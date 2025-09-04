Nam diễn viên sinh năm 99 và bạn gái 2k5 bị cảnh sát bắt khẩn vì liên quan ma túy

Theo tờ KoreaBoo, Sở Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) thông báo đã tiến hành bắt giữ nam diễn viên Shimizu Hiroya và bạn gái (20 tuổi) với cáo buộc tàng trữ, sử dụng cần sa trái phép. Theo đó, vào 4h sáng 3/9, lực lượng chức năng đã ập vào khám xét nhà riêng của ngôi sao gen Z sau khi nhận được cuộc gọi tố giác. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ những thứ được cho là cần sa, giấy cuốn và nhiều dụng cụ nghi phục vụ cho việc sử dụng chất gây nghiện hoặc ma túy khác.

Đúng 6h sáng 3/9, sau khi thu thập đủ tang chứng vật chứng, cảnh sát bắt giữ Shimizu Hiroya và bạn gái ngay tại nhà riêng. Đại diện Sở Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) cho biết họ đã liệt Shimizu Hiroya vào diện tình nghi sử dụng chất kích thích và tiến hành điều tra ngầm từ đầu năm nay. Đến rạng sáng 3/9, đội điều tra nhận được tin báo về việc nam diễn viên và bạn gái sử dụng cần sa ở nhà riêng nên đã tiến hành khám xét, bắt giữ. Hiện, Shimizu Hiroya và nửa kia của anh đã thừa nhận hành vi tàng trữ, sử dụng cần sa. Phía cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra nguồn gốc cần sa mà Shimizu Hiroya và bạn gái sử dụng để triệt phá đường dây này.

Shimizu Hiroya và bạn gái bị bắt giữ vì cáo buộc sử dụng và tàng trữ cần sa trái phép

Theo Luật pháp Nhật Bản, các tội danh liên quan đến sử dụng và tàng trữ cần sa trái phép đều nhận án phạt rất nặng. Trong đó, người tàng trữ cần sa sẽ bị phạt tù lên đến 5 năm. Sau khi Shimizu Hiroya và bạn gái bị bắt, công ty quản lý của nam diễn viên đã lên tiếng xin lỗi công chúng.

Việc Shimizu Hiroya bị bắt giữ đang gây ảnh hưởng nặng nề cho đối tác. Vào thời điểm dính bê bối, nam diễn viên gen Z này đang có bộ phim The 19th Medical Chart chiếu trên sóng truyền hình. Nhà đài cho biết họ đang gấp rút loại bỏ hình ảnh của Shimizu Hiroya ra khỏi tập cuối phim sẽ phát sóng vào Chủ Nhật tuần này. Trong khi đó, nhà sản xuất dự án Vợ của nhà văn Kwaidan mà Shimizu Hiroya đóng chính, đã thông báo tuyển chọn diễn viên thay thế để quay lại toàn bộ cảnh quay của ngôi sao sinh năm 1999.

Chỉ với riêng cáo buộc tàng trữ cần sa, Shimizu Hiroya đã đối mặt với án phạt 5 năm tù giam nếu như bị kết tội

Các đài truyền hình đang tiến hành "xóa sổ" hình ảnh của nam diễn viên sinh năm 1999 khỏi màn ảnh

Shimizu Hiroya bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2012, được biết đến qua các tác phẩm Shock, Desire, Solomon's Perjury, Yu Yu Hakusho, Tokyo Revengers... Trong đó, nhân vật phản diện Hanma Shuji do Shimizu Hiroya thủ vai trong phim Tokyo Revengers gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Nguồn: KoreaBoo, NHK