HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam diễn viên trong phim "Trại Buôn Người" vừa được vinh danh là gương mặt tiêu biểu, là Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Liên Hoa
|

Từ một chàng trai mặc cảm với căn bệnh, nam diễn viên đang nhận được những "trái ngọt" sau hành trình đầy nỗ lực.

Thời gian qua, Đinh Viết Tường là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả sau khi Trại Buôn Người liên tục lập những cột mốc doanh thu ấn tượng. Tính đến sáng 8/10, doanh thu bộ phim đã hơn 340 tỷ đồng (theo Box Office), trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất của màn ảnh Việt.

Trong Trại Buôn Người, Viết Tường đảm nhận vai Nhân - một nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt và mang nhiều nét tương đồng với chính anh ngoài đời. Đây cũng là lần đầu nam diễn viên sinh năm 2002 bén duyên với điện ảnh. Viết Tường có nhiều cảnh diễn cùng NSND Như Quỳnh. Sự kết hợp giữa hai người tạo nên một trong những tuyến cảm xúc gây chú ý của tác phẩm.

- Ảnh 1.

Viết Tường khiến nhiều khán giả xúc động với vai diễn trong Trại Buôn Người

Không chỉ được chú ý trong lĩnh vực nghệ thuật, Đinh Viết Tường còn có một dấu mốc đặc biệt. Cuối tháng 9/2026, Viết Tường trở thành Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX. Nam diễn viên được giới thiệu với tư cách nhà sáng tạo nội dung, thanh niên khuyết tật tiêu biểu và là gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2025.

Và mới đây, Viết Tường tiếp tục nhận được tin vui khi được lựa chọn vào danh sách 15 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những thanh niên có hành động, việc làm, nghĩa cử đẹp, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến cho cộng đồng. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Hà Nội.

- Ảnh 2.

Viết Tường được vinh danh là một trong 15 gương mặt tiêu biểu nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" 2026

Viết Tường sinh năm 2002. Từ năm 13 tuổi, Viết Tường mắc hội chứng TICS (một kiểu khuyết tật vận động thần kinh, gây ra các triệu chứng nháy mắt, giật cơ mặt và tay chân, bộc phát âm thanh ngoài ý muốn). Sống chung với hội chứng thần kinh khiến Tường nhiều lần mặc cảm, tự ti.

Có khoảng thời gian, Tường thu mình và né tránh ánh nhìn của những người xung quanh. Nam diễn viên từng chia sẻ về việc bị bạn bè trêu chọc, thậm chí có lúc đội mũ trùm đầu khi ra đường để hạn chế sự chú ý. Những tổn thương ấy khiến chàng trai trẻ từng nghĩ đến chuyện bỏ học.

- Ảnh 3.

Viết Tường từng thu mình lại vì căn bệnh lạ của mình

Thế nhưng thay vì để căn bệnh quyết định cuộc đời, Tường dần tìm đến âm nhạc như một cách để đối diện với chính mình. Viết Tường từng thi vào trường Học viện Âm nhạc nhưng không đỗ. Không từ bỏ giấc mơ nghệ thuật, anh chàng 2K2 nuôi dưỡng đam mê bằng cách đăng tải những video hát trên TikTok, đồng thời chia sẻ câu chuyện về cuộc sống với TICS. Những bản cover hàng triệu lượt xem giúp Tường được nhiều người biết đến hơn.

Năm 2025, anh tham gia Tân Binh Toàn Năng, lọt Top 100. Dù không tiến vào Top 30, hành trình tại chương trình giúp câu chuyện của Tường tiếp cận thêm nhiều khán giả. Cũng trong năm này, anh lần đầu đứng trên sân khấu một đêm nhạc lớn với vai trò khách mời và song ca cùng Bùi Công Nam. Khoảnh khắc nam ca sĩ run rẩy, bật khóc nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần trình diễn từng gây xúc động trên mạng xã hội.

- Ảnh 4.

Viết Tường có niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật

Ảnh: FBNV

Danh hài Vân Sơn: "Đến hàng 6 như tôi có thể đi bất cứ năm nào"
Tags

trại buôn người

hội chứng Tics

sao Việt

Đinh Viết Tường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại