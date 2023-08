Nam giáo viên gây bão với loạt tranh vẽ bảng “đỉnh cao”, ngoại hình đời thường gây ngỡ ngàng

Không thể phủ nhận là dù trong thời đại công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh như hiện nay, bảng đen - phấn trắng vẫn được xem là công cụ dạy học phổ biến nhất trong nhà trường. Đối với nhiều thầy cô, đây còn là nơi giúp họ thể hiện tài năng hội hoạ. Chỉ với vài viên phấn màu, các thầy cô đã biến tấm bảng đen đơn giản trở thành tác phẩm nghệ thuật sống động khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa.

Thầy Lê Văn Hiền (SN 1995, TP.HCM) cũng là một trong số đó. Thầy Hiền sở hữu kênh YouTube có hơn 100.000 người theo dõi những bức vẽ bằng phấn siêu đẹp của mình. Loạt tranh vẽ bằng phấn rất kỳ công, khiến ai cũng phải tiếc nuối khi biết tác phẩm phải xóa đi.

Loạt tranh vẽ bảng gây sốt của thầy Hiền

Được biết, thầy Hiền đang là giáo viên tự do với các lớp vẽ cho thiếu nhi và người lớn. Thầy giáo trẻ tốt nghiệp loại giỏi ngành Giáo dục Tiểu học của trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Sau đó, thầy Hiền công tác trong CLB Mỹ thuật của một trường Tiểu học. Nhưng thấy bản thân hợp làm tự do hơn, thầy quyết định làm giáo viên tự do, mở kênh YouTube riêng.



Thoạt nhìn thân hình cơ bắp của thầy Hiền, nhiều người lầm tưởng thầy đang làm ở phòng tập gym nào đó, chứ không phải giáo viên. Hiền còn được dân mạng đặt biệt danh vui là "thầy giáo cơ bắp".

"Mình cảm thấy vui khi có đặc điểm khác biệt để mọi người biết đến, nhờ thế họ cũng nhớ đến các bức tranh mình từng thực hiện. Khi các tác phẩm được chia sẻ, biết đâu lại khơi dậy đam mê nghệ thuật của ai đó thì mình càng hạnh phục hơn", thầy Hiền tâm sự.

Nhờ chăm chỉ luyện tập, nam giáo viên sở hữu thân hình cơ bắp

Thầy Hiền chia sẻ, thầy thường mất khoảng 1-6 tiếng cho một bức tranh vẽ trên bảng, tùy theo độ phức tạp và màu sắc. Thầy thích chọn vẽ tranh thủy mặc với chủ đề động vật, núi non, hoa cỏ, phong cảnh...



Nam giáo viên tâm sự điều khó khăn nhất khi vẽ tranh trên bảng là việc chồng các lớp màu lên nhau. Bởi các dòng phấn trên thị trường thường khó bám bảng, dễ rơi khi chồng đến màu thứ 2 nên việc phối ra màu ưng ý sẽ gặp khó khăn, không như ý.

"Khi vẽ càng nhiều thì càng tích lũy được thêm kinh nghiệm. Mình nghĩ việc đặt tình cảm và tâm sức vào bức tranh rất quan trọng, sẽ khiến tranh trở nên có hồn và sinh động hơn", thầy Hiền bày tỏ.

Hiện, thầy Hiền có mở các lớp học vẽ trực tiếp cho trẻ em từ 6-14 tuổi. Ngoài ra, thầy cũng có 3 khóa online dành cho người lớn, phần lớn là các giáo viên tiểu học khắp nơi trên cả nước tham gia học.

Thầy Hiền dành khoảng 1-6 tiếng để hoàn thành một bức tranh vẽ trên bảng

Để có thể vẽ được tranh đẹp, thầy Hiền cho biết cần quan trọng những yếu tố sau:

-Phải thực sự thích vẽ. Vì khi yêu thích mới tìm hiểu, mày mò và học hỏi được.

-Bản thân cũng cần sự luyện tập. Ban đầu tranh có thể không đẹp, nhưng dần dần sẽ lên trình và trở nên tốt hơn.

-Tập quan sát tranh, ảnh hay các tác phẩm hội họa để nâng khiếu thẩm mỹ, cách phối màu, tips vẽ hay.

-Không ngừng học hỏi và cập nhật những điều mới.

Về dự định tương lai, thầy Hiền tâm sự sẽ tiếp tục duy trì công việc dạy và mở thêm nhiều lớp vẽ. Ngoài ra, thầy cũng tính đến việc tổ chức các buổi workshop cuối tuần để những ai yêu thích nghệ thuật có thể đến trải nghiệm, thư giãn.

Ảnh: Nhân vật cung cấp