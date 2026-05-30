HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam du khách nước ngoài bất ngờ đập phá quán cà phê ở trung tâm Đà Nẵng

Tâm An
|

Người đàn ông ngoại quốc đến quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (TP Đà Nẵng), rồi bất ngờ vào phía trong quán và đập phá. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt để cùng người dân khống chế du khách này.

Trưa 30/5, Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc một người nước ngoài có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/5, một người đàn ông nước ngoài vào quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong và trò chuyện với một nam thanh niên Việt Nam. Sau đó, người này giữ điện thoại của nam thanh niên nhưng không chịu trả lại, buộc nhân viên quán phải gọi điện trình báo công an.

Khoảng 5 phút sau, người đàn ông nước ngoài bất ngờ cởi áo, đạp đổ bàn ghế bên trong quán. Hành động này khiến nhiều khách hàng, trong đó có cả khách nước ngoài, cùng nhân viên hoảng sợ, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MXH

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh.

Khi công an phường có mặt, người đàn ông nước ngoài bỏ chạy lên tầng 2, kẹp cổ một nam thanh niên tại đây trong khoảng hai phút. Công an cùng người dân sau đó đã khống chế, đưa người này về trụ sở để làm việc.

Vụ việc đã được một số người chứng kiến dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Tài sản trong quán cà phê bị đập phá. Ảnh: MXH

Đại diện quán cà phê cho biết nhiều thiết bị phục vụ pha chế như máy pha cà phê, máy xay cùng một số vật dụng trang trí bị hư hỏng. Cửa kính của quán cũng bị vỡ. Cơ sở này hiện tạm đóng cửa để khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan chức năng kiểm kê thiệt hại.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tags

khách nước ngoài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại