Nam diễn viên hết thời tưởng sa sút nào ngờ được bổ nhiệm vào Cục Văn hóa - Thể thao, giữ chức CEO tập đoàn lương 700 triệu/tháng

Vy Anh
|

Nam diễn viên này không còn sức hút trong showbiz, nhưng lại đang là cái tên được giới thương nghiệp săn đón.

Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Mã Tuấn Vỹ được mệnh danh là "ông vua điển trai nhất màn ảnh", "Khang Hy đẹp trai nhất truyền hình xứ Hương Cảng" sau khi vào vai vị hoàng đế Khang Hy bộ phim Lộc Đỉnh Ký 1998. Anh từng là cái tên phủ sóng màn ảnh nhỏ giờ vàng, được đài TVB o bế và ghi dấu ấn với các phim Thâm Cung Kế, Lạc Thần, Đế Nữ Hoa, Ngọc Uyên Ương... Có thể nói, sự nghiệp của Mã Tuấn Vỹ từng là một đường thẳng đi lên, ổn định ở đài truyền hình lớn nhất Hong Kong (Trung Quốc).

Tuy nhiên, từ sau năm 2015, danh tiếng của Mã Tuấn Vỹ dần sa sút vì TVB chiêu mộ nhiều gương mặt nam thần đẹp trai, trẻ trung. Trải qua giai đoạn vực dậy bất thành, năm 2019, sao nam sinh năm 1971 tuyên bố tạm dừng đóng phim, sang Trung Quốc đại lục học thạc sĩ ngành Quản lý và Y học. Sau khi lấy được bằng thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh, anh bỏ hẳn showbiz, chuyển sang làm công chức và cuộc sống hậu hết thời của nam diễn viên khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Mã Tuấn Vỹ được mệnh danh là "Khang Hy đẹp trai nhất màn ảnh xứ Hương Cảng". Ảnh: HK01.

Anh từng là gương mặt phủ sóng màn ảnh nhỏ xứ Hương Cảng. Ảnh: Xiaohongshu.

Nam diễn viên ngừng đóng phim từ năm 2019 và có 1 cuộc sống hậu hết thời khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ảnh: On.

Theo đó, với tài năng và kinh nghiệm 30 năm làm việc trong ngành giải trí ở lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh, phát thanh đến viết kịch bản, đạo diễn, diễn xuất và nhà sản xuất, Mã Tuấn Vỹ được mời đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng Trung tâm đào tạo nghệ thuật TVB, giám đốc điều hành đài phát thanh RTHK (Metro Broadcast).

Năm 2022, anh đỗ trong kỳ thi công chức của Cục Văn hóa - Thể thao Hong Kong và được bổ nhiệm vào làm việc tại Hội đồng Phát triển Nghệ thuật của đặc khu hành chính, với vai trò ủy viên giám sát có nhiệm vụ xử lý, phê duyệt và phân bổ 100 triệu HKD (12,7 triệu USD) tiền quỹ đến nhà làm nghệ thuật, chương trình văn hóa - giải trí cần được hỗ trợ ở xứ Hương Cảng.

Và vào ngày 18/5, Mã Tuấn Vỹ thông báo từ chức giám đốc điều hành đài phát thanh RTHK để chuyển sang làm phó chủ tịch, giám đốc điều hành ở Hin Sang Group - tập đoàn chuyên bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tập đoàn này cho biết sẽ trả cho Mã Tuấn Vỹ mức lương trung bình năm 2,5 triệu HKD (8,4 tỷ đồng), chưa bao gồm tiền thưởng. Như vậy, nam diễn viên sinh năm 1971 sẽ nhận được 700 triệu đồng/tháng.

Sau khi lấy bằng thạc sĩ, anh về Hong Kong (Trung Quốc) làm việc, từng giữ chức hiệu trưởng Trung tâm đào tạo nghệ thuật TVB, giám đốc điều hành đài phát thanh RTHK (Metro Broadcast). Năm 2022, Mã Tuấn Vỹ trở thành ủy viên Cục Văn hóa - Thể thao Hong Kong. Mới nhất, anh được mời làm Phó chủ tịch, Giám đốc điều hành và đồng CEO của Hin Sang Group với mức lương 700 triệu đồng/tháng. Ảnh: HK01.

Ngoài làm công ăn lương tại nhiều doanh nghiệp lớn, Mã Tuấn Vỹ còn là một barista được quốc tế công nhận, sở hữu trung tâm dạy thêm, thương hiệu cà phê và công ty sản xuất phim ảnh. Ở tuổi 55, sau 7 năm rời xa hào quang showbiz, Mã Tuấn Vỹ vẫn thăng tiến không ngừng và có 1 sự nghiệp rực rỡ dưới thân thân người bình thường khiến ai cũng phải trầm trồ.

Về đời tư, Mã Tuấn Vỹ vẫn độc thân. Anh từng hẹn hò doanh nhân Hứa Tuệ San. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đã tan nát sau 8 năm hẹn hò Kể từ đó đến nay, Mã Tuấn Vỹ không công khai bạn gái.

Mã Tuấn Vỹ vẫn độc thân. Anh không yêu ai sau khi đổ vỡ chuyện tình 8 năm với doanh nhân Hứa Tuệ San. Ảnh: On.

Nguồn: HK01, On

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

