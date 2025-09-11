Nam diễn viên Việt lấy vợ trẻ kém 26 tuổi: Bí mật cưới fan, 52 tuổi mới đón con đầu lòng

Tiết Cương sinh năm 1973, cùng thời với nghệ sĩ nổi tiếng như Việt Hương, Thái Hòa, Đức Thịnh. Sau đó, anh dần ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh…

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Tiết Cương từng thử sức ở mảng kinh doanh. Tuy nhiên, sau những lần thua lỗ, anh quyết định quay về tập trung toàn bộ tâm huyết cho con đường diễn xuất.

Tháng 4/2022, Tiết Cương khiến công chúng xôn xao khi bí mật tổ chức đám cưới tại quê nhà. Nam nghệ sĩ tiết lộ bạn đời của mình kém anh 26 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Hôn lễ được tiến hành giản đơn, ấm cúng với sự tham dự của gia đình hai bên cùng vài người bạn thân thiết.

Chia sẻ về lý do giữ kín chuyện trọng đại, Tiết Cương cho biết anh vốn là người ưa lối sống trầm lặng, không thích phô trương. Chính vì vậy, anh muốn gìn giữ hạnh phúc cá nhân, tránh sự ồn ào bàn tán của dư luận.

Tuy nhiên sau khi kết hôn, nam diễn viên dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ đời tư. Anh thường xuất hiện cùng bà xã trẻ trong các hoạt động thường ngày và không ngần ngại đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ trên mạng xã hội.

Tiết Cương tiết lộ rằng anh và bà xã chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi để tìm hiểu trước khi quyết định nên duyên vợ chồng. Được biết bà xã Ngọc Thưởng là fan của nam diễn viên từ nhỏ, đã theo dõi anh trong suốt gần 20 năm.

Sau 3 năm kết hôn, ở tuổi 52, nam nghệ sĩ vỡ òa hạnh phúc khi lần đầu đón con trai đầu lòng. Khoảnh khắc bế con trên tay, anh xúc động ví mình như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, khiến mọi mệt nhọc, căng thẳng trong cuộc sống đều tan biến.

Dù kết hôn và lên chức bố khá muộn nhưng Tiết Cương khẳng định anh không hề cảm thấy nặng nề hay áp lực. Trái lại, chính độ chín muồi về tuổi tác và trải nghiệm giúp anh vững vàng hơn, đủ trưởng thành để trở thành điểm tựa tin cậy cho vợ con.

Tiết Cương từng bộc bạch rằng anh cảm thấy bản thân thật sự may mắn khi tìm thấy một người bạn đời biết lắng nghe, thấu hiểu và sẵn sàng kề vai sát cánh cùng anh ở mọi chặng đường. Dù có sự chênh lệch tuổi tác đáng kể, nhưng cặp đôi vẫn khéo léo dung hòa, trân trọng lẫn nhau.

Nam nghệ sĩ cho biết anh hạnh phúc vì có người vợ đồng điệu về tính cách lẫn quan điểm sống, lại khéo chăm lo cho gia đình để anh yên tâm toàn tâm theo đuổi công việc nghệ thuật. Ngọc Thưởng rất tôn trọng và thấu hiểu cho công việc của chồng. Cô không mấy bận lòng khi anh thường xuyên xa nhà hay thân thiết với các bạn diễn nữ.

Tiết Cương chia sẻ: "Vợ chồng tôi đều là người miền Tây, thích cuộc sống giản đơn, bình dị. Cuối tuần, cả hai thường lái xe từ TP.HCM về ngôi nhà cấp bốn trên khu đất rộng 100m2 ở TP.Tân An, tận hưởng không khí. Tôi sơn nhà màu tím theo sở thích của vợ. Chúng tôi cùng làm vườn, hái rau, bắt cá. Với tôi, hạnh phúc gia đình là được trò chuyện rôm rả bên mâm cơm cùng vợ".

Chia sẻ về khoảng cách tuổi tác với vợ, Tiết Cương bày tỏ quan điểm rằng sự trẻ trung hay già nua không nằm ở con số, mà phụ thuộc vào tâm hồn. "Mình sống vui vẻ, yêu đời là tự nhiên sẽ thấy mình trẻ trung. Còn khi suy nghĩ tiêu cực, lo lắng hay không tự tin thì sẽ thấy mình già. Lúc mình tự tin, thoải mái thì lúc nào cũng thấy giống như là thanh niên vậy đó", nam diễn viên chia sẻ.