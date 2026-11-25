Ít ai ngờ rằng cuộc sống của nam tài tử này từng có một giai đoạn đầy biến động.

Lữ Lương Vỹ là một trong những gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam yêu thích phim truyền hình Hoa ngữ. Ông sinh năm 1956 tại Sài Gòn trong một gia đình người Hoa. Cha ông đến Việt Nam từ những năm 1940, sau đó cả gia đình chuyển tới Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 1967.

Năm 1977, Lữ Lương Vỹ gia nhập đài TVB và bắt đầu con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Sau thời gian đảm nhận những vai nhỏ, ông được đông đảo khán giả biết đến khi hóa thân thành Đinh Lực trong bộ phim truyền hình kinh điển Bến Thượng Hải năm 1980. Đóng cùng Châu Nhuận Phát và Triệu Nhã Chi, ông tạo dấu ấn với hình tượng một nhân vật có số phận phức tạp, góp phần đưa tên tuổi mình đến gần hơn với công chúng châu Á.

Bên cạnh truyền hình, Lữ Lương Vỹ còn gặt hái thành công trong điện ảnh với các tác phẩm như Bả Hào và Hoàng đế Thượng Hải. Dù đã bước sang tuổi 70, nam diễn viên vẫn duy trì sự hiện diện trong làng giải trí, đồng thời dành thời gian cho gia đình, rèn luyện thể chất và những hoạt động cá nhân.

Tại Việt Nam, khán giả còn nhớ đến Lữ Lương Vỹ qua những tác phẩm như Tuyết sơn phi hồ, Tân Bao Thanh Thiên và Thư kiếm ân cừu lục. Trong đó, vai Triển Chiêu của ông trong Tân Bao Thanh Thiên cũng để lại nhiều ấn tượng với người xem.

Lữ Lương Vỹ từng ghi dấu ấn với khán giả Việt qua vai Đinh Lực trong bộ phim kinh điển Bến Thượng Hải (Ảnh Sina)

Cuộc sống viên mãn bên người vợ doanh nhân, gây chú ý khi đi du lịch bằng máy bay riêng

Ở tuổi 70, nam diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Lữ Lương Vỹ tiếp tục gây chú ý với cuộc sống sung túc bên người vợ doanh nhân Dương Tiểu Quyên. Cuối tháng 10/2026, hình ảnh hai vợ chồng đi du lịch bằng máy bay riêng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong một bức ảnh, Dương Tiểu Quyên tạo dáng bên chiếc máy bay đậu trên đường băng, còn một hình ảnh khác ghi lại khoảnh khắc bà cùng chồng tham quan một địa điểm lịch sử.

Theo trang tin 8days, việc di chuyển bằng máy bay riêng không phải điều quá xa lạ với cặp đôi. Vợ chồng Lữ Lương Vỹ từ lâu đã được truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) nhắc đến với phong cách sống sang trọng, thường xuất hiện trong những bộ trang phục hàng hiệu và tận hưởng các chuyến du lịch.

Đi cùng những hình ảnh xa hoa là thông tin về khối tài sản của hai vợ chồng. Một số nguồn truyền thông Hong Kong ước tính tổng tài sản của Lữ Lương Vỹ và Dương Tiểu Quyên lên tới hàng tỷ nhân dân tệ, thậm chí có nguồn đưa ra con số vượt 10 tỷ NDT, tương đương hàng chục nghìn tỷ đồng. Đây chỉ là những ước tính được truyền thông dẫn lại, chưa có tài liệu tài chính độc lập xác nhận.

Hình ảnh vợ chồng Lữ Lương Vỹ du lịch bằng máy bay riêng gây chú ý vào cuối tháng 10/2026 (Ảnh 8days)

Nam diễn viên từng gặp khó khăn tài chính, nợ nần vì các quyết định đầu tư sai lầm

Ít người biết rằng trước khi có cuộc sống sung túc như hiện tại, Lữ Lương Vỹ từng trải qua giai đoạn khó khăn vì những quyết định đầu tư. Khi sự nghiệp diễn xuất đang phát triển trong thập niên 1980 và 1990, ông không chỉ kiếm tiền từ phim ảnh mà còn tham gia thị trường bất động sản và chứng khoán. Những khoản đầu tư này từng được kỳ vọng mang lại nguồn thu ngoài nghệ thuật cho nam diễn viên.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã khiến thị trường biến động mạnh. Lữ Lương Vỹ chịu tổn thất đáng kể từ hoạt động đầu tư và rơi vào tình trạng khó khăn tài chính. Thậm chí, ông từng được cho là bị một ngân hàng truy đòi khoản nợ khoảng 370.000 HKD.

