Ngày 27-8, Công an TP HCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông được phát hiện tử vong trên xe khách giường nằm.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 26-8, chiếc xe khách giường nằm biển số tỉnh 77B… chạy trên Quốc lộ 13, theo hướng tỉnh Đồng Nai đi TP HCM.

Khi đến phường Thủ Dầu Một, TP HCM (đoạn sân bóng đá Gò Đậu, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ) thì phụ xe đi thu tiền vé của khách.

Nam phụ xe đến vị trí ghế của ông Đ.V.T (48 tuổi, quê Đồng Nai) thì thấy ông T. đang ngủ.

Dù phụ xe gọi nhiều lần nhưng không thấy ông T. phản ứng, sờ vào người kiểm tra thì phát hiện hành khách đã tử vong.

Nam tài xế nhanh chóng tấp xe vào lề đường rồi trình báo cơ quan chức năng.

Được biết, chiếc xe khách nói trên đang lộ trình di chuyển từ tỉnh Bình Phước cũ đi Bến xe Bắc Bình Thuận.