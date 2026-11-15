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Nam diễn viên Việt giành HCV SEA Games, sang Mỹ làm nail kiếm sống

Liên Hoa
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Trước khi trở thành gương mặt điện ảnh được nhiều người biết đến, nam diễn viên từng có nhiều năm thi đấu thể thao chuyên nghiệp.

Long Điền sinh năm 1987 tại TP.HCM. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh có khoảng 20 năm gắn bó với Taekwondo, trong đó có 10 năm thi đấu đỉnh cao. Năm 2003, anh giành Huy chương Vàng Taekwondo ở hạng cân 54 kg tại SEA Games 22. Anh cũng từng có 10 năm liên tiếp vô địch quốc gia, hai lần tham gia vòng tuyển chọn Olympic vào các năm 2004 và 2007. Đến SEA Games 2011 tại Indonesia, Long Điền tiếp tục giành Huy chương Đồng môn Kempo.

Sau thời gian thi đấu thể thao, Long Điền bén duyên với điện ảnh thông qua công việc diễn viên đóng thế (cascadeur). Năm 2008, khi đang học tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, anh được một nhóm cascadeur mời tham gia vì có nền tảng võ thuật và khả năng thực hiện động tác đẹp mắt. Từ những trải nghiệm ban đầu này, anh dần có cơ hội thử sức với các dự án phim. Năm 2011, Long Điền có vai diễn đầu tay trong phim Khát Vọng Olympic. Hai năm sau, anh được đạo diễn Charlie Nguyễn lựa chọn vào vai chính phim điện ảnh.

Nam diễn viên Việt giành HCV SEA Games, sang Mỹ làm nail kiếm sống - Ảnh 1.

Long Điền từng nhiều năm thi đấu thể thao, có HCV SEA Games bộ môn Taekwondo

Sau bộ phim điện ảnh đầu tay, Long Điền sang Mỹ định cư vào năm 2015. Long Điền cho biết những ngày đầu sang xứ người, bản thân gần như phải bắt đầu lại từ đầu, không biết nên làm gì và bắt đầu từ đâu. Rào cản ngôn ngữ cũng khiến quá trình hòa nhập thêm khó khăn. Dù có nền tảng võ thuật, việc mở một võ đường tại nơi xa lạ không phải lựa chọn đơn giản. Cuối cùng, anh làm nail và nhận giao đồ ăn để có thu nhập trang trải cuộc sống.

"Suốt thời gian dài trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, tôi không tập luyện thể thao, quên đi mình từng là một vận động viên taekwondo cũng như vai trò diễn viên. Tôi chỉ mong muốn mưu sinh để lo cho gia đình", Long Điền chia sẻ trong chương trình Vén Màn Showbiz.

Nam diễn viên Việt giành HCV SEA Games, sang Mỹ làm nail kiếm sống - Ảnh 2.

Long Điền từng làm nail, shipper để mưu sinh tại Mỹ

Sau nhiều năm nỗ lực, cuộc sống gia đình của Long Điền dần ổn định hơn. Anh hiện có nhà ở Mỹ và hai con gái. Khi đã có thể lo cho tổ ấm, nam diễn viên bắt đầu nghĩ đến chuyện trở lại với điện ảnh.

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Năm 2025, Long Điền trở về Việt Nam tham gia phim Trại Buôn Người, đánh dấu lần tái xuất sau quãng thời gian dài vắng bóng. Trong phim, anh đảm nhận vai tổ trưởng Bình, một nhân vật thuộc tuyến phản diện, có tính cách hung hãn và tàn bạo, quản lý những nạn nhân bị đưa vào sào huyệt lừa đảo ở khu vực biên giới.

Để phù hợp với tạo hình nhân vật, Long Điền dành thời gian tập luyện và giảm cân trước khi ghi hình. Theo chia sẻ của nam diễn viên với báo chí, anh giảm từ 85 kg xuống còn 71 kg trong khoảng hai tháng. Nền tảng võ thuật từng có từ thời thi đấu thể thao cũng được vận dụng vào quá trình chuẩn bị vai diễn và các phân cảnh hành động.

Nam diễn viên Việt giành HCV SEA Games, sang Mỹ làm nail kiếm sống - Ảnh 3.

Long Điền giảm 17 kg để vào vai trong phim Trại Buôn Người

Nam diễn viên Việt giành HCV SEA Games, sang Mỹ làm nail kiếm sống - Ảnh 4.

Sự trở lại với điện ảnh sau 10 năm của Long Điền nhận nhiều đánh giá tích cực

Đến giai đoạn Trại Buôn Người ra mắt và chính thức đến với khán giả tại rạp, Long Điền tiếp tục có mặt ở Việt Nam để đồng hành cùng đoàn phim trong các hoạt động giới thiệu, quảng bá tác phẩm. Sự xuất hiện của nam diễn viên cũng thu hút sự chú ý bởi diện mạo vẫn phong trần, rắn rỏi và vóc dáng vạm vỡ sau quá trình giảm cân.

Sau những ngày tham gia các hoạt động quảng bá phim, Long Điền trở về Mỹ để tiếp tục cuộc sống bên vợ và hai con gái. Nam diễn viên cho biết nếu nhận được lời mời phù hợp, anh sẵn sàng trở lại Việt Nam, để vợ chăm sóc các con và tập trung cho vai diễn. Anh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia những dự án hành động, được phát huy sở trường võ thuật và có cơ hội tái ngộ Johnny Trí Nguyễn trên màn ảnh.

Nam diễn viên Việt giành HCV SEA Games, sang Mỹ làm nail kiếm sống - Ảnh 5.

Long Điền trở lại Mỹ sau quá trình quảng bá cho phim Trại Buôn Người

Ảnh: FBNV

Mẹ đơn thân có 1 con riêng là ca sĩ đình đám, 43 tuổi cưới chồng lần 2, từng bỏ hát đi bán hoa quả

Tags

SEA Games

taekwondo

điện ảnh

trại buôn người

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