là sao trời?".

Chính sự đối nghịch giữa cái tên mềm mại và vẻ ngoài "thô ráp đáng yêu" của Mỹ Mỹ đã khiến dân mạng càng thêm thích thú. Không ít người để lại bình luận đòi… xin thêm ảnh, xin clip, xin thêm "giờ lên sóng" của "em".

Hình ảnh của cá sấu Mỹ Mỹ

Không thể phủ nhận rằng vài năm trở lại đây, Thảo Cầm Viên ngày càng trở thành "hiện tượng mạng" theo cách vô cùng tự nhiên. Mỗi bài đăng đều có giọng điệu hài hước đặc trưng, cách kể chuyện đáng yêu, nhân hóa động vật đầy duyên dáng - đúng kiểu "đọc xong muốn mua vé đi chơi liền". Từ chuyện hồng hạc sinh "em bé", chúa sơn lâm ngủ nướng, cho tới mấy hà mã ham ăn… tất cả đều tạo nên cảm giác gần gũi, khiến cư dân mạng yêu mến hơn một địa điểm đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Sự xuất hiện trở lại của Mỹ Mỹ lần này cũng không nằm ngoài "định mệnh idol" đó. Một bài đăng ngắn, vài tấm hình và một cái tên đặc biệt - đủ để khiến dân mạng thả tim rần rần, chia sẻ ầm ầm, và quan trọng nhất là khơi lại sự tò mò của mọi người về Thảo Cầm Viên: nơi không chỉ có cây xanh và động vật, mà còn luôn có những câu chuyện dễ thương đến mức khiến ai đọc cũng phải bật cười.

(Nguồn: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens)