Nam diễn viên U60 nói thẳng việc khán giả tẩy chay: "Tôi xin đính chính"

Vừa qua, tại chương trình Thời gian ơi, tài tử điện ảnh Lý Hùng đã chia sẻ lý do anh từng vắng bóng một thời gian dài sau thời kỳ hoàng kim rực rỡ thập niên 90.

Anh nói: "Thời gian đó tôi vẫn hoạt động nghệ thuật, chỉ là không đóng phim thôi. Lý do vì sau thập niên 90, điện ảnh Việt bị thoái trào.

Lý Hùng

Ai cũng biết, điện ảnh Việt từng có thời kỳ rực rỡ trong thập niên 90. Rất nhiều tên tuổi lớn của dòng phim thị trường mì ăn liền nổi lên.

Giữa lúc dòng phim thị trường đó đang được khai thác triệt để, các nhà sản xuất phải lao vào làm phim một cách nhanh gọn lẹ, ít tốn kém nhất có thể. Ra rạp thì giá vé là như nhau, phim vẫn có các tên tuổi nổi tiếng.

Nhưng vì phim làm quá nhanh, quá ít chi phí mà vẫn ra rạp, vẫn có diễn viên nổi tiếng đóng nên khán giả bị hụt hẫng vì kỳ vọng nhiều. Từ đó mới có tên gọi "phim mì ăn liền".

Tôi nói thật, trong cuộc đời tôi chưa bao giờ đóng phim mì ăn liền nào. Tất cả những phim tôi đóng đều là phim chỉn chu, có thời gian đóng dài hơn. Thời đó, một phim điện ảnh tôi đóng dài đến 2 tháng, ngày nay điện ảnh cũng quay cỡ này hoặc ngắn ngày hơn.

Vì thế, phim tôi đóng không thể gọi là phim mì ăn liền được vì quay được một phim cũng cực khổ lắm.

Nhưng chính vì phim mì ăn liền phát triển quá mạnh nên khán giả bị bất mãn, cảm giác giống bị lừa. Họ thắc mắc sao cũng là giá vé đó mà vào coi phim dở thế. Làm phim dở vậy mà cũng bán vé. Từ đó, khán giả tẩy chay.

Tôi đã đính chính rất nhiều lần, là tôi không đóng phim mì ăn liền. Hôm nay tôi xin đính chính lại lần nữa. Đó là lí do vì sao có một thời gian tôi nghỉ đóng phim.

Nếu tôi đóng phim mì ăn liền, làm sao tôi còn được khán giả yêu quý đến ngày hôm nay. Nổi tiếng đã khó mà giữ được tên tuổi còn khó hơn.

Tôi rất vinh dự khi đến giờ, mỗi khi tôi ra đường ở cả nước Việt Nam hay ở hải ngoại, người ta thấy tôi vẫn yêu mến, chào hỏi".