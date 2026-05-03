Nam diễn viên U60: "Hôm nay tôi đã có visa đi Mỹ"

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã chia sẻ khoảnh khắc anh từ quê Long An lên TP.HCM nhận visa đi Mỹ du lịch sau một thời gian phỏng vấn.

Tiết Cương hào hứng nói: "Xin chào quý vị khán giả, hiện tại tôi đang ở đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận cũ, TP.HCM. Tôi từ quê nhà Long Anh lên thành phố để thăm một ông anh chuyên làm visa các nước Mỹ, Úc, Canada, châu Âu.

Hôm nay, ông anh tôi mới dời văn phòng về chỗ mới, tôi đến thăm và nhân tiện hỏi ông ấy về việc làm giấy tờ, thủ tục cho rõ.

Lâu lâu mới lên thành phố, được vào những tòa nhà cao tầng có máy lạnh mát rượi thế này, tôi thấy dễ chịu hẳn. Tôi cũng muốn đi tham quan văn phòng này, lâu lắm mới được đi thang máy".

Vừa tới nơi, Tiết Cương đã được nhận visa đi du lịch Mỹ. Anh thốt lên: "Nhanh quá! Tôi đi phỏng vấn ở lãnh sự quán Mỹ cũng hồi hộp lắm, nhưng được mọi người động viên nên cứ tự tin, bình tĩnh.

Vậy là hôm nay tôi đã có visa đi Mỹ. Tôi phải cảm ơn ông anh tôi đã hỗ trợ. Nói chung, tôi đi phỏng vấn thì hồi hộp lắm, may mà có ông anh tôi. Ông anh tôi là người chuyên hỗ trợ nghệ sĩ xin visa đi nước ngoài biểu diễn, du lịch.

Có một đứa em rất thân với tôi cũng là nghệ sĩ, phỏng vấn đi Mỹ rớt 5 lần, nhưng nhờ ông anh tôi hỗ trợ mà đậu visa và từ đó tới giờ em ấy đi Mỹ còn nhiều hơn tôi nữa, cứ đi chơi, đi diễn liên tục.

Có lần tôi với ông anh tôi đi Thái Lan chơi về, ông ấy tặng tôi một bức tượng. Tôi cầm tượng xong bán được một căn nhà luôn, mát tay lắm".

Được biết, Tiết Cương hiện tại đã rời TP.HCM, không còn tham gia showbiz. Anh về quê Long An sống cùng vợ con và kiếm sống chủ yếu bằng công việc làm Youtuber, chuyên review quán ăn, xe cộ. Mới đây, anh còn lấn sân sang bất động sản.

Anh cũng là bạn thân với nghệ sĩ Cát Tường. Cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau trong và ngoài nước. Nhiều người đoán rằng lần này Tiết Cương sẽ đi Mỹ du lịch cùng Cát Tường vì nữ nghệ sĩ từng đi du lịch Mỹ nhiều lần trước đó.