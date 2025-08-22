Nắm giữ sản vật ‘ngôi sao 8 cánh’ triệu đô, Việt Nam đua cùng Trung Quốc thống trị thị trường toàn cầu

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, từ 1/1 đến 31/7/2025, nước ta đã xuất khẩu 9.276 tấn hoa hồi, kim ngạch đạt 35,7 triệu USD.

Dữ liệu từ Trung tâm dữ liệu và nguồn cung ứng thực phẩm toàn cầu (Tridge) cho biết, Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ hiện là những nhà cung cấp hoa hồi thống trị trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam và Trung Quốc là hai nước duy nhất có thể sản xuất hồi với số lượng lớn nhờ điều kiện thuận lợi.

“Sản vật vàng” của vùng núi phía Bắc

Hoa hồi (Illicium verum), hay còn gọi là đại hồi, là loài cây bản địa, được trồng chủ yếu ở các tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh. Đây là cây gỗ cao 10–15m, sống lâu năm, ra hoa hai vụ mỗi năm, trong đó vụ đông (quả chín vào tháng 10) được xem là chính vụ, cho sản lượng và chất lượng cao nhất.

Điều kiện sinh thái để cây hồi phát triển khá khắt khe: khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình 20–21°C, độ cao 200–800m, đất feralit chua nhẹ, tầng dày, thoát nước tốt. Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh được đánh giá là “thủ phủ” có chất lượng hồi tốt nhất.

Cây hoa hồi (ảnh minh hoạ).

Toàn bộ cây hồi đều có giá trị sử dụng, nhưng quý nhất vẫn là quả hồi hình ngôi sao 8 cánh – loại hoa hồi chất lượng cao. Từ quả tươi, người dân chưng cất để lấy tinh dầu hồi là nguyên liệu cho sản xuất dược phẩm, rượu truyền thống, bánh kẹo, mỹ phẩm và y học cổ truyền.

Trên thị trường, giá hồi tươi khoảng 13.000 đồng/kg, còn quả khô dao động 55.000–80.000 đồng/kg, có thời điểm lên tới 120.000 đồng. Với mức giá này, thu nhập từ rừng hồi ngày càng vượt trội so với nhiều loại cây trồng khác, giúp đồng bào dân tộc Tày, Dao ở Lạng Sơn, Cao Bằng thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Bài toán phát triển bền vững

Một trong những doanh xuất khẩu hồi hàng đầu Việt Nam có thể kể tới Prosi Thăng Long.

Đây là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam, đặc biệt với các sản phẩm như hạt điều, hạt tiêu, quế, hồi và cơm dừa sấy. Trong chiến lược phát triển, doanh nghiệp này không chỉ tập trung mở rộng thị trường mà còn chú trọng tới yếu tố bền vững.

Prosi Thăng Long đã đầu tư hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm đạt các chứng nhận quốc tế quan trọng như ISO 22000, HACCP, BRC, FDA, HALAL và KOSHER. Những chứng nhận này không chỉ giúp nâng cao uy tín thương hiệu mà còn khẳng định cam kết về trách nhiệm xã hội, an toàn cho người tiêu dùng và sự tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu.

Song song, công ty hướng đến việc hỗ trợ nông dân trong vùng nguyên liệu theo hướng canh tác sạch, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Với cách tiếp cận này, Prosi Thăng Long không chỉ gia tăng năng lực cạnh tranh mà còn góp phần đưa nông sản Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững và hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều “siêu thực phẩm” của Việt Nam đã tạo dấu ấn trên thị trường thế giới như sâm: Ngọc Linh, quế Trà My, thì hoa hồi có đầy đủ tiềm năng trở thành sản phẩm chủ lực mới nếu được đầu tư bài bản.