Nam giới Gen Z gia trưởng gấp đôi thời ông bà

Gần một phần ba nam giới và trẻ em trai thuộc thế hệ Gen Z tin rằng người vợ nên phục tùng chồng mình. Đây là kết quả từ một cuộc khảo sát toàn cầu trên 23.000 người, cho thấy nam giới trẻ tuổi đang nắm giữ những quan điểm truyền thống về vai trò giới hơn cả các thế hệ đi trước.

Theo cuộc khảo sát thực hiện tại 29 quốc gia (bao gồm Anh, Mỹ, Brazil, Úc và Ấn Độ), một phần ba (33%) nam giới Gen Z cũng cho rằng người chồng nên là người đưa ra quyết định cuối cùng trong những vấn đề quan trọng.

Nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới Gen Z (sinh năm 1997-2012) có khả năng giữ quan điểm truyền thống về việc ra quyết định trong hôn nhân cao gấp đôi so với đàn ông thế hệ Baby Boomer (sinh năm 1946-1964). Chỉ có 13% đàn ông ở độ tuổi lớn hơn đồng ý rằng vợ luôn phải nghe lời chồng. Đối với phụ nữ, tỷ lệ này lần lượt là 18% ở Gen Z và 6% ở thế hệ Baby Boomer.

Người dân ở cả hai giới tại Indonesia (66%) và Malaysia (60%) có tỷ lệ đồng ý với quan điểm này cao nhất, so với 23% ở Mỹ và 13% ở Anh.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu thường niên đối với những người trên 16 tuổi do Ipsos và Viện Lãnh đạo Phụ nữ Toàn cầu tại Đại học King’s College London thực hiện đã tiết lộ sự khác biệt rõ rệt trong niềm tin của các thế hệ nam giới khi nhắc đến vai trò giới:

Gần một phần tư (24%) nam giới Gen Z nghĩ rằng phụ nữ không nên tỏ ra quá độc lập hoặc tự chủ, so với 12% ở đàn ông Baby Boomer.

Thái độ đối với các chuẩn mực tình dục cũng khác biệt rõ rệt: 21% nam giới Gen Z cho rằng một "người phụ nữ thực thụ" không bao giờ nên chủ động trong chuyện chăn gối, so với chỉ 7% ở thế hệ Baby Boomer.

Hơn một nửa (59%) nam giới Gen Z cho rằng đàn ông đang được kỳ vọng phải làm quá nhiều để ủng hộ bình đẳng giới, cao hơn mức 45% ở đàn ông Baby Boomer.

Mặc dù có xu hướng tin rằng phụ nữ không nên quá độc lập, nam giới Gen Z lại là nhóm có khả năng cao nhất tin rằng những phụ nữ có sự nghiệp thành công sẽ hấp dẫn hơn trong mắt đàn ông (41% đồng ý).

Giáo sư Heejung Chung, giám đốc Viện Lãnh đạo Phụ nữ Toàn cầu, cho biết có những dấu hiệu đáng khích lệ về việc ủng hộ bình đẳng giới vẫn còn mạnh mẽ, chẳng hạn như sự đồng thuận rằng nên có nhiều phụ nữ hơn trong chính phủ.

Tuy nhiên, các dữ liệu so sánh cho thấy các quan điểm đang trở nên truyền thống hơn. Năm 2019, 42% người dân toàn cầu cho rằng quyền phụ nữ đã tiến xa đến mức đủ ở quốc gia của họ, nhưng con số này hiện là 52%. Tại Anh, tỷ lệ này tăng vọt thêm 12 điểm phần trăm.

Ảnh minh họa

Bà Chung nhận định: "Tôi nghĩ có rất nhiều sự bất mãn, nỗi sợ đàn ông bị mất vị thế xã hội. Khoảng trống đó đang được lấp đầy bởi những luận điệu cố gắng đẩy nam giới trẻ đối đầu với bình đẳng giới, đối đầu với phụ nữ trẻ và người nhập cư."

Kết quả khảo sát cũng cho thấy nam giới Gen Z có những kỳ vọng truyền thống khắt khe hơn đối với chính hành vi của họ:

30% nam giới Gen Z tin rằng đàn ông không nên nói "Tôi yêu bạn" với bạn bè của mình.

21% nam giới Gen Z tin rằng những người đàn ông tham gia chăm sóc con cái thì "kém nam tính" hơn những người không làm, so với chỉ 8% ở thế hệ Baby Boomer.

Julia Gillard, chủ tịch Viện Lãnh đạo Phụ nữ Toàn cầu và cựu Thủ tướng Úc, gọi kết quả này là "đáng lo ngại". Bà nói: "Không chỉ nhiều đàn ông Gen Z đang đặt ra những kỳ vọng hạn hẹp lên phụ nữ, họ còn tự nhốt mình trong các chuẩn mực giới gò bó."

Bà Chung bổ sung thêm yếu tố kinh tế: Ở các thế hệ trước, đàn ông thể hiện sự nam tính qua vai trò trụ cột gia đình, mua nhà và bảo vệ người thân. Giờ đây, những cơ hội đó không còn dễ dàng với nam giới trẻ trên toàn thế giới, khiến họ cảm thấy mất mát và tìm đến các định nghĩa nam tính cũ kỹ.

Dữ liệu cũng tiết lộ khoảng cách giữa suy nghĩ cá nhân và kỳ vọng xã hội. Tại Anh, chỉ có 14% cá nhân thực sự cảm thấy phụ nữ nên chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc con cái, nhưng có tới 43% nói rằng xã hội kỳ vọng phụ nữ phải đảm nhận phần lớn hoặc toàn bộ trách nhiệm đó.

Nguồn: The Guardian