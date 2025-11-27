Nam diễn viên V. qua đời vì xuất huyết não ở phòng trọ nhưng không ai biết

Ngày 27/11, tờ Sohu đưa tin nam diễn viên Trần Vũ vừa đột ngột qua đời ở tuổi 44 vì xuất huyết não. Theo mẹ của cố nghệ sĩ, Trần Vũ ra đi vào tối 21/11 trong căn phòng trọ giá rẻ ở Thành Đô (Trung Quốc). Không ai biết anh ngã bệnh vào thời điểm nào. Phải đến lúc mẹ ruột lên thăm vì mất liên lạc, cái chết thương tâm của Trần Vũ mới được phát hiện.

Gia đình cho biết Trần Vũ rất yêu diễn xuất. Trước khi vào showbiz đóng phim, Trần Vũ đi làm bảo vệ, biểu diễn trong đám cưới, đám tang ở quê. Sau đó, Trần Vũ quyết định khăn gói từ quê nhà Bành Châu lên Thành Đô (Trung Quốc) sống đơn độc để theo đuổi sự nghiệp làm diễn viên. Do không được đào tạo bài bản, Trần Vũ chỉ nhận được vai phụ trên màn ảnh, đôi lần anh chấp nhận chỉ có cái bóng lưng của mình được lên hình để được đi quay.

Trần Vũ qua đời ở tuổi 44 vì xuất huyết não. Anh ra đi cô độc trong căn phòng trọ đi thuê

Trước khi mất, Trần Vũ được cho biết liên tục xem kịch bản, học thoại đến tận 1 giờ sáng. Gia đình nhiều lần khuyên anh nghỉ ngơi khoa học, đi khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, do nghĩ mình vẫn còn trẻ và sức khỏe tốt, Trần Vũ phớt lờ lời khuyên của mọi người. Theo người môi giới diễn viên Vương Tiểu Xuyên, Trần Vũ được biết đến là diễn viên phụ, diễn viên quần chúng rất nhiệt huyết, tử tế, không kén vai và trân trọng mọi cơ hội được đứng trước ống kính. Cường độ công việc của nam diễn viên rất cao, thường chỉ được chợp mắt vài chục phút trong 1 ngày quay phim kéo dài từ sáng đến đêm.

Sau khi thông tin Trần Vũ qua đời cô độc trong phòng trọ được đăng tải, tất cả đoàn phim mà cố nghệ sĩ từng làm việc đã chuyển tiền phúng viến, thanh toán toàn bộ thù lao của Trần Vũ cho gia đình anh. Các đồng nghiệp cũng đóng góp tiền hỗ trợ gia đình lo liệu hậu sự cho Trần Vũ.

Nguồn: Sina, Sohu