Bước ngoặt trong cuộc sống của nam diễn viên xuất hiện vào năm 1998, khi ông gặp Dương Tiểu Quyên tại một bữa tiệc ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Khi ấy, Dương Tiểu Quyên đã là một nữ doanh nhân thành đạt dù còn khá trẻ. Bà gây dựng sự nghiệp từ hoạt động kinh doanh rượu, túi xách và từng bước mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Lữ Lương Vỹ từng gặp khó khăn tài chính vì đầu tư thua lỗ (Ảnh Ctinews)

Truyền thông Hong Kong cho biết Dương Tiểu Quyên có nền tảng tài chính vững vàng từ trước khi kết hôn. Bà được cho là sở hữu tài sản hơn 100 triệu NDT và có mạng lưới quan hệ kinh doanh rộng tại Trung Quốc đại lục. Sau khi gắn bó với Lữ Lương Vỹ, nữ doanh nhân đã hỗ trợ chồng bằng những lời khuyên đầu tư và khuyến khích ông mở rộng hoạt động tại thị trường đại lục.

Sau khi gặp nhau năm 1998, Lữ Lương Vỹ và Dương Tiểu Quyên dần xây dựng mối quan hệ tình cảm. Hai người kết hôn tại Pháp vào năm 2001 và có một con trai. Dù Dương Tiểu Quyên kém chồng khoảng 18 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác không ngăn cản họ đồng hành trong cuộc sống và công việc suốt hơn hai thập kỷ.

Vợ chồng nam diễn viên cũng từng bước phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như quảng cáo, thời trang, làm đẹp và bất động sản. Lữ Lương Vỹ nhiều lần thể hiện sự đánh giá cao đối với khả năng kinh doanh của vợ. Trong một cuộc phỏng vấn được truyền thông Việt Nam dẫn lại năm 2024, Lữ Lương Vỹ cho biết ông cảm thấy may mắn khi được Dương Tiểu Quyên lựa chọn làm bạn đời.

Nam diễn viên cũng từng nói rằng bản thân học hỏi được nhiều điều từ vợ, đặc biệt là sự kiên trì và thái độ nghiêm túc trong công việc. Với ông, cuộc hôn nhân này không chỉ mang lại sự ổn định về tình cảm mà còn giúp hai người hỗ trợ nhau trong sự nghiệp.

Nam tài tử cùng vợ là doanh nhân Dương Tiểu Quyên tận hưởng cuộc sống sung túc sau hơn hai thập kỷ kết hôn (Ảnh 8days)

Dù vậy, sự chênh lệch về tài chính trong giai đoạn đầu quen biết từng khiến cặp đôi đối mặt với những lời bàn tán. Có ý kiến cho rằng Lữ Lương Vỹ kết hôn với Dương Tiểu Quyên vì bà giàu có. Trước những nhận xét đó, nữ doanh nhân từng lên tiếng bảo vệ chồng, khẳng định thành công của ông đến từ sự nỗ lực của chính bản thân chứ không đơn thuần dựa vào tài sản của vợ.

Về phần mình, Lữ Lương Vỹ cũng nhiều lần chia sẻ quan điểm về cách gìn giữ hôn nhân. Nam diễn viên cho rằng sự nhường nhịn, thấu hiểu và tránh những cám dỗ không cần thiết là điều quan trọng để duy trì một gia đình êm ấm. Trong những chuyến công tác xa nhà, ông cố gắng giữ nếp sinh hoạt ổn định và dành sự tôn trọng cho người bạn đời.

Sau hơn 25 năm kết hôn, vợ chồng Lữ Lương Vỹ vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch và sự kiện. Nam diễn viên tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn bên người vợ đã đồng hành với ông suốt nhiều năm.

Nguồn: 8days