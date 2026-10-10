Nam diễn viên VTV từng nghỉ học, chạy xe tải, làm đồng nát: Giờ là chồng của MC có nụ cười đẹp nhất nhà đài

Anh từng phải nghỉ học gần một năm sau tai nạn, trở về quê lái xe tải và trải qua nhiều công việc để trang trải cuộc sống.

Phùng Đức Hiếu thường được biết đến với nghệ danh Hiếu Su, là diễn viên truyền hình góp mặt trong nhiều bộ phim phát sóng trên VTV như Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng, Chúng ta của 8 năm sau, Gió ngang khoảng trời xanh... Sở hữu ngoại hình điển trai, anh thường được giao những nhân vật có tính cách hiền lành, chính trực.

Tuy nhiên, trước khi có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, con đường theo đuổi nghệ thuật của Đức Hiếu không hề bằng phẳng. Nam diễn viên từng phải nghỉ học gần một năm sau tai nạn, trở về quê lái xe tải và trải qua nhiều công việc để trang trải cuộc sống.

Phùng Đức Hiếu thường được biết đến với nghệ danh Hiếu Su, là diễn viên truyền hình góp mặt trong nhiều bộ phim phát sóng trên VTV. Ảnh: FBNV

Đến cuối lớp 12, được mọi người động viên vì có ngoại hình sáng, Đức Hiếu mới bắt đầu tìm hiểu về diễn xuất và quyết định thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thế nhưng, sau khi học gần hết học kỳ đầu tiên, anh gặp tai nạn giao thông và phải tạm dừng việc học để về quê điều trị.

Trong khoảng thời gian gần một năm, Đức Hiếu lái xe tải kiếm sống. Công việc dần ổn định khiến anh từng nghĩ đến việc khép lại giấc mơ diễn xuất để lựa chọn một hướng đi khác. May mắn, bố mẹ không muốn con trai từ bỏ đam mê nên động viên anh trở lại Hà Nội tiếp tục học tập. Năm 2013, Đức Hiếu quay lại trường và có cơ hội học hỏi từ cố NSND Anh Tú. Những bài học về nghề diễn giúp anh có thêm động lực để theo đuổi lựa chọn của mình.

Từ một chàng trai từng cân nhắc từ bỏ nghệ thuật vì biến cố, Đức Hiếu quyết định tiếp tục con đường đã chọn, dù hiểu rằng nghề diễn không phải lĩnh vực có thể mang lại thu nhập ổn định ngay từ đầu.

Nam diễn viên từng phải nghỉ học gần một năm sau tai nạn, trở về quê lái xe tải và trải qua nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Ảnh: FBNV

Sau khi hoàn thành việc học, Phùng Đức Hiếu không lập tức trở thành gương mặt nổi tiếng. Anh trải qua nhiều công việc khác nhau, từ làm truyền thông, trợ lý đạo diễn đến pha chế cà phê, làm đồ gỗ và kinh doanh đồng nát.

Đặc biệt, khoảng thời gian làm trợ lý đạo diễn cho NSND Khải Hưng giúp nam diễn viên có thêm cơ hội quan sát quá trình sản xuất phim. Anh được tiếp xúc với công việc đọc kịch bản, phân tích tâm lý nhân vật và hỗ trợ các khâu trên phim trường.

Những trải nghiệm phía sau máy quay giúp Đức Hiếu hiểu hơn về quá trình làm phim, đồng thời tích lũy thêm vốn sống để phục vụ công việc diễn xuất. Trong cuộc phỏng vấn với VTV, nam diễn viên cho biết chính những năm tháng làm nhiều nghề đã góp phần thay đổi tư duy và góc nhìn nghệ thuật của mình. Anh không xem những công việc từng trải qua là quãng thời gian lãng phí, mà coi đó là chất liệu thực tế để hiểu hơn về cuộc sống.

Sau này, khi có cơ hội thử vai tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), Đức Hiếu được tham gia bộ phim Hồ sơ cá sấu. Từ đây, anh từng bước có thêm cơ hội xuất hiện trong các dự án truyền hình.

Nam diễn viên cho biết chính những năm tháng làm nhiều nghề đã góp phần thay đổi tư duy và góc nhìn nghệ thuật của mình. Ảnh: FBNV

Anh từng làm truyền thông, trợ lý đạo diễn đến pha chế cà phê, làm đồ gỗ và kinh doanh đồng nát. Ảnh: FBNV

Bên cạnh công việc, chuyện tình cảm của Phùng Đức Hiếu cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Bà xã của anh là MC Thùy Linh, gương mặt quen thuộc của VTV qua các chương trình như Bài hát yêu thích, Muôn màu showbiz và Giai điệu kết nối.

Thùy Linh sinh năm 1987, hơn chồng 5 tuổi. Cô từng giành giải Đặc biệt cuộc thi Nụ cười VTV năm 2016, từ đó được khán giả ưu ái gọi là "MC có nụ cười đẹp nhất VTV". Cặp đôi quen nhau khi cùng tham gia một dự án phim hài Tết. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Đức Hiếu kể rằng sau buổi liên hoan khi phim đóng máy, anh đã chủ động sang làm quen với người con gái mình để ý.

Sau thời gian tìm hiểu, hai người tổ chức đám cưới vào tháng 1/2021. Dù chồng kém tuổi, Thùy Linh từng chia sẻ cô cảm nhận được sự chững chạc, lạc quan và ấm áp từ bạn đời. Trong cuộc sống, nữ MC vừa là người đồng hành, vừa là khán giả khó tính của chồng. Cô thường góp ý về kịch bản, cách dẫn chương trình và hỗ trợ Đức Hiếu trong công việc. Ngược lại, nam diễn viên cũng quan tâm đến gia đình, chia sẻ việc nhà với vợ.

Từ khi lên chức bố, Đức Hiếu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống gia đình. Hai vợ chồng chủ động sắp xếp lịch làm việc để thay nhau chăm sóc con, bởi cả hai đều có lịch trình nghề nghiệp không cố định. Nam diễn viên cho biết việc lập gia đình giúp anh trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho người thân và có trách nhiệm hơn với công việc.

Bà xã của anh là MC Thùy Linh, gương mặt quen thuộc của VTV qua các chương trình như Bài hát yêu thích, Muôn màu showbiz và Giai điệu kết nối. Ảnh: FBNV

Cặp đôi quen nhau khi cùng tham gia một dự án phim hài Tết. Ảnh: FBNV