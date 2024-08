Nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc ngồi quán vỉa hè ở TPHCM ăn bánh mì

Clip Lee Kwang Soo ăn bánh mì, ngồi vỉa hè cùng diễn viên Hoàng Hà do fan ghi lại được khán giả quan tâm. Trong clip, nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc đeo kính, đội mũ lưỡi trai chăm chú thưởng thức món ăn đường phố Việt được vinh danh ngon nhất thế giới.

Lee Kwang Soo ngồi ăn bánh mì cùng diễn viên Hoàng Hà (áo hồng) được fan ghi lại. Nguồn: @chanh_uwu.

Theo người hâm mộ, Kwang Soo đang trong quá trình quay dự án phim tại Việt Nam, kết hợp cùng nữ diễn viên Hoàng Hà. Theo Naver , Lee Kwang Soo vào vai Kang Jun Woo - ngôi sao hàng đầu châu Á mơ ước bước chân đến Liên hoan phim Cannes.

Khi quay quảng cáo ở Việt Nam, anh bị bỏ rơi, trở thành người không đồng dính túi. Tại đây, anh gặp Thảo - cô gái Việt có mơ ước ước trở thành nhân viên pha chế - và có cuộc hành trình khác biệt hoàn toàn so với cuộc sống trước đây.

Không ít fan có cơ hội gặp gỡ Lee Kwang Soo khi anh đi quay phim tại TPHCM. Trong những thước phim được fan chia sẻ, nam diễn viên thân thiện chào fan khi vô tình bắt gặp. Khi được fan xin chụp ảnh, chữ ký, ngôi sao 39 tuổi không hề né tránh.

Lee Kwang Soo là diễn viên Hàn Quốc được yêu thích tại Việt Nam, nổi tiếng nhờ chương trình Running Man.

Lee Kwang Soo sinh năm 1985, cao 1,92 m, là diễn viên, nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Anh từng đến Việt Nam nhiều lần để dự fan meeting, lễ trao giải thưởng, sự kiện giao lưu văn hóa và được nhiều fan Việt yêu mến vì tính cách hài hước, dễ gần.

Tên tuổi Lee Kwang Soo “bùng nổ” ở thị trường châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng khi anh là thành viên chính thức của Running Man . Đến 6/2021, anh để lại tiếc nuối khi quyết định rời Running Man sau 12 năm vì phải điều trị chấn thương chân.

Ngoài nổi danh ở show thực tế, anh đóng nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh như It's Okay, That's Love, Gia đình là số 1 phần 2, Chỉ có thể là yêu, Confession, Hố sụt tử thần … gần nhất là vai diễn đồ tể trong No way out: The Roulette.

Lee Kwang Soo đang hẹn hò với người đẹp Lee Sun Bin. Họ công khai năm 2018, quen nhau từ khi cùng tham gia Running Man.