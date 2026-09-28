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Nam diễn viên Việt đóng phim tranh giải Oscar, màn trở lại hậu vỡ nợ 20 tỷ

Liên Hoa
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Sau biến cố nợ nần và hôn nhân, nam diễn viên Việt đã có sự trở lại showbiz một cách ngoạn mục.

Sau thời gian dài gần như vắng bóng vì biến cố cá nhân, Quách Ngọc Ngoan đang có màn trở lại đáng chú ý với tần suất xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Mới nhất, nam diễn viên góp mặt trong Trại Buôn Người - bộ phim đang dẫn đầu phòng vé Việt và đã vượt mốc 87 tỷ đồng sau chưa đầy 3 ngày công chiếu.

Trong Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài - một nhân vật phản diện nguy hiểm, có nhiều phân cảnh hành động, bạo lực và nặng tâm lý. Khi nhận vai, nam diễn viên từng lo nhân vật này có thể trùng màu với Phú trong Thiên Đường Máu, bởi cả hai đều liên quan đến đề tài buôn người. Vì vậy, anh cùng đạo diễn bàn bạc để tạo cho Tài một màu sắc riêng, thiên về sự toan tính và bản năng sinh tồn.

Chỉ sau hai ngày chiếu chính thức và một ngày chiếu sớm, Trại Buôn Người đã vượt mốc 50 tỷ đồng, liên tục dẫn đầu phòng vé. Đến tối ngày 27/9, doanh thu phim tiếp tục tăng lên hơn 87 tỷ đồng, trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất tại rạp Việt thời điểm hiện tại.

Quách Ngọc Ngoan trở lại mạnh mẽ với phim tranh giải Oscar , vượt qua khó khăn tài chính - Ảnh 1.

Tạo hình của Quách Ngọc Ngoan trong phim Trại Buôn Người

Trước Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan cũng gây chú ý khi xuất hiện trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Nam diễn viên đảm nhận vai Tả Tướng Quân trong dự án huyền sử quy mô lớn, đóng cùng nhiều tên tuổi như Tuấn Trần, Thiên Tú, Hứa Vĩ Văn...

Đáng chú ý, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn làm đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 99. Đây là một dấu mốc đáng chú ý đối với dự án mà Quách Ngọc Ngoan góp mặt.

Quách Ngọc Ngoan trở lại mạnh mẽ với phim tranh giải Oscar , vượt qua khó khăn tài chính - Ảnh 2.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh có sự góp mặt của Quách Ngọc Ngoan được cử tranh giải Oscar

Không chỉ hai bộ phim trên, màn trở lại của Quách Ngọc Ngoan thực tế đã được khởi động từ trước. Sau quãng thời gian dài không xuất hiện trên màn ảnh, nam diễn viên lần lượt góp mặt trong Trái Tim Què Quặt, Thiên Đường MáuBáu Vật Trời Cho. Đặc biệt, Thiên Đường Máu đạt doanh thu hơn 126 tỷ đồng, còn Báu Vật Trời Cho cán mốc 103 tỷ đồng theo số liệu được báo chí dẫn từ Box Office Vietnam.

Có thể thấy, chưa đến 2 năm, Quách Ngọc Ngoan đã trở lại mạnh mẽ sau nhiều năm gián đoạn. Theo chia sẻ của chính nam diễn viên, anh từng không nghĩ mình lại nhận được nhiều lời mời đóng phim trong thời gian ngắn như vậy. Chỉ trong khoảng thời gian này, anh liên tiếp xuất hiện ở những dự án thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ tâm lý, tình cảm đến hành động và huyền sử.

Ở tuổi 42, Quách Ngọc Ngoan vẫn giữ được vẻ ngoài phong trần, nam tính vốn là đặc điểm khiến anh ghi dấu trên màn ảnh Việt. Việc liên tục nhận những vai diễn có màu sắc khác nhau cũng cho thấy nam diễn viên đang từng bước tìm lại nhịp làm nghề sau quãng thời gian dài tạm lắng.

Quách Ngọc Ngoan trở lại mạnh mẽ với phim tranh giải Oscar , vượt qua khó khăn tài chính - Ảnh 3.

Vẻ đẹp lãng tử, phong trần của Quách Ngọc Ngoan ở tuổi 42

Đằng sau màn tái xuất dày đặc ấy là một giai đoạn không hề dễ dàng với tài tử 42 tuổi. Tháng 4/2021, doanh nhân Phượng Chanel lên tiếng xác nhận đã chia tay Quách Ngọc Ngoan khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Theo nữ doanh nhân cho biết, cả hai chọn kết thúc trong êm đẹp, đồng thời giữ mối quan hệ văn minh để nuôi dạy con gái.

Sau biến cố tình cảm, Quách Ngọc Ngoan có thời gian ở ẩn, quyết định về quê kinh doanh. Năm 2023, nam diễn viên bất ngờ công khai chuyện vỡ nợ, cho biết không còn khả năng chi trả và mong các chủ nợ cho thêm thời gian để làm việc, từng bước giải quyết khoản tiền còn thiếu. Thời điểm đó, doanh nhân Phượng Chanel - bạn gái cũ của nam diễn viên - cho biết anh bị đọng vốn hơn 20 tỷ đồng do việc đầu tư nuôi chồn hương tại Cà Mau gặp khó khăn trong thời gian dịch Covid-19.

Quách Ngọc Ngoan chia sẻ: "Mặc dù tôi đang nợ, tôi ê chề nhưng thật sự bây giờ tôi không đủ khả năng chi trả. Mong muốn của tôi là xin mọi người cho tôi thời gian để tôi tập trung vào làm việc kiếm tiền trả nợ. Đây là chuyện cá nhân của tôi, chuyện tôi làm thì tôi sẽ tự chịu, không liên quan đến ai cả".

Quách Ngọc Ngoan trở lại mạnh mẽ với phim tranh giải Oscar , vượt qua khó khăn tài chính - Ảnh 4.

Thời điểm Quách Ngọc Ngoan về quê sinh sống

Biến cố tài chính cũng khiến Quách Ngọc Ngoan có quãng thời gian gần như rút khỏi showbiz. Hiện tại, Chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên đang tích cực làm việc để trả hết số nợ.

Về chuyện tình cảm, Quách Ngọc Ngoan khá kín tiếng về đời tư. Anh ít chia sẻ chuyện tình cảm, thay vào đó tập trung nhiều hơn cho công việc và các con.

Quách Ngọc Ngoan trở lại mạnh mẽ với phim tranh giải Oscar , vượt qua khó khăn tài chính - Ảnh 5.

Quách Ngọc Ngoan tập trung thời gian cho công việc diễn xuất và đang có sự trở lại mạnh mẽ

Ảnh: FBNV

Tags

Quách Ngọc Ngoan

trại buôn người

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh

Oscar

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