Nam diễn viên hạng A cắm 2 “chiếc sừng” lên đầu vợ minh tinh, ngoại tình luôn với cả giáo viên của con

Chiều 29/11, tờ Yahoo News đưa tin, 1 phóng viên nổi tiếng vừa xuất hiện trên chương trình Super Lucky và chia sẻ câu chuyện gây sốc về 1 cặp vợ chồng nghệ sĩ quyền lực ở làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Theo đó, nam diễn viên hạng A trong câu chuyện đã bị bắt gặp ngoại tình với 2 người phụ nữ sau lưng vợ minh tinh.

Trước khi công bố những tình tiết vụng trộm gây choáng, vị phóng viên đã hé lộ hàng loạt dữ kiện về cặp đôi đình đám: "2 vợ chồng này cực kỳ nổi tiếng luôn. Người chồng sở hữu vẻ ngoài điển trai, còn người vợ cũng được ca ngợi nhờ nhan sắc xinh đẹp. Họ quen biết nhau qua 1 dự án, có 1 đứa con và hiện vẫn hoạt động trong ngành giải trí".

1 nam diễn viên cắm 2 "chiếc sừng" lên đầu bà xã minh tinh, khiến công chúng dậy sóng

Cặp đôi thống nhất thay phiên nhau trông con mỗi khi 1 người trong số họ bận quay phim. Tuy nhiên, khi nữ diễn viên tới Trung Quốc ghi hình, chồng cô đã bị các tay săn ảnh "tóm sống" bằng chứng ngoại tình. Cụ thể, anh bị phát hiện "tòm tem" với... giáo viên ở trường mẫu giáo của con mình. Cặp đôi còn cùng nhau tới nhà nghỉ.

Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên còn vướng vào thêm 1 vụ ngoại tình khác. Lần này, paparazzi theo dõi nam ngôi sao đến sân bay và quay được cảnh anh đưa 1 tiếp viên hàng không về nhà. Nam tài tử bước vào nhà cô gái và đã ở lại đây khá lâu. Rồi sau đó, anh rời khỏi nhà nhân tình để kịp đi đón con ở trường mẫu giáo.

Trong 1 lần hẹn hò với nhân tình, nam diễn viên phát hiện có phóng viên đang theo đuôi mình. Anh nhanh chóng thả nữ tiếp viên hàng không ở giữa đường rồi bình tĩnh lái xe đi tiếp. Nhưng người phụ nữ này đã bỏ quên chiếc túi xách hàng hiệu trên xe của nam diễn viên. Và chính từ manh mối quan trọng này, bà xã đã phát hiện ra vụ vụng trộm đáng xấu hổ của nam tài tử hạng A.

Nam ngôi sao lộ bằng chứng ngoại tình trong 1 lần ra sân bay đón "tiểu tam" về nhà

Nữ minh tinh vô cùng tức giận và thẳng thừng tuyên bố rằng, cô không bao giờ tha thứ cho chồng. Thế nhưng, sau cùng nữ diễn viên vẫn chọn tha thứ cho chồng mình và đến thời điểm hiện tại, cặp đôi quyền lực vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau.

Đến nay, danh tính cụ thể của cặp vợ chồng nghệ sĩ trong câu chuyện gây xôn xao mới đây vẫn chưa được công bố.