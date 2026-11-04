Nam diễn viên hàng triệu người Việt nhớ mặt từ bé đang ở Hà Nội lặng lẽ uống bia Tạ Hiện, ăn phở Khôi Hói

Người hâm mộ trong nước bất ngờ biết được điều đó qua chính những mẩu tin mà anh đăng tải trải dài từ quán bia vỉa hè Tạ Hiện đến gánh hoa rong buổi sớm và hàng phở bò trứ danh trên phố Hàng Vải.

Vào tối ngày 2/11 trên Instagram Story của một diễn viên đình đánh người Mỹ bỗng xuất hiện một khung cảnh rất Hà Nội, với ghế nhựa thấp kê sát vỉa hè và cốc bia hơi cùng dòng người qua lại trên một con phố nhỏ. Với khán giả thuộc thế hệ 9X thì khuôn mặt trong ảnh quen thuộc đến mức khó có thể lẫn, dù cho cái tên thì không ít người phải tra Google lại mới nhớ ra.

Đó chính là Cole Sprouse - người từng vào vai Cody Martin trong bộ phim sitcom lừng danh The Suite Life of Zack And Cody của kênh Disney Channel. Những hình ảnh anh đăng trong hai ngày 2/11 và 3/11 đã nhanh chóng khiến người hâm mộ Việt Nam đặc biệt chú ý, phần vì không một ai biết trước anh đang ở đây.

Điều khiến loạt hình ảnh được chia sẻ chóng mặt không phải là bởi một địa điểm sang trọng nào đó mà hoàn toàn ngược lại. Tối 2/11, nam diễn viên đăng khoảnh khắc mình đang ngồi tại một quán vỉa hè trên phố Tạ Hiện để uống bia hơi và ngắm nhìn nhịp sống về đêm của Thủ đô.

Cole Sprouse bất ngờ khoe ảnh uống bia ở Tạ Hiện

Con phố dài khoảng 270 mét nằm giữa khu phố cổ này từ lâu đã được gọi là phố bia nơi mà những chiếc ghế nhựa thấp kê sát lề đường, và tiếng trò chuyện rôm rả đã thành khung cảnh đặc trưng mỗi khi phố lên đèn. Một diễn viên Hollywood tĩnh lặng ngồi giữa khung cảnh đó mà không cần bàn riêng cũng không cần ai vây quanh chính là lý do khiến tấm ảnh được chuyền tay nhanh chóng.

Thu vào tầm mắt những góc nhỏ mộc mạc của phố cổ

Không chỉ khám phá Hà Nội về đêm nam diễn viên còn ghi lại những lát cắt đời thường của thành phố vào buổi sáng. Trong các story tiếp theo anh đã chia sẻ hình ảnh một người bán hoa gánh hàng rong với những bó hoa rực rỡ đặt bên đường vốn là một khung cảnh quen thuộc trên nhiều con phố Hà Nội mà chính người dân ở đây đôi khi đi ngang cũng không để ý.

Một khoảnh khắc khác được anh ghi lại là hình ảnh người dân tập thể dục và múa quạt lẫn vận động theo nhạc ngoài trời tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Nếu Tạ Hiện là Hà Nội lúc đêm xuống thì hồ Gươm sáng sớm là nhịp còn lại của thành phố nơi người dân đi bộ và chạy bộ cùng tập dưỡng sinh và khiêu vũ từ lúc trời còn mờ sương. Bên cạnh đó, anh còn chụp lại một biển hiệu cửa hàng có phong cách riêng trên phố cổ, chứng tỏ anh không chỉ ghé thăm các điểm tham quan mà còn để ý đến những chi tiết nhỏ trong đời sống đô thị.

Nam diễn viên cũng chia sẻ những lát cắt rất "Hà Nội" ở story khác

Hành trình ẩm thực rẽ lối vào hàng phở bò 30 năm tuổi

Đến đêm 3/11 hành trình ẩm thực của anh mới tiếp tục được hé lộ khi anh đăng hình ảnh đi ăn cùng bạn tại Phở Khôi Hói trên phố Hàng Vải. Đây là một địa chỉ phở bò quen thuộc trong khu phố cổ có hơn 30 năm hoạt động và được nhiều thực khách biết đến với những phần thịt chất lượng như lõi bò và gầu giòn. Quán cũng từng được Michelin Guide xếp vào hạng mục Bib Gourmand dành cho những địa chỉ có món ăn chất lượng với mức giá hợp lý.

Cole cùng bạn đi ăn phở Khôi Hói ở Hàng Vải

Một bát phở tại đây thường bao gồm bánh phở cùng thịt bò và phần nước dùng được ninh cùng xương lẫn thịt bò và các loại gia vị trong nhiều giờ đồng hồ. Điểm được thực khách nhắc đến nhiều nhất là phần lõi bò mềm ngọt cùng gầu bò xen nạc mỡ tạo cảm giác giòn béo. Ăn kèm với phở còn có quẩy vốn là món quen thuộc của nhiều người Hà Nội và thường được thả trực tiếp vào bát hoặc chấm với nước dùng nóng hổi.

