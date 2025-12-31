Năm đỉnh cao của nữ thủ khoa Nhạc viện thành công nhất Việt Nam

Sáng 31/12, Mỹ Tâm đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, khép lại năm 2025 bằng việc nhìn lại toàn bộ hành trình làm nghề và những cột mốc đáng nhớ đã đi qua. Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, không chỉ bởi cảm xúc chân thành mà còn bởi những thành tựu được điểm lại cho thấy 2025 là một trong những năm hoạt động nổi bật nhất của Mỹ Tâm trong suốt sự nghiệp hơn hai thập kỷ.

Mỹ Tâm chia sẻ bài đăng nhìn lại 2025 (ảnh: FBNV)

Nguyên văn status của Mỹ Tâm:

“Dear 2025…

Cám ơn vì 365 ngày rực rỡ và trọn vẹn đến với mình. Một năm trôi qua thật nhanh nhưng nhìn lại hành trình ấy sẽ thấy được những điều kỳ diệu và từng ngày ý nghĩa. Mình thử điểm lại 2025 đã mang đến điều gì cho mình nhé:

6 tháng đầu năm mình tập trung làm tiền kỳ và sản xuất bộ phim điện ảnh Tài với tất cả sự hưng phấn và chờ đợi sau bao nhiêu năm. Bạn đã cho mình biết bao bài học ý nghĩa. Và bây giờ là khoảnh khắc nôn nao chờ đợi phim Tài được ra mắt khán giả vào mùa xuân 2026 này.

6 tháng tiếp theo mình tập trung thực hiện và tổ chức thành công live concert See The Light với hơn 40 ngàn Tri Âm thân thương của mình. Liveshow đã mang đến cho mình nguồn năng lượng bất tận và ghi lại một dấu ấn lịch sử không thể nào đẹp hơn.

Tiếp đó là ca khúc Chuyện Để Dành ra mắt đạt top 1 trending youtube vào những ngày cuối năm là niềm vui bất ngờ với mình, vì đã truyền tải được thông điệp tích cực và nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả.

Và giữa hành trình ấy có cột mốc ý nghĩa nữa đó là mình vinh dự được tham gia, được hát và chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của Đất Nước vào dịp Đại Lễ 2/9 tại Quảng Trường Ba Đình Hà Nội, ngay trước Lăng Bác. Một dấu mốc xúc động mãi mãi không bao giờ quên.

Tất cả thật sự ý nghĩa và tuyệt vời đối với mình.

Và 2025 thân mến, còn một điều quan trọng nhất mình muốn cảm ơn bạn, đó là đã cho mình những bài học quý giá mỗi ngày và tìm thấy được ánh sáng của chính mình từ Ơn Trên và cuộc đời ban tặng. Đó là một hành trình tuyệt vời và rực rỡ vô cùng! Mình mong sẽ giữ mãi năng lượng tích cực và ánh sáng trong tim này để bước tiếp một cách ung dung.

Kết thúc hành trình này sẽ lại mở ra hành trình mới, mình sẽ mở màn bằng buổi ra mắt tưng bừng cùng khán giả tại rạp với bộ phim Tài vào mùa xuân 2026 tươi đẹp này nhé!

Cảm ơn và tạm biệt 2025 thương mến và xin chào đón 2026 với tràn đầy sức khoẻ, niềm tin và năng lượng với ánh sáng rực rỡ tưng bừng!

Sài Gòn 31/12/2025

Buổi sáng ngày cuối năm hoa nở….”

Mỹ Tâm chia sẻ, nửa năm đầu 2025, nữ ca sĩ tập trung vào dự án phim Tài. Nửa cuối năm 2025, Mỹ Tâm trở lại khuấy động đường đua âm nhạc. Dấu ấn lớn nhất đến từ live concert See The Light - liveshow cá nhân có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm tính đến thời điểm hiện tại. Đêm diễn được tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 13/12/2025, quy tụ hơn 40.000 khán giả. Với thiết kế sân khấu sử dụng hơn 1.650m² màn hình LED cùng hệ thống âm thanh - ánh sáng quy mô lớn, See The Light được xem là một trong những concert đặt ra tiêu chuẩn mới cho các chương trình âm nhạc ngoài trời tại Việt Nam.

