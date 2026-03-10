Nam diễn viên nổi tiếng VTV si mê mẹ đơn thân hơn 6 tuổi, sở hữu nhà 9 tầng ngay cạnh Hồ Tây

Tình yêu vượt định kiến

Sau nhiều năm đồng hành và không ít lần vướng vào những lời bàn tán trên mạng xã hội, mối quan hệ giữa diễn viên Huỳnh Anh và bà xã Bạch Lan Phương vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng. Chia sẻ mới đây của Bạch Lan Phương một lần nữa cho thấy cả hai vẫn đang gắn bó bền chặt, bất chấp những áp lực và định kiến đã bủa vây họ suốt thời gian dài.

Ảnh chụp màn hình FBNV

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương công khai chuyện tình cảm từ cuối năm 2020. Ngay từ thời điểm đó, cặp đôi đã trở thành tâm điểm chú ý bởi Bạch Lan Phương hơn Huỳnh Anh 6 tuổi, từng trải qua hôn nhân đổ vỡ và có con riêng. Sự khác biệt về tuổi tác, hoàn cảnh sống và quá khứ cá nhân khiến chuyện tình của họ từng bị không ít người hoài nghi.

Tuy nhiên, thay vì để những lời dị nghị làm lung lay tình cảm, cả hai lại chọn cách đồng hành cùng nhau trong im lặng và chứng minh sự bền chặt bằng thời gian. Sau hơn 4 năm gắn bó, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương đã chính thức hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn vào năm 2024, đánh dấu bước chuyển từ tình yêu sang hôn nhân.

Dù đã về chung một nhà, cuộc sống của cặp đôi không hoàn toàn chỉ có màu hồng. Trong suốt thời gian bên nhau, Bạch Lan Phương nhiều lần trở thành mục tiêu của những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, đặc biệt mỗi khi cô chia sẻ hình ảnh hoặc câu chuyện liên quan đến chồng. Những lời chê bai ngoại hình, công kích đời tư hay cho rằng Huỳnh Anh “phí” khi lựa chọn cô đã kéo dài trong nhiều năm.

Trong chia sẻ mới trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương thẳng thắn nói rằng câu chuyện phải chịu những lời lẽ không hay vẫn lặp lại suốt 6 năm qua mỗi khi cô đăng điều gì đó liên quan đến hai vợ chồng. Tuy nhiên, điều khiến cô giữ được sự bình thản chính là việc cô hiểu rõ nhất ai là người đã ở bên Huỳnh Anh trong những giai đoạn chông chênh và nhiều thăng trầm nhất. Nữ MC cũng khẳng định trong một mối quan hệ không có chuyện “phí hay không phí”, “xứng hay không xứng”, mà quan trọng là hai người có phù hợp với nhau ở thời điểm đó hay không.

Chia sẻ này được xem như lời đáp trả nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trước những lời xì xào kéo dài về cuộc hôn nhân của cô. Đồng thời, nó cũng cho thấy cách Bạch Lan Phương nhìn nhận mối quan hệ với Huỳnh Anh ở thời điểm hiện tại: không còn là sự bốc đồng của tình yêu ban đầu, mà là sự thấu hiểu sau hành trình dài cùng đi qua vui buồn, va vấp và thử thách.

Trước đó, Bạch Lan Phương cũng từng có những lời bộc bạch giàu cảm xúc về chặng đường đã qua bên chồng. Khi nhìn lại nửa thập kỷ gắn bó, cô viết rằng cả hai đã trải qua đủ buồn, vui, cãi vã nhưng yêu thương vẫn luôn hiện diện. Nữ MC cho biết giờ đây họ đã là vợ chồng và đều đang hạnh phúc theo cách riêng, như một sự khẳng định cho mối quan hệ bền bỉ đã vượt qua nhiều ánh nhìn nghi ngại.

Mái ấm viên mãn

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, cuộc sống của Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương còn nhận được sự quan tâm bởi cơ ngơi khá nổi bật của gia đình. Nhiều năm qua, Bạch Lan Phương được biết đến là người tự chủ kinh tế, vừa hoạt động nghệ thuật vừa điều hành công việc kinh doanh riêng.

Theo nhiều nguồn tin, Bạch Lan Phương hiện sở hữu căn nhà 9 tầng tại khu vực trung tâm Hà Nội, vừa là nơi sinh sống của gia đình vừa kết hợp kinh doanh. Một số bài viết cho biết ngôi nhà có diện tích khoảng 55m2, trong đó 4 tầng dưới phục vụ công việc, các tầng trên là không gian sinh hoạt, tập luyện và nghỉ ngơi của cả nhà.

View triệu đô nhìn từ ngôi nhà của vợ chồng Bạch Lan Phương

Tầng dưới của ngôi nhà được dành cho các hoạt động kinh doanh

Cô từng chi gần 10 tỷ đồng để sửa sang lại căn nhà theo đúng nhu cầu sử dụng của gia đình. Với vị trí trung tâm và thiết kế nhiều tầng, cơ ngơi này nhiều lần được nhận xét là tài sản có giá trị lớn, cho thấy nền tảng kinh tế khá vững vàng của Bạch Lan Phương trước khi về chung nhà với Huỳnh Anh.

Huỳnh Anh chăm sóc ban công giúp vợ

Không gian tụ tập bạn bè

Dù vậy, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương không thường xuyên phô trương của cải theo cách ồn ào. Những gì cặp đôi chia sẻ nhiều hơn là nhịp sống đời thường trong tổ ấm, từ chăm cây, ở nhà thư giãn đến dành thời gian cho gia đình, qua đó cho thấy giá trị lớn nhất họ hướng tới vẫn là sự gắn bó và cảm giác bình yên trong đời sống hôn nhân.

Trải qua nhiều sóng gió, Bạch Lan Phương còn gọi tình yêu hiện tại của mình với Huỳnh Anh là tình yêu của những người từng trải, nơi sự bền bỉ, bao dung và vị tha trở thành điều quan trọng nhất. Cô cho biết ông xã chưa bao giờ vì chuyện chưa có con chung mà giảm đi sự yêu thương, trái lại vẫn luôn vun đắp cho tổ ấm hiện tại. Chi tiết này cho thấy mối quan hệ của hai người không chỉ bền ở cảm xúc mà còn được xây trên sự chia sẻ và đồng hành thực tế trong đời sống hôn nhân.

Từ một cặp đôi từng bị nghi ngờ vì khoảng cách tuổi tác, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương giờ đây vẫn đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện của mình. Những gì Bạch Lan Phương vừa chia sẻ không chỉ hé lộ sự gắn bó của hai vợ chồng, mà còn cho thấy sau tất cả, điều giữ họ ở lại với nhau chính là sự thấu hiểu, đúng thời điểm và khả năng cùng nắm tay đi qua những ngày mưa trước khi chạm tới cầu vồng.

Tổng hợp