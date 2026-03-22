Nam diễn viên phim giờ vàng VTV, ngoài đời là Trung tá công an

Trong tập 11 phim Bước chân vào đời trên VTV, diễn viên Hoàng Công vào vai Lê Xuân Mạnh, cán bộ công an phường Bồ Đề, trực tiếp giải quyết vụ việc liên quan đến gia đình nhân vật Thương (Quỳnh Kool) và bà Dung (Quách Thu Phương).

Dù chỉ xuất hiện trong hai phân đoạn ngắn nhưng diễn viên Hoàng Công vẫn để lại dấu ấn nhờ phong thái tự nhiên, chuẩn mực. Chia sẻ trên trang cá nhân, nam diễn viên cho biết với anh, không có vai diễn nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ.

Hoàng Công sinh năm 1978, từng là diễn viên nổi bật của truyền hình Việt trong những năm đầu thập niên 2000 với loạt phim như Dưới tán rừng lặng lẽ, Chuyện học đường, Sóng ngầm, Ngày hè sôi động, Ước nguyện hoàng hôn, Vòng xoáy...

Thời gian gần đây, anh là gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình chính luận, đặc biệt là các tác phẩm về lực lượng vũ trang. Anh từng góp mặt trong hàng loạt phim giờ vàng như Hương vị tình thân, Phố trong làng, Cuộc chiến không giới tuyến, Không thời gian hay Độc đạo, gần đây là Có anh nơi ấy bình yên.

Ngoài đời Hoàng Công là một Trung tá công an, đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Anh đã gắn bó với ngành gần 25 năm. Chính nền tảng nghề nghiệp này giúp anh thể hiện tác phong, lời thoại một cách chân thực, tạo ấn tượng mạnh với các đạo diễn.

Nam diễn viên chia sẻ trên Vietnamnet , khi còn trẻ anh từng thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, từ sinh viên đến nhân vật phản diện. Tuy nhiên, có thời gian dài anh gần như vắng bóng trên màn ảnh vì bận công tác. Điều này khiến không nhiều người biết anh là công an, khác với một số nghệ sĩ cùng lực lượng.

Hoàng Công cho biết nhiều diễn viên lâu năm từng trải qua là đóng phim nhiều năm nhưng không phải ai cũng nhớ tên. Anh cho biết, bản thân không quá chạnh lòng trước điều đó. Theo nam diễn viên, ai làm nghề cũng mong được nổi tiếng, nhưng mức độ được biết đến còn phụ thuộc vào cơ duyên và thời điểm. Có giai đoạn anh đảm nhận nhiều vai chính, nhưng khi đó truyền thông chưa quan tâm mạnh mẽ tới phim truyền hình như hiện nay.

Hoàng Công cũng tự nhận ngoại hình của mình không nổi bật bằng các đàn em như Tuấn Tú hay Việt Anh. Trong khi đó, thế hệ diễn viên trẻ không chỉ tự nhiên hơn trong diễn xuất mà còn biết tận dụng truyền thông, mạng xã hội để xây dựng tên tuổi nhanh chóng.

Năm 2020, khi anh được mời tham gia một vai nhỏ trong Hương vị tình thân . Nhờ tác phong chuẩn xác, lời thoại đúng chất công an, anh dần được các đạo diễn tin tưởng giao những vai tương tự trong nhiều dự án sau đó.

Không chỉ đóng phim, Hoàng Công còn tham gia hỗ trợ nghiệp vụ, giúp các ê-kíp xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an sát với thực tế hơn. Đây cũng là lý do anh thường xuyên được “chọn mặt gửi vàng” trong các dự án chính luận.

Tháng 12/2025, Hoàng Công được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình cống hiến trong ngành lẫn hoạt động nghệ thuật của anh.

Về đời tư, nam diễn viên có cuộc sống khá kín tiếng. Anh từng trải qua cuộc hôn nhân đầu kéo dài 3 năm và có hai con trai. Sau đó, anh tái hôn vào năm 2019 với người vợ thứ hai là một diễn viên lồng tiếng hơn anh 2 tuổi. Hiện tại, gia đình anh có thêm một con trai nhỏ, cuộc sống ổn định và êm ấm.