Sao nam này giờ đã thành nông dân, trồng rau, chăn trâu, nuôi cá.

Từng là nam chính điển trai của đài Channel 7, sở hữu ngoại hình cuốn hút cùng sự nghiệp diễn xuất kéo dài hàng chục năm, Nam Raphiphat Ekaphankul giờ đây lại khiến công chúng ngỡ ngàng với cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Không còn xuất hiện trên màn ảnh hay chạy theo ánh hào quang showbiz, anh lặng lẽ trở về quê nhà làm nông dân.

Nam thần thanh xuân của nhiều thế hệ

Sinh năm 1985, Nam Raphiphat từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình xứ chùa Vàng. Anh vào showbiz từ năm 16 tuổi sau khi giành chức quán quân tại cuộc thi Dutchie Boy. Đây cũng chính là bước đệm giúp chàng trai sở hữu ngoại hình nổi bật chính thức hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên và thành viên nhóm nhạc Friend.

Năm 2012, Nam Raphiphat có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Talay Ruea Im. Nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, anh một bước thành sao, trở thành nam chính được yêu thích trên Channel 7. Trong khoảng 20 năm hoạt động tại nhà đài, nam diễn viên góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám như Lonely Ghost, Món Nợ Đời, Sinh Ra Từ Bùn Lầy, Tình Yêu Mùa Hè, Nữ Chiến Binh Nhân Hậu, Bố Ơi! Mẹ Đâu Rồi...

Nam Raphiphat từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ xứ chùa Vàng. Anh bén duyên với nghệ thuật từ sớm. Ảnh: X.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, sự nghiệp nghệ thuật thành công, Nam Raphiphat còn nằm trong top sao Thái có trình độ học vấn cao. Sau khi lấy bằng cử nhân Khoa học Chính trị tại Đại học Ramkhamhaeng, anh tiếp tục nhận bằng thạc sĩ Nghệ thuật Truyền thông tại Đại học Chalermkarnchana.

Sau nhiều năm gắn bó với Channel 7, cuối năm 2022, Nam Raphiphat quyết định không gia hạn hợp đồng với đài, rời showbiz. Anh bán sạch tài sản ở Bangkok rồi trở về quê nhà Nakhon Nayok sinh sống và gây dựng cơ ngơi mới.

Cuối năm 2022, Nam Raphiphat rút lui khỏi showbiz. Ảnh: X.

Về quê chăn trâu, mở trang trại

Lớn lên ở vùng nông thôn, Nam Raphiphat vốn yêu thích chăn nuôi. Khi còn hoạt động trong showbiz, anh nuôi gà tại nhà riêng ở Bangkok (Thái Lan). Tuy nhiên, khi số lượng vật nuôi ngày càng tăng, không gian trở nên chật chội, Nam Raphiphat quyết định mang theo đàn gà trở về quê nhà. Tại Nakhon Nayok, anh phát triển khu đất của gia đình thành trang trại trồng rau, nuôi cá, trâu, gà, ngựa.

Nam Raphiphat về quê làm nông. Ảnh: Today Line.

Đặc biệt, đàn trâu là niềm tự hào lớn của nam diễn viên. Anh dành nhiều tâm huyết cho việc chọn giống, chăm sóc và đưa trâu tham gia các cuộc thi. Một số con trâu trong trang trại có giá trị từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu baht, thậm chí từng giành giải thưởng tại các cuộc thi dành cho trâu. Nam Raphiphat cũng từng gây chú ý khi tiết lộ 1 chú trâu bán ra từ trang trại của anh có giá khoảng 2 triệu baht (hơn 1,5 tỷ đồng).

Theo Nam Raphiphat, với anh làm nông không chỉ là một sở thích hay một khoảng thời gian thư giãn sau ánh hào quang mà còn là khoản đầu tư dài hạn cho tương lai của gia đình. Anh tiết lộ rằng những con trâu giống mà anh mua về chăm sóc có giá trị từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu baht, và chúng có thể tạo ra giá trị lớn hơn nữa cho thế hệ con cháu trong tương lai.

Nam diễn viên ra đồng chăn trâu. Ảnh: Today Line.

Nam Raphiphat cho biết 1 chú trâu giống tốt ở trang trại anh bán ra thị trường có giá 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Thairath.

Hôn nhân viên mãn hơn 14 năm với vợ Hoa hậu

Bên cạnh sự nghiệp và cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, Nam Raphiphat còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Anh kết hôn với Hoa hậu Mintra Chanisa Liaochaiyapan vào năm 2012. Cặp đôi quen biết thông qua các hoạt động trong giới giải trí. Sau hơn 14 năm bên nhau, cả hai hiện có 3 người con: con trai cả Ocean Napaphan sinh năm 2012, con gái thứ hai Marine Marina sinh năm 2018 và con gái út Apo Evarin sinh năm 2021.

Nam Raphiphat có cuộc sống viên mãn bên vợ đẹp, con ngoan.

Nguồn: Today Line, Thairath