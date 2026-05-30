Nam du khách nước ngoài bất ngờ đập phá quán cà phê ở trung tâm Đà Nẵng

Trưa 30/5, Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc một người nước ngoài có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/5, một người đàn ông nước ngoài vào quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong và trò chuyện với một nam thanh niên Việt Nam. Sau đó, người này giữ điện thoại của nam thanh niên nhưng không chịu trả lại, buộc nhân viên quán phải gọi điện trình báo công an.

Khoảng 5 phút sau, người đàn ông nước ngoài bất ngờ cởi áo, đạp đổ bàn ghế bên trong quán. Hành động này khiến nhiều khách hàng, trong đó có cả khách nước ngoài, cùng nhân viên hoảng sợ, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MXH

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh.

Khi công an phường có mặt, người đàn ông nước ngoài bỏ chạy lên tầng 2, kẹp cổ một nam thanh niên tại đây trong khoảng hai phút. Công an cùng người dân sau đó đã khống chế, đưa người này về trụ sở để làm việc.

Vụ việc đã được một số người chứng kiến dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Tài sản trong quán cà phê bị đập phá. Ảnh: MXH

Đại diện quán cà phê cho biết nhiều thiết bị phục vụ pha chế như máy pha cà phê, máy xay cùng một số vật dụng trang trí bị hư hỏng. Cửa kính của quán cũng bị vỡ. Cơ sở này hiện tạm đóng cửa để khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan chức năng kiểm kê thiệt hại.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.