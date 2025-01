Lễ khai ấn đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm tại đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định là một tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường xưa) với ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu mong cho quốc thái dân an; thiên hạ thái bình, thịnh trị; mọi nhà chung hưởng lộc ấn của đền Trần "Tích Phúc Vô Cương"; mọi người bước vào năm mới mạnh khoẻ, lao động hăng say, học tập, công tác tốt.

Ngày nay, việc làm này không chỉ mang đậm giá trị văn hoá truyền thống, yếu tố tâm linh mà còn mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Các tầng lớp nhân dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức đối với các bậc tiền nhân, ghi nhớ công lao to lớn của Vương Triều Trần đã có công dựng nước, giữ nước và khai sông, lấn biển mở mang bờ cõi và giữ nước Đại Việt, với hào khí Đông A sáng ngời, ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông.

Phó Chủ tịch TT UBND TP Nam Định chia sẻ những thông tin trong Lễ hội Khai Ấn đền Trần Xuân Ất Tỵ.

UBND thành phố Nam Định thông báo cụ thể thời gian, nội dung, chương trình Lễ hội Khai Ân đền Trần, phường Lộc Vượng - Xuân Ất Tỵ năm 2025 với các mốc thời gian:

- Ngày 11 tháng Giêng (08/02/2025): Tổ chức Lễ rước Kiệu Ngọc Lộ.

- Ngày 12 tháng Giêng (09/02/2025): Tổ chức Lễ rước Nước, tế Cá, trong đó có các hoạt động thực hiện nghi lễ tại đền Cố Trạch, sau đó tổ chức rước kiệu từ đền Cố Trạch ra Giếng cổ, ao thả cá. Đồng thời đó là thực hiện nghi thức lấy nước, đánh bắt Cá, rước Nước, rước Cá về đền Thiên Trường.

- Ngày 13 tháng Giêng (10/02/2025): Thực hiện các phương án an ninh phục vụ Lễ Khai Ấn và phát Ấn do Công an thành phố chủ trì, báo cáo cụ thể phương án với Lãnh đạo thành phố và Lãnh đạo Công an Tỉnh.

- Ngày 14 tháng Giêng (11/02/2025 - Thứ Ba): Từ 21h00 - 21h30 mời du khách và người không có nhiệm vụ ra bên ngoài khuôn viên đền Trần để Ban tổ chức làm công tác chuẩn bị nghi lễ dâng hương, rước Kiệu Ấn và Khai Ấn.

Từ 23h15 thực hiện nghi lễ Khai Ấn. Trong đó, có mời 14 cụ Cao niên phường Lộc Vượng, đại diện một số ban, ngành, đoàn thể vào nội cung chứng kiến nghi lễ và đóng dấu Khai Ấn (14 cánh ấn bằng giấy màu vàng). Trưởng từ đền Trần chịu trách nhiệm cất giữ những lá Ấn này để dâng lên các đình, chùa thuộc phường Lộc Vượng: đền Thiên Trường, đền Cổ Trạch, đền Trùng Hoa, chùa Phổ Minh, Văn chỉ Hiền Đàn, đình Tức Mặc, đình Kênh, đình Bái, đình Vĩnh Trường và lưu tại hòm đựng Ấn nhà đền. Trong thời gian làm Lễ Khai Ấn, đóng cửa đền Thiên Trường để đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống.

- Ngày 15 tháng Giêng (12/02/2025): Từ 02h00 sáng thực hiện lễ hồi Kiệu Ấn về đền Cố Trạch (Công an thành phố xây dựng phương án bảo vệ trong quá trình hồi Kiệu Ấn).

Từ 05h00 sáng tổ chức phát Ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày đền Trùng Hoa.

- Đến ngày 16 tháng Giêng, tiếp tục tổ chức phát Ấn cho nhân dân và du khách tại các nhà Giải Vũ từ 07h00 hàng ngày.

Ngoài lễ Khai Ấn, còn nhiều hoạt động diễn ra quanh khu vực đền Trần (TP Nam Định)

Ngoài các chương trình phát ấn, năm nay Ban tổ chức cũng tổ chức các nội dung hội như: Trưng bày sinh vật cảnh; Múa Lân sư – Rồng; Thi đấu cờ; Trò chơi chọi; Triển lãm ảnh: "Thành Nam những mốc son lịch sử"; Trưng bày ảnh đẹp du lịch Nam Định; Dự kiến Tổ chức 05 đêm biểu diễn nghệ thuật truyền thống tiêu biểu vào các ngày từ 09 đến ngày 13 tháng Giêng âm lịch tại quảng trường Đông A khu di tích đền Trần.

Theo ghi nhận, hàng năm Lễ Khai Ấn đền Trần sẽ thu hút nhân dân, du khách về rất đông trong ngày chính lễ, chính vì thế để công tác tổ chức diễn ra thuận lợi, đại diện UBND TP Nam Định đã thành lập Ban tổ chức lễ hội do đồng chí Phó chủ tịch thường trực làm Trưởng ban, cùng đó đã thành lập 4 tiểu ban: Nghi lễ, Tuyên truyền, An ninh trật tự, Hậu cần để cùng phối hợp tổ chức.