Nam diễn viên U60 từng là Đoàn trưởng ở Nhà hát, nghỉ việc vay Xuân Bắc 50 triệu đồng khởi nghiệp: Nay đi bán bánh canh gần vịnh Hạ Long

Sau khi rời vị trí Đoàn trưởng tại Nhà hát Kịch Việt Nam, nam diễn viên này quyết định rẽ hướng sang 1 hướng hoàn toàn khác - đi bán bánh canh.

Nhiều diễn viên, nghệ sĩ Việt Nam không chỉ được khán giả biết đến qua những vai diễn trên sân khấu hay màn ảnh, mà còn có công việc kinh doanh riêng để tạo thêm nguồn thu và ổn định cuộc sống. Có người mở nhà hàng, quán cà phê, kinh doanh thời trang, cũng có người trực tiếp đứng quán, phục vụ khách như một công việc thường ngày. Diễn viên Vĩnh Xương là một trường hợp như vậy.

Từng có nhiều năm gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam và đảm nhiệm vị trí Đoàn trưởng, Vĩnh Xương sau đó quyết định rời công việc và rẽ hướng sang kinh doanh ăn uống nhưng vẫn duy trì diễn xuất. Hơn 10 năm sau, nam diễn viên quen mặt với những vai “ông trùm” trên phim giờ vàng hiện tiếp tục mở rộng công việc kinh doanh, mới nhất là sự xuất hiện của một cơ sở bánh canh tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Từ “ông trùm” trên phim đến quán bánh canh ở Hạ Long

Những ngày đầu tháng 10/2026, diễn viên Vĩnh Xương liên tục chia sẻ hình ảnh về chuyến đi Hạ Long, Quảng Ninh. Tuy nhiên, lần xuất hiện này của nam diễn viên không liên quan tới một dự án phim mới.

Trên trang cá nhân, Vĩnh Xương thông báo cơ sở Bánh Canh Ghẹ 69 tại Hạ Long đã chính thức khai trương. Khi một người theo dõi hỏi địa chỉ, nam diễn viên trực tiếp cho biết cửa hàng nằm tại A8-30 MonBay, Hạ Long. Các hình ảnh được đăng tải cho thấy Vĩnh Xương trực tiếp có mặt tại quán, trò chuyện và phục vụ thực khách. Hình ảnh đời thường này tạo nên sự tương phản khá thú vị với những nhân vật quyền lực, doanh nhân nhiều toan tính hay các “ông trùm” mà anh thường đảm nhận trên truyền hình những năm gần đây.

Cơ sở tại Hạ Long cũng đánh dấu một bước mở rộng mới của thương hiệu bánh canh mà Vĩnh Xương cùng người bạn thân là diễn viên Anh Tuấn theo đuổi trong hơn một thập kỷ.

Tháng 3/2026, Anh Tuấn từng cho biết sau khoảng 11 năm duy trì một cửa hàng, hai người bắt đầu mở rộng thương hiệu sang những địa phương khác. Cơ sở tại Thái Nguyên đã đi vào hoạt động, sau đó thương hiệu tiếp tục xuất hiện tại một số địa điểm mới ở Hà Nội, trong đó có cửa hàng trên đường Tô Hiệu.

Ít ai biết rằng phía sau công việc kinh doanh hiện tại là một quyết định lớn mà Vĩnh Xương đưa ra hơn 10 năm trước, khi anh đang có vị trí quản lý tại một đơn vị nghệ thuật lớn.

Nghỉ vị trí Đoàn trưởng khi lương khoảng 5,7 triệu đồng/tháng

Nguyễn Vĩnh Xương sinh năm 1975, từng có nhiều năm công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Trong quá trình gắn bó với sân khấu, anh từng đảm nhiệm vị trí Đoàn trưởng. Tuy nhiên, khi lập gia đình và có hai con trai sinh đôi, bài toán kinh tế dần trở thành áp lực lớn.

Trong cuộc trò chuyện với báo chí, Vĩnh Xương từng kể thời điểm giữ vị trí Đoàn trưởng tại Nhà hát Kịch Việt Nam, mức lương của anh chỉ khoảng 5,7 triệu đồng/tháng. Theo nam diễn viên, số tiền đó gần như chỉ vừa đủ để chi trả cho người hỗ trợ chăm sóc hai con nhỏ, trong khi gia đình còn nhiều khoản sinh hoạt khác.

Để có thêm thu nhập, anh nhận đóng phim và làm thêm nhiều công việc liên quan đến sản xuất. Tuy nhiên, đặc thù nghề diễn khiến nguồn thu không đều đặn, phụ thuộc nhiều vào từng dự án.

Vĩnh Xương giải thích quyết định rời Nhà hát không phải vì không còn yêu nghề. Điều anh quan tâm khi ấy là trách nhiệm với gia đình, đặc biệt khi hai con còn nhỏ và bản thân cần một nguồn thu ổn định hơn. Sau đó, Vĩnh Xương cùng diễn viên Anh Tuấn lựa chọn kinh doanh ăn uống và phát triển Bánh Canh Ghẹ 69 tại Hà Nội. Từ năm 2015, quán ăn của hai diễn viên đã được báo chí nhắc tới tại khu vực Ô Chợ Dừa.

Nhưng việc chuyển từ một nghệ sĩ sang làm kinh doanh không hề nhẹ nhàng.

Nam diễn viên kể rằng thời gian đầu, có những ngày anh phải dậy từ 2h30-3h30 sáng, ra chợ đầu mối tự lựa từng bó rau, củ hành, củ tỏi và các loại nguyên liệu cho quán.

Nam diễn viên cũng tiết lộ thời điểm bắt đầu kinh doanh, anh được NSND Xuân Bắc cho vay 50 triệu đồng để khởi nghiệp. Khi quán đông khách, Vĩnh Xương không ngại trực tiếp bưng bê, dọn bàn hay hỗ trợ khách gửi xe. Với anh, khi đã đứng ở quán, vai trò trước tiên là người làm dịch vụ chứ không còn là một diễn viên trên màn ảnh.

Ngoài đời bán bánh canh, lên phim chuyên đóng “ông trùm”

Khi công việc kinh doanh dần ổn định, Vĩnh Xương có điều kiện dành nhiều thời gian hơn cho diễn xuất. Đáng chú ý, hình ảnh trên màn ảnh của anh cũng thay đổi rõ rệt theo thời gian.

Nếu giai đoạn đầu Vĩnh Xương thường được giao những vai hiền lành, có phần rụt rè, thì những năm gần đây anh lại trở thành gương mặt quen thuộc của các dạng vai doanh nhân, người có quyền lực hoặc nhân vật phản diện.

Một trong những vai diễn tạo dấu ấn là Đinh Hoàng Đức trong phim Đấu trí. Nhân vật này giúp Vĩnh Xương giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình tại Cánh Diều 2023.

Sau đó, vai Quân “già” trong Độc đạo tiếp tục khiến tên tuổi anh được chú ý. Trên phim, Quân “già” là một ông trùm lạnh lùng, nhiều thủ đoạn, đối đầu với các nhân vật do Doãn Quốc Đam, Duy Hưng và nhiều diễn viên quen thuộc của VTV đảm nhận.

Ảnh FBNV