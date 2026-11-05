Nam diễn viên tố bị đàn anh chửi không ra gì ở Ơn Giời Cậu Đây Rồi, đoạn video đóng chung Trường Giang bị đào lại

Nam diễn viên này bày tỏ bức xúc trước thái độ của một "chủ phòng" ở chương trình.

Sáng 5/11, mạng xã hội xôn xao khi diễn viên Lê Minh Thành đăng tải trên trang cá nhân tố góc khuất ở một chương trình hot. Theo chia sẻ, nam diễn viên từng tham gia một tiểu phẩm của chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi với vai trò diễn viên phụ. Tuy nhiên, phía sau hậu trường, anh cho biết bản thân bị một đàn anh mắng chửi nặng lời.

Lê Minh Thành kể trước khi diễn, anh từng chủ động tìm gặp người này để hỏi cách thể hiện vai diễn. Tuy nhiên, câu trả lời nhận được chỉ là: "Tới đó đi tính". Sau khi làm theo cách hiểu của mình, nam diễn viên cho biết anh đã bị mắng trong hậu trường. Anh cũng tiết lộ kể từ sự việc đó, các biên tập không còn mời mình tham gia chương trình.

Trên trang cá nhân, Lê Minh Thành viết: "Dốt mà cứ thể hiện thì đáng đời, tui từng bị chửi không ra gì trong ƠGCĐR (Ơn Giời Cậu Đây Rồi) tập NKA (Nhật Kim Anh). Tui đã từng đến gặp anh và xin anh 'Em phải diễn như thế nào?'. Anh nâng đỡ em út bằng câu 'Tới đó đi tính'. Và tui diễn theo cách tui hiểu, thế là anh chửi tui không còn gì trong hậu trường. Từ đó biên tập không ai mời tôi. Cám ơn anh và nghiệp đến với anh - Người luôn 'hỗ trợ' em út. Không mượn gió bẻ măng nhưng anh giúp tui khó khăn hơn trong sự nghiệp diễn xuất! Lúc đó tui được vào phòng anh TT (Trấn Thành) thì tui đã khác hơn trong nghiệp diễn xuất. Phải khó khăn và cố gắng lắm lắm mới tìm được lại cho mình đường đi khác".

Lê Minh Thành từng góp mặt với vai trò phụ diễn trong Ơn Giời Cậu Đây Rồi cách đây 9 năm

Dù không trực tiếp nêu tên người được nhắc đến, những chia sẻ của Lê Minh Thành vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bên dưới bài viết, nghệ sĩ Việt Anh để lại biểu tượng "like". Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục có những chia sẻ về quan điểm làm nghề, đặc biệt là cách diễn viên tung hứng trên sân khấu và xử lý tình huống theo tâm lý nhân vật.

Nghệ sĩ Việt Anh viết: "Diễn kịch trên sân khấu, diễn viên phải thuộc tuồng, đó là điều bắt buộc vì phải diễn cho bạn diễn. Nhưng với tôi, diễn mà thuộc từng chữ tôi rất khó khăn, có lẽ ngay từ tiểu học tôi rất không thích bài học thuộc lòng. Đó là sai với người làm nghề này, nhưng tôi lại thích khi diễn phải quên lời để tôi ngẫu hứng nói theo nhân vật muốn, do vậy tôi rất ghét tập tuồng kỹ. Có thể, đó là lý do nhiều đồng nghiệp 'chán tôi' mong tất cả thông cảm nhen".

Chia sẻ của nghệ sĩ Việt Anh giữa ồn ào Lê Minh Thành bị chửi mắng trong hậu trường vì diễn ngẫu hứng

Giữa lúc câu chuyện gây bàn tán, đoạn clip Lê Minh Thành tham gia Ơn Giời Cậu Đây Rồi cùng "trưởng phòng" Trường Giang cũng bất ngờ được cư dân mạng tìm lại. Đây là tập có sự xuất hiện của khách mời Nhật Kim Anh, phát sóng vào tháng 12/2016. Trong tiểu phẩm, Lê Minh Thành đảm nhận vai diễn phụ để tăng kịch tính câu chuyện.

Ở thời điểm phát sóng, nam diễn viên từng được một bộ phận khán giả chú ý nhờ lối diễn duyên dáng, biết phối hợp và tung hứng với khách mời. Khi câu chuyện hậu trường được nhắc lại, đoạn video cũ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Nhiều người tò mò về trải nghiệm của nam diễn viên trong chương trình năm đó, đồng thời để lại ý kiến trái chiều dưới video được chia sẻ lại.

Lê Minh Thành, Lâm Vỹ Dạ từng xuất hiện với vai trò diễn phụ cho "trưởng phòng" Trường Giang tập có khách mời Nhật Kim Anh

Cư dân mạng đào lại video của Lê Minh Thành và Trường Giang ở chương trình

Lê Minh Thành quê ở Bến Tre, từng góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình như Muôn Kiểu Làm Dâu, Làm Rể Mười Xuân, Tình Thâm Đối Đầu, Nắng Khuya... Đam mê diễn xuất từ nhỏ, anh từng có ý định thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh khi lên TP.HCM nhưng không kịp nộp hồ sơ. Sau đó, nam diễn viên theo học ngành du lịch, đồng thời đăng ký học diễn xuất tại sân khấu của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi rồi chuyển sang sân khấu kịch Hồng Vân.

Bên cạnh hoạt động diễn xuất, Lê Minh Thành từng tham gia cuộc thi Phái Mạnh Việt năm 2016 và Gương Mặt Điện Ảnh các năm 2017, 2018. Nhìn lại hành trình theo đuổi nghệ thuật, anh từng chia sẻ: "Ngày xưa tôi chỉ là một thanh niên tỉnh lẻ đam mê nghệ thuật. Sống ở TP náo nhiệt này vừa dễ mà vừa khó. Mọi người nỗ lực cố gắng, nếu vững tin và luôn tìm tòi học hỏi sẽ tìm ra hướng đi tốt. Bên cạnh xã hội đầy cạm bẫy cám dỗ thì người tốt Sài Gòn luôn dang tay, sẵn sàng giúp đỡ".

Hiện bài đăng của Lê Minh Thành vẫn đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, do nam diễn viên không công khai danh tính "đàn anh" được nhắc đến. Về phía Trường Giang, anh đã im hơi lặng tiếng trên MXH gần 2 tháng qua.

Lê Minh Thành cho biết anh đã rất khó khăn, vất vả để tìm hướng đi mới cho bản thân

Ảnh: FBNV