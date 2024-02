Nam Em thẳng thắn "phủ đầu" nói không khi chồng tuyên bố màn cãi nhau trên livestream chỉ để câu view

Trong phiên livestream đêm qua, sau một hồi cãi vã qua lại rồi nhắc tới 2 từ chia tay, chồng Nam Em lại có màn "quay xe" bất ngờ.

Theo đó, chồng Nam Em cho biết, tất cả đều đã được dựng sẵn kịch bản, màn cãi nhau chỉ đều câu view câu like.

Chồng Nam Em tuyên bố tất cả đều được lên kịch bản để câu view

Chồng Nam Em nói: "Hôm nay bọn tao đang câu view câu like đấy nhá, 40.000 mắt xem nhá. Chúng mày hôm nay bị lừa rồi. Tao với Nam Em đã dựng ekip suốt để câu view câu like" .

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, Nam Em đã lập tức lên tiếng phủ nhận: "Không má ơi, tao không có rảnh mà lên đây câu like câu view má ơi, bớt bớt, cái miệng đi xa quá. Miệng của má gây họa dữ lắm. Không má, bớt bớt lại. Những gì tôi nói lúc nãy rất thật lòng luôn má ơi. Ai rảnh đi câu like câu view tiêu cực vậy má. Cuộc đời đứng trên đỉnh vinh quang không thích hay sau tự nhiên câu like câu view tiêu cực vậy má nội" .

Màn đối đáp giữa Nam Em và chồng trên livestream lập tức gây xôn xao cả cõi mạng. Nhiều người còn đưa ra bình luận cho rằng, phải chăng Nam Em đã tỉnh và không muốn tiếp tục nói những điều tiêu cực hay bóc phốt trên mạng xã hội.