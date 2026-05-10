HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam diễn viên U60 nói thẳng việc khán giả tẩy chay: "Tôi xin đính chính"

Tùng Ninh
|

"Làm phim dở vậy mà cũng bán vé. Từ đó, khán giả tẩy chay" – Lý Hùng nói.

Vừa qua, tại chương trình Thời gian ơi, tài tử điện ảnh Lý Hùng đã chia sẻ lý do anh từng vắng bóng một thời gian dài sau thời kỳ hoàng kim rực rỡ thập niên 90.

Anh nói: "Thời gian đó tôi vẫn hoạt động nghệ thuật, chỉ là không đóng phim thôi. Lý do vì sau thập niên 90, điện ảnh Việt bị thoái trào.

- Ảnh 1.

Lý Hùng

Ai cũng biết, điện ảnh Việt từng có thời kỳ rực rỡ trong thập niên 90. Rất nhiều tên tuổi lớn của dòng phim thị trường mì ăn liền nổi lên.

Giữa lúc dòng phim thị trường đó đang được khai thác triệt để, các nhà sản xuất phải lao vào làm phim một cách nhanh gọn lẹ, ít tốn kém nhất có thể. Ra rạp thì giá vé là như nhau, phim vẫn có các tên tuổi nổi tiếng.

Nhưng vì phim làm quá nhanh, quá ít chi phí mà vẫn ra rạp, vẫn có diễn viên nổi tiếng đóng nên khán giả bị hụt hẫng vì kỳ vọng nhiều. Từ đó mới có tên gọi "phim mì ăn liền".

Tôi nói thật, trong cuộc đời tôi chưa bao giờ đóng phim mì ăn liền nào. Tất cả những phim tôi đóng đều là phim chỉn chu, có thời gian đóng dài hơn. Thời đó, một phim điện ảnh tôi đóng dài đến 2 tháng, ngày nay điện ảnh cũng quay cỡ này hoặc ngắn ngày hơn.

Vì thế, phim tôi đóng không thể gọi là phim mì ăn liền được vì quay được một phim cũng cực khổ lắm.

- Ảnh 2.

Nhưng chính vì phim mì ăn liền phát triển quá mạnh nên khán giả bị bất mãn, cảm giác giống bị lừa. Họ thắc mắc sao cũng là giá vé đó mà vào coi phim dở thế. Làm phim dở vậy mà cũng bán vé. Từ đó, khán giả tẩy chay.

Tôi đã đính chính rất nhiều lần, là tôi không đóng phim mì ăn liền. Hôm nay tôi xin đính chính lại lần nữa. Đó là lí do vì sao có một thời gian tôi nghỉ đóng phim.

Nếu tôi đóng phim mì ăn liền, làm sao tôi còn được khán giả yêu quý đến ngày hôm nay. Nổi tiếng đã khó mà giữ được tên tuổi còn khó hơn.

Tôi rất vinh dự khi đến giờ, mỗi khi tôi ra đường ở cả nước Việt Nam hay ở hải ngoại, người ta thấy tôi vẫn yêu mến, chào hỏi".

Chế Linh U90 làm chuyện sốc nặng ở châu Âu
Tags

sao Việt

Phim Việt

Lý Hùng

điện ảnh Việt

nghệ sĩ miền nam

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại