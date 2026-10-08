Nam diễn viên trong phim "Trại Buôn Người" vừa được vinh danh là gương mặt tiêu biểu, là Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Từ một chàng trai mặc cảm với căn bệnh, nam diễn viên đang nhận được những "trái ngọt" sau hành trình đầy nỗ lực.

Thời gian qua, Đinh Viết Tường là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả sau khi Trại Buôn Người liên tục lập những cột mốc doanh thu ấn tượng. Tính đến sáng 8/10, doanh thu bộ phim đã hơn 340 tỷ đồng (theo Box Office), trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất của màn ảnh Việt.

Trong Trại Buôn Người, Viết Tường đảm nhận vai Nhân - một nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt và mang nhiều nét tương đồng với chính anh ngoài đời. Đây cũng là lần đầu nam diễn viên sinh năm 2002 bén duyên với điện ảnh. Viết Tường có nhiều cảnh diễn cùng NSND Như Quỳnh. Sự kết hợp giữa hai người tạo nên một trong những tuyến cảm xúc gây chú ý của tác phẩm.

Viết Tường khiến nhiều khán giả xúc động với vai diễn trong Trại Buôn Người

Không chỉ được chú ý trong lĩnh vực nghệ thuật, Đinh Viết Tường còn có một dấu mốc đặc biệt. Cuối tháng 9/2026, Viết Tường trở thành Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX. Nam diễn viên được giới thiệu với tư cách nhà sáng tạo nội dung, thanh niên khuyết tật tiêu biểu và là gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2025.

Và mới đây, Viết Tường tiếp tục nhận được tin vui khi được lựa chọn vào danh sách 15 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những thanh niên có hành động, việc làm, nghĩa cử đẹp, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến cho cộng đồng. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Hà Nội.

Viết Tường được vinh danh là một trong 15 gương mặt tiêu biểu nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" 2026

Viết Tường sinh năm 2002. Từ năm 13 tuổi, Viết Tường mắc hội chứng TICS (một kiểu khuyết tật vận động thần kinh, gây ra các triệu chứng nháy mắt, giật cơ mặt và tay chân, bộc phát âm thanh ngoài ý muốn). Sống chung với hội chứng thần kinh khiến Tường nhiều lần mặc cảm, tự ti.

Có khoảng thời gian, Tường thu mình và né tránh ánh nhìn của những người xung quanh. Nam diễn viên từng chia sẻ về việc bị bạn bè trêu chọc, thậm chí có lúc đội mũ trùm đầu khi ra đường để hạn chế sự chú ý. Những tổn thương ấy khiến chàng trai trẻ từng nghĩ đến chuyện bỏ học.

Viết Tường từng thu mình lại vì căn bệnh lạ của mình

Thế nhưng thay vì để căn bệnh quyết định cuộc đời, Tường dần tìm đến âm nhạc như một cách để đối diện với chính mình. Viết Tường từng thi vào trường Học viện Âm nhạc nhưng không đỗ. Không từ bỏ giấc mơ nghệ thuật, anh chàng 2K2 nuôi dưỡng đam mê bằng cách đăng tải những video hát trên TikTok, đồng thời chia sẻ câu chuyện về cuộc sống với TICS. Những bản cover hàng triệu lượt xem giúp Tường được nhiều người biết đến hơn.

Năm 2025, anh tham gia Tân Binh Toàn Năng, lọt Top 100. Dù không tiến vào Top 30, hành trình tại chương trình giúp câu chuyện của Tường tiếp cận thêm nhiều khán giả. Cũng trong năm này, anh lần đầu đứng trên sân khấu một đêm nhạc lớn với vai trò khách mời và song ca cùng Bùi Công Nam. Khoảnh khắc nam ca sĩ run rẩy, bật khóc nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần trình diễn từng gây xúc động trên mạng xã hội.

Viết Tường có niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật

Ảnh: FBNV