Nam diễn viên ngoại tình với vợ của bạn thân phải trả giá đắt, bất ngờ với phán quyết từ toà án

Ngày 1/5, tờ China Times đưa tin tòa đã mở phiên xét xử và đưa ra phán quyết cho vụ nam diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong đâm đơn kiện vợ influencer Quả Quả ngoại tình với Vương Tử (Thơ Ngây 2). Theo thẩm phán, qua các chứng cứ được đệ trình, xác nhận Vương Tử và Quả Quả đã có hành vi vượt quá giới hạn của mối quan hệ bạn bè thông thường. Cả hai cũng đã thừa nhận cáo buộc ngoại tình. Vì vậy, tòa yêu cầu Vương Tử và Quả Quả mỗi người phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Phạm Khương Ngạn Phong 1 triệu TWD (835 triệu đồng).

Đáng chú ý, tòa cũng quyết định công khai chi tiết bản án trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa với việc mọi hình ảnh, thông tin về hành vi ngoại tình đáng xấu hổ của Quả Quả và Vương Tử đều sẽ bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Phía Vương Tử và Quả Quả đã nộp đơn kháng cáo đề nghị tòa án hủy việc công khai bản án của họ, nhưng bị bác bỏ. Tòa án cho biết vẫn tuân thủ quy định công bố phán quyết theo luật định, nhưng sẽ lược bỏ những phần liên quan đến thông tin cá nhân của 2 bị đơn trong vụ việc.

Tòa phán quyết Vương Tử và Quả Quả mỗi người phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Phạm Khương Ngạn Phong (ảnh trái) 1 triệu TWD (835 triệu đồng). Ảnh: Sina.

Trong diễn biến mới nhất, influencer Quả Quả đã đâm đơn kiện ông xã Phạm Khương Ngạn Phong hành vi trộm cắp Ipad, xâm phạm quyền riêng tư của cô. Hiện, cặp đôi đang làm thủ tục ly dị, phân chia tài sản và quyền nuôi con.

Ngoài việc bị kiện vì hành vi ngoại tình, Vương Tử còn sắp hầu tòa với cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự. Theo tờ ETtoday, mỹ nam Thơ Ngây xem như đã chấm dứt sự nghiệp, hình ảnh không cách nào có thể cứu vãn sau 2 vụ bê bối nghiêm trọng. Hiện, các nhân viên dưới trướng đã ồ át nghỉ việc, rời bỏ Vương Tử. Thậm chí, quản lý thân cận cũng tháo chạy khỏi nam diễn viên.

Vương Tử - Quả Quả - Phạm Khương Ngạn Phong (từ trái sang phải) là 3 cái tên drama nhất showbiz Đài Loan (Trung Quốc) vào cuối năm 2025. Ảnh: ETtoday.

Drama hú hí với vợ bạn chấn động showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Tháng 11/2025, Phạm Khương Ngạn Phong đăng đàn lên Instagram tố Vương Tử "quan hệ ngoài luồng" với vợ mình - Quả Quả, đồng thời chia sẻ đoạn video dài kể lại quá trình phát hiện ra mối quan hệ sai trái của 2 người. Được biết, Vương Tử và nam diễn viên họ Phạm từng là bạn bè thân thiết trong giới giải trí.

Theo Phạm Khương Ngạn Phong, anh bắt đầu thuê thám tử tư theo dõi vợ sau khi nhận thấy cô có những biểu hiện bất thường, được cho là không chung thủy trong hôn nhân. Nam diễn viên họ Phạm cho hay, Quả Quả đột nhiên thay đổi kể từ sau chuyến đi đến Mỹ với Vương Tử hồi đầu năm 2025. Khi trở lại Đài Loan (Trung Quốc) giữa tháng 3/2025, Quả Quả bất ngờ không muốn về nhà và còn cắt đứt liên lạc với chồng trong hơn 3 tháng.

Vương Tử và Quả Quả vụng trộm sau chuyến đi công tác ở Mỹ. Ảnh: China Times.

Quả Quả không hề tỏ ra ăn năn hối hận sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình với Vương Tử. Thay vào đó, nữ influencer vẫn tiếp tục công khai mối quan hệ với tài tử Thơ Ngây trên mạng xã hội và chuyển đến sống trong căn hộ sang trọng trị giá 50 triệu TWD (53 tỷ đồng) của nhân tình, đồng thời phớt lờ luôn ông xã.

Đến ngày 15/11/2025, ảnh nóng trần trụi của Vương Tử và Quả Quả khi ngoại tình đã bị lan truyền khắp mạng xã hội. Đáng chú ý, căn phòng vệ sinh trong bức ảnh nhạy cảm đang bị phát tán có khung cảnh trùng khớp với 1 bức ảnh chụp trong nhà vệ sinh từng được Quả Quả đăng lên trang cá nhân. Với chứng cứ ngoại tình rõ như ban ngày, Vương Tử và Quả Quả không còn có thể chối cãi, bao biện cho hành vi đáng xấu hổ của mình. Khán giả gọi Phạm Khương Ngạn Phong là người ông đáng thương nhất showbiz. Anh bị bạn thân và vợ phản bội trắng trợn.

Ảnh nóng bị phát tán khắp MXH Trung Quốc của Vương Tử và Quả Quả. Ảnh: China Times.

Sau khi Vương Tử vướng tai tiếng đời tư nghiêm trọng, các đài truyền hình ở Đài Loan (Trung Quốc) đã thông báo tạm dừng lên sóng các chương trình, bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên này. Trước làn sóng tẩy chay dữ dội của người trong ngành và công chúng, nam diễn viên đã tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn.

Vương Tử sinh năm 1989, tại Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc Lollipop. Bên cạnh ca hát, nam nghệ sĩ còn gặt hái được nhiều thành công khi lấn sân diễn xuất, trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ các bộ phim thần tượng như Vị Ngọt Macchiato, Thơ Ngây 2 ... Nam diễn viên từng được mệnh danh là "hoàng tử showbiz xứ Đài" nhờ sở hữu nhan sắc "đốn gục" trái tim của hàng triệu thiếu nữ. Tuy nhiên, hình tượng Vương Tử dày công gây dựng đã hoàn toàn bị sụp đổ sau bê bối ngoại tình chấn động mới đây.

Danh tiếng của Vương Tử sụp đổ vì có hành vi không đứng đắn với vợ bạn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu