Nam diễn viên rơi từ tầng 8 tử vong tại chỗ, camera an ninh hé lộ bi kịch từ chiếc điện thoại

Ngày 17/7, tờ Orientaldaily đưa tin Bun Hay Mean - nghệ sĩ hài lừng danh nước Pháp - đã qua đời ở tuổi 43. Nguyên nhân cái chết của anh là ngã lầu tử vong. Qua điều tra camera an ninh, cảnh sát cho biết Bun Hay Mean đã ngã từ tầng 8 xuống đất tử vong tại chỗ trong lúc cố gắng nhặt chiếc điện thoại di động vô tình bị rơi trên máng xối ban công.

Đội điều tra đã tìm thấy gạt tàn thuốc và 1 chiếc điện thoại ở hiện trường. Do không có dấu vết giết người hay tự tử, cảnh sát tạm kết luận Bun Hay Mean qua đời vì gặp tai nạn không may. Đáng buồn hơn, Bun Hay Mean qua đời chỉ 1 ngày trước khi lên đường sang Canada biểu diễn. Đây là lịch trình mà cố diễn viên đã rất mong đợi và đặt nhiều tâm huyết.

Bun Hay Mean ngã lầu tử vong ở tuổi 4

Cái chết thương tâm của Bun Hay Mean khiến khán giả bàng hoàng, xót xa. Trên MXH, công chúng và bạn bè trong ngành giải trí đã chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ hài có sức ảnh hưởng bậc nhất nước Pháp.



Bun Hay Mean bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 24 tuổi. Anh đã từ bỏ công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin để vào showbiz làm diễn viên hài. Năm 2014, Bun Hay Mean nổi tiếng với chương trình Chinois Marrant dans la légende de Bun Hay Mean. Với phong cách tấu hài sắc sảo, duyên dáng, Bun Hay Mean được nhiều người yêu thích và trở thành 1 nhân vật có tầm ảnh hưởng trên sân khấu hài kịch nước Pháp. Ngoài ra, Bun Hay Mean còn từng tham gia diễn xuất trong Problemos, Asterix và Obelix: Vương Quốc Trung Cổ, Les Chèvres!...

Trước khi có được thành công, Bun Hay Mean từng trải qua giai đoạn khó khăn mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cuộc sống khó khăn đến mức phải ngủ bờ ngủ bụi ở vỉa hè.

Trước khi mất, anh là diễn viên hài tài năng có tầm ảnh hưởng ở Pháp

Nguồn: Orientaldaily