Nam diễn viên Việt 2 lần đóng Spider-Man, giờ dạy võ ở Nhà Bè (TP.HCM)

Nhắc đến diễn viên hành động của màn ảnh Việt thì đây là cái tên mà nhiều người nghĩ đến.

Từ đóng thế Spider-Man đến ngôi sao hành động của màn ảnh Việt

Johnny Trí Nguyễn, tên thật Nguyễn Chánh Minh Trí, sinh năm 1974. Anh theo gia đình sang Mỹ từ nhỏ, trưởng thành trong môi trường võ thuật và từng tham gia đội tuyển wushu Mỹ. Nền tảng này mở ra cơ hội để anh bước chân vào Hollywood, ban đầu với công việc diễn viên đóng thế.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý trong chặng đường ở Mỹ của Johnny Trí Nguyễn là sự góp mặt trong hai phần phim Spider-Man. Ở Spider-Man (2002), anh đóng thế cho nhân vật Green Goblin. Đến Spider-Man 2 (2004), Johnny Trí Nguyễn tiếp tục tham gia cảnh chiến đấu trên nóc tàu điện, đảm nhận phần đóng thế cho Người Nhện trong một số phân đoạn.

Johnny Trí Nguyễn đóng thế trong 2 phần phim của Spider-Man

Johnny Trí Nguyễn từng chia sẻ rằng cơ hội góp mặt trong bộ phim đến với anh khá bất ngờ. Nhờ màn thể hiện ấn tượng trong dự án Mortal Kombat trước đó, nam diễn viên nhanh chóng ghi điểm và nhận được sự chú ý từ ekip sản xuất. Dù phải cạnh tranh với hàng trăm ứng viên trong buổi casting, Johnny Trí Nguyễn tin rằng ngoại hình nhỏ con hơn so với nhiều ứng viên người Mỹ lại trở thành lợi thế. Anh cho rằng vóc dáng này phù hợp với hình tượng một cậu học sinh, sinh viên có vẻ ngoài thư sinh mà nhân vật Người Nhện hướng đến.

Bên cạnh đó, Johnny Trí Nguyễn cũng gặp không ít sự cố trong quá trình ghi hình. Nam diễn viên nhắc đến một phân cảnh Người Nhện phải thực hiện động tác trên cao với tốc độ lớn. Để có được những khuôn hình chân thực và mãn nhãn, cảnh quay này được thực hiện nhiều lần, với mức độ thử thách và nguy hiểm tăng dần. Tuy nhiên, trong một lần thực hiện cảnh bay, nam diễn viên quên giảm tốc độ và bất ngờ gặp chấn thương.

Nam diễn viên khá tự tin với ngoại hình của mình sẽ được ekip Người Nhện đánh giá cao

Từ năm 2004, sau khi hoàn thành việc học ở Mỹ, Johnny Trí Nguyễn trở về nước tìm kiếm cơ hội phát triển ở điện ảnh. Đây cũng là bước ngoặt đưa nam diễn viên trở thành ngôi sao hành động của màn ảnh Việt.

Johnny Trí Nguyễn nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ ngoại hình phong trần, khả năng võ thuật và phong cách hành động mạnh mẽ. Xen lẫn đó, những vai diễn tình cảm, Johnny Trí Nguyễn "gây mê" fan nữ với vẻ ngoài điển trai, cao ráo.

Nam diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim như Dòng Máu Anh Hùng, Bẫy Rồng, Nụ Hôn Thần Chết, Tèo Em,... và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của phòng vé Việt. Không chỉ diễn xuất, Johnny Trí Nguyễn còn tham gia chỉ đạo võ thuật, góp phần tạo nên những phân cảnh hành động có dấu ấn riêng trên màn ảnh.

Johnny Trí Nguyễn ghi dấu ấn qua các bộ phim hành động mãn nhãn

Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc và body chuẩn chỉnh của Johnny Trí Nguyễn

Mở võ đường, lui về hậu trường một thời gian, cuộc sống ở Nhà Bè hiện tại

Khi tên tuổi đang được chú ý, Johnny Trí Nguyễn dần giảm tần suất xuất hiện trong các dự án điện ảnh. Sau bộ phim Vú Em Tập Sự năm 2017, anh gần như vắng bóng khỏi màn ảnh rộng Việt Nam trong nhiều năm. Thay vì tiếp tục chạy theo lịch trình đóng phim, nam diễn viên dành nhiều thời gian cho võ thuật và những công việc phía sau máy quay.

Anh xây dựng và phát triển võ đường Liên Phong tại Nhà Bè, TP.HCM. Đây không chỉ là nơi tập luyện mà còn là không gian để Johnny Trí Nguyễn truyền dạy võ thuật, huấn luyện các võ sĩ MMA và tổ chức những hoạt động liên quan đến võ thuật. Khuôn viên rộng khoảng 1.800 m2 có khu tập luyện, quán cà phê và các không gian nghỉ ngơi, sinh hoạt. Nam diễn viên cũng dành thời gian chăm sóc cây cối, tận hưởng nhịp sống tương đối kín tiếng.

Johnny Trí Nguyễn mở võ đường tại Nhà Bè

Nam diễn viên huấn luyện các võ sĩ MMA và tổ chức những hoạt động liên quan đến võ thuật

Nơi ở và chỗ làm của Johnny Trí Nguyễn khiến nhiều người trầm trồ vì như resort

Sau gần một thập kỷ ít tham gia phim điện ảnh trong nước, Johnny Trí Nguyễn trở lại với Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Trong dự án này, anh đảm nhận vai Hữu tướng quân, một trong những nhân vật thuộc nhóm tráng sĩ bảo vệ lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Đáng chú ý, bên cạnh vai trò diễn viên, Johnny Trí Nguyễn còn tham gia chỉ đạo hành động và tư vấn tuyển chọn diễn viên cho các phân đoạn võ thuật.

Johnny Trí Nguyễn vừa có màn trở lại với Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh

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