Nửa cuối năm 2025, Mỹ Tâm trở lại khuấy động đường đua âm nhạc với tâm điểm là concert 40 nghìn khán giả - See The Light (ảnh: FBNV)

Song song với hoạt động biểu diễn, Mỹ Tâm vẫn duy trì sự hiện diện trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc Chuyện Để Dành phát hành vào dịp cuối năm đã đạt vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam, cho thấy sức hút ổn định của nữ ca sĩ dù đã hoạt động hơn 25 năm. Thành tích này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh thị trường nhạc số ngày càng cạnh tranh, với sự thống trị của nhiều nghệ sĩ trẻ và xu hướng âm nhạc mới.

Ca khúc mới được Mỹ Tâm biểu diễn ở concert See The Light đạt top 1 trending YouTube (ảnh: FBNV)

Năm 2025 cũng ghi nhận những cột mốc mang tính ghi nhận dài hạn đối với sự nghiệp của Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ tiếp tục là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn. Việc duy trì sức hút thương mại ổn định sau hơn hai thập kỷ hoạt động cho thấy hình ảnh và uy tín cá nhân của Mỹ Tâm vẫn giữ được độ tin cậy cao trong mắt công chúng lẫn đối tác.

Ngoài các thành tựu nghệ thuật và thương mại, một trong những khoảnh khắc được Mỹ Tâm nhắc đến với nhiều cảm xúc nhất trong năm 2025 là việc tham gia biểu diễn tại Đại lễ 2/9 ở Quảng trường Ba Đình. Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là một vinh dự nghề nghiệp mà còn là dấu mốc mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, được cô mô tả là “xúc động mãi mãi không bao giờ quên”.

Một trong những khoảnh khắc được Mỹ Tâm nhắc đến nhiều cảm xúc nhất trong năm 2025 là việc tham gia biểu diễn tại Đại lễ 2/9 ở Quảng trường Ba Đình (ảnh: FBNV)

Nhìn lại hành trình dài, nền tảng chuyên môn luôn được xem là yếu tố cốt lõi làm nên vị thế đặc biệt của Mỹ Tâm. Năm 2001, cô tốt nghiệp thủ khoa hệ Trung cấp thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM với số điểm 9,5. Đây không chỉ là một danh xưng học thuật, mà còn là minh chứng cho quá trình đào tạo bài bản, nghiêm túc - điều hiếm hoi trong bối cảnh nhạc trẻ Việt Nam thời điểm đó. Việc Mỹ Tâm từng từ chối học bổng du học để lựa chọn ở lại Việt Nam, theo đuổi con đường nhạc pop đại chúng trên nền tảng thanh nhạc cổ điển, đến nay vẫn được xem là một trong những quyết định có ảnh hưởng lớn đến dòng chảy Vpop đầu những năm 2000.

Sau hơn 25 năm hoạt động, năm 2025 có thể xem là một cột mốc vàng son nữa trong sự nghiệp của nữ thủ khoa Nhạc viện Mỹ Tâm (ảnh: FBNV)

Khép lại năm 2025, Mỹ Tâm không nói nhiều về kỷ lục hay danh hiệu, mà nhấn mạnh vào những “bài học quý giá” và năng lượng tích cực tìm thấy trong hành trình làm nghề. Chia sẻ này phần nào cho thấy cách nữ ca sĩ nhìn nhận thành công không chỉ nằm ở quy mô hay con số, mà ở sự bền bỉ, kỷ luật và khả năng giữ cân bằng sau nhiều năm đứng ở vị trí hàng đầu. Sau hơn 25 năm hoạt động, năm 2025 có thể xem là một cột mốc vàng son nữa trong sự nghiệp của nữ thủ khoa Nhạc viện Mỹ Tâm, người đến nay được xem là một trong những nghệ sĩ thành công và bền bỉ bậc nhất của làng nhạc Việt.