Một trải nghiệm khác cũng rất đặc trưng khi nhắc đến Hà Nội là ghé phố đường tàu. Cole còn chia sẻ khoảnh khắc ngồi tại một quán cà phê ven đường ray, chờ đợi và ngắm đoàn tàu chạy qua trong không gian phố nhỏ san sát nhà cửa.

Cole còn chia sẻ khoảnh khắc ngồi tại một quán cà phê ven đường ray, chờ đợi và ngắm đoàn tàu chạy qua như nhiều vị khách Tây khác

Đây vốn là một trong những điểm check-in thu hút đông đảo du khách quốc tế khi đến Thủ đô, bởi đường ray tàu hỏa nằm len giữa những dãy nhà cũ, ban công và quán xá chỉ cách đường tàu một khoảng rất gần. Khi tàu chuẩn bị đi qua, nhịp sống nơi đây cũng trở nên đặc biệt hơn với tiếng còi tàu, tiếng bánh sắt lăn trên đường ray và cảnh người dân, du khách cùng dõi mắt theo đoàn tàu.

Cộng lại từ cốc bia hơi Tạ Hiện đến gánh hoa rong buổi sáng rồi những nhóm người tập thể dục bên hồ Gươm và chốt lại bằng bát phở trên phố Hàng Vải thì loạt story của anh giống như của một người đang sống ở đây hơn là một ngôi sao đi du lịch. Không ít người nhận xét rằng nếu không nhìn tên tài khoản thì họ hoàn toàn có thể nghĩ đây chỉ là những hình ảnh được đăng bởi một người bạn đang sinh sống tại Thủ đô.

Cole Sprouse khiến khán giả Việt thích thú vì những bức ảnh gần gũi với cuộc sống của người dân Hà Nội

Ngay sau khi loạt hình ảnh được chia sẻ rầm rộ thì nhiều người hâm mộ Việt Nam đã bày tỏ sự bất ngờ và thích thú. Một số bình luận hài hước cho rằng không ngờ một gương mặt gắn liền với tuổi thơ của mình lại đang ở cùng thành phố và thậm chí có người còn tiếc nuối vì không có cơ hội tình cờ gặp nam diễn viên ngoài đời.

Những bình luận dễ thương tràn ngập mạng xã hội như “Dạ Cole Sprouse đang ở cùng một thành phố với tôi ạ” hay “Một nửa của cặp song sinh đáng yêu nhất tuổi thơ tôi đang ở đây”, “Xem story của anh mà tôi tưởng của đứa bạn tôi ở Hà Nội”, “Đúng là Cuộc sống thượng hạng của Zack và Cody à!”

Ký ức về cặp song sinh tinh nghịch Zack và Cody

Lý do khuôn mặt này quen thuộc với rất nhiều người Việt thực chất nằm ở một bộ phim được chiếu cách đây 20 năm. Với khán giả thuộc thế hệ 9X và đầu 2000 thì Cole Sprouse luôn gắn liền với ký ức tuổi thơ qua The Suite Life of Zack And Cody phát sóng trên Disney Channel từ năm 2005 đến năm 2008. Sinh năm 1992 tại Italy, anh cùng anh trai sinh đôi Dylan Sprouse bắt đầu diễn xuất từ khi còn nhỏ và từng xuất hiện trong một số bộ phim cùng chương trình truyền hình trước khi chính thức thành cặp song sinh được yêu thích toàn cầu nhờ sitcom này.

Trong phim Cole vào vai Cody Martin, một cậu em sinh đôi thông minh và chăm chỉ cũng như có phần nghiêm túc để trái ngược hoàn toàn với người anh Zack nghịch ngợm do Dylan thủ vai. Thành công của bộ phim đã giúp hai anh em trở thành những gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ trên toàn thế giới. Sau đó họ tiếp tục góp mặt trong phần ngoại truyện The Suite Life on Deck và bộ phim điện ảnh The Suite Life Movie.

Cole Sprouse luôn gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều fan Việt qua The Suite Life of Zack And Cody phát sóng trên Disney Channel từ năm 2005 đến năm 2008.

Khi trưởng thành Cole tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất và từng tạm rời màn ảnh để học tại Đại học New York trước khi trở lại với vai Jughead Jones trong series Riverdale. Anh cũng từng tham gia các dự án điện ảnh đình đám như Five Feet Apart. Ngoài diễn xuất anh còn theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và điều này đã phần nào giải thích vì sao loạt ảnh Hà Nội mà anh đăng không giống ảnh du lịch thông thường mà lại thiên về những khoảnh khắc đời thường bắt trọn nhịp sống ngoài đường.

Tính đến hiện tại nam diễn viên chưa chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào về lịch trình hay thời gian mà anh sẽ lưu trú ở Việt Nam.