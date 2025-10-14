Nam diễn viên Mưa Đỏ rơi nước mắt: Chào anh Tạ nhé...

Suốt một mùa lễ 2/9, Mưa Đỏ là hiện tượng từ phòng vé cho đến mạng xã hội giúp đưa tên tuổi của dàn cast từ những cái tên chưa quen mặt, trở thành thần tượng được yêu mến của người dân khắp cả nước. Nhân vật Tạ - anh lính nông dân gầy gò, chất phát cũng trở thành vai diễn để đời của Phương Nam, mang đến cho nam diễn viên thành công chưa từng có. Đã hơn 1 tháng từ ngày ra rạp, mới đây Phương Nam mới chính thức tạm biệt anh Tạ khi đăng tải hình ảnh đến salon "tút" lại ngoại hình.

Trên video đang thu về hơn 2 triệu lượt xem chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày lên sóng, nam diễn viên bộc bạch: Chào anh Tạ nhé Phương Nam trở lại đây. Thậm chí, anh còn xúc động đến nỗi nước mắt lưng tròng trước khoảnh khắc tạm biệt hình tượng người chiến sĩ.

Diễn viên Phương Nam rơi nước mắt khi rũ bỏ hình tượng anh Tạ "Mưa Đỏ" (Nguồn @phuongnam.dv).

"Chào anh Tạ nhé, cảm ơn vì một chặng đường thật đẹp. Hẹn gặp lại ở một hành trình khác." - Phương Nam chú thích trong khung hình anh bật khóc nghẹn ngào. Nhân viên salon tóc phải vỗ vai an ủi.

Sau khi nâng cấp visual: tỉa tóc và cạo râu Phương Nam đã phần nào lấy lại vẻ ngoài lãng tử như trước. Chỉ có điều, để hóa thân thành nhân vật Tạ với ngoại hình nhỏ bé, chỉ còn da bọc xương, Phương Nam đến nay dù đã tăng cân nhưng vẫn chưa hoàn toàn quay lại phong độ như lúc đầu, đặc biệt là làn da nâu tạo nên nét khắc khổ cho nhân vật Tạ vẫn còn đó.

Điều khó khăn nhất với Phương Nam khi đến với Mưa Đỏ từng được anh chia sẻ là việc phải giảm số cân lớn: 15kg trong vòng 3 tháng, từ 78kg xuống còn 63kg, bằng chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt đến mức nhiều người phải rùng mình. Nam diễn viên kể lại từng leo bộ 39 tầng chung cư, bơi ngoài biển, chạy bộ, nhảy dây, kết hợp ăn uống khắt khe để cơ thể sút cân nhanh chóng. Xuống cân nhanh, khiến nam diễn viên thời gian đầu hết sức chật vật, có lúc sinh ảo giác.

Trong thời gian quảng bá Mưa Đỏ, Phương Nam quyết tâm giữ lại "anh Tạ" bên mình, mục đích để khán giả được trực tiếp ngắm nhìn nhân vật này ngoài đời bằng xương bằng thịt. Tuy ngoại hình vẫn còn nét vất vả, cách Phương Nam ăn vận đủ cho khán giả - những người chưa từng biết đến anh trước đó, nhìn nhận đây là một người đàn ông có phong cách. Phương Nam theo đuổi Sartorial style với những bộ suit may đo vừa vặn: cổ điển, lịch lãm và không kém phần thời trang.

Trước đó, nam diễn viên vốn quen thuộc với hình ảnh rắn rỏi, gương mặt điển trai và body 6 múi chuẩn "soái ca". Body cao lớn giúp Phương Nam dễ dàng cân đẹp nhiều phong cách từ quý ông kiểu cách diện Sartorial đứng bên moto phân khối lớn, hay "soft boy" thư sinh, nhẹ nhàng.



