Nam diễn viên hài vẫn chứng nào tật nấy đi miệt thị ngoại hình Hoa hậu nức tiếng

Công chúng hy vọng nam diễn viên hài G. lắm phốt này sẽ bị giáng đòn trừng phạt nặng hơn nữa.

Trong thời gian gần đây, nam ca sĩ kiêm diễn viên hài Go Young Wook (phim Gia Đình Là Số 1 phần 3) đã bị cộng đồng mạng Hàn Quốc “sấy” tơi tả vì liên tục vạ miệng. Giữa tâm bão chỉ trích trên diện rộng, nam diễn viên họ Go đã bị “đào xới” lên quá khứ phạm tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, đồng thời khán giả yêu cầu cấm cửa nam diễn viên này trên mọi nền tảng. Trước đó, Go Young Wook đã bị cấm hoạt động tại Kbiz và phải dừng sóng ở nhiều chương trình sau khi bê bối tình dục nổ ra.

Sau khi mãn hạn tù, những tưởng nam diễn viên sinh năm 1976 sẽ thành tâm hối lỗi và làm nhiều việc có ích cho xã hội. Thế nhưng trên thực tế, anh vẫn tiếp tục dính vào hàng loạt ồn ào, trở thành “cái gai” trong mắt công chúng vì “cuồng ngôn loạn chữ”, hết lần này tới lần khác xúc phạm danh dự của đồng nghiệp trong giới. Chỉ tính riêng trong vài tháng trở lại đây, Go Young Wook đã liên tục “gây thù chuốc oán” với MC quốc dân Yoo Jae Suk, vợ chồng tài tử Lee Byung Hun, ngọc nữ Kbiz Park Ha Sun, MC hạng A Jun Hyun Moo,... Và tới sáng 5/10, Newsen cho hay, nam diễn viên họ Go lại vừa công khai miệt thị ngoại hình Hoa hậu quốc dân xứ Hàn Kim Sa Rang.

Trong bài viết mới nhất trên trang cá nhân, Go Young Wook đăng ảnh gần đây của Kim Sa Rang và buông nhiều lời lẽ phản cảm dành cho nàng hậu họ Kim: “Tôi và Kim Sa Rang thuộc cùng thế hệ, và cô ấy lại không sở hữu đường nét quá sắc sảo cho nên ngày trước tôi từng rất thích nét mặt này. Lâu rồi mới thấy lại, má cô ấy phúng phính như sắp nổ tung đến nơi rồi này. Dạo này xu hướng 1 là má phúng phính, 2 là gầy giơ xương sao? Phụ nữ là thế đấy”.

Go Young Wook đăng ảnh Kim Sa Rang lên rồi thốt ra lời lẽ miệt thị ngoại hình nàng hậu xứ Hàn. Ảnh: Naver

Trước đó, Go Young Wook khiến công chúng ngao ngán khi “5 lần 7 lượt” đi cà khịa, mỉa mai nhiều ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí xứ kim chi. Cụ thể, nam diễn viên Gia Đình Là Số 1 đã chọc ngoáy, tung lời bịa đặt về cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jung rồi sau đó còn công kích Yoo Jae Suk bằng những ngôn từ khó nghe như “tham tiền”, “kẻ có lòng tham vô đáy”,... Chưa hết, Go Young Wook tiếp tục buông lời mỉa mai biểu cảm của MC nổi tiếng xứ Hàn Jun Hyun Moo, tố ngọc nữ Park Ha Sun xài tiền như thác đổ, bào tiền chồng vô tội vạ,...

Giữa tâm bão chỉ trích, Go Young Wook đã bị vô hiệu hóa tài khoản TikTok vừa mới mở. Trước đó, nhiều tài khoản mạng xã hội khác của Go Young Wook từ Instagram cho tới YouTube đã bị cơ quan quản lý gỡ bỏ. Tới nay, khán giả đồng loạt yêu cầu xóa sổ nốt tài khoản mạng xã hội còn sót lại của nam diễn viên họ Go để anh này hết đường đi kiếm chuyện với đồng nghiệp.

Công chúng hy vọng Go Young Wook sẽ bị xóa sổ sạch sẽ mọi tài khoản mạng xã hội. Ảnh: Nate

Trước khi chuyển hướng lên mạng xã hội hoạt động, Go Young Wook đã bị cấm cửa khỏi làng giải trí Hàn Quốc. Chính Go Young Wook đã lên tiếng xác nhận tình cảnh thê thảm của bản thân sau khi dính scandal tày trời: “Tôi đã trải qua đúng 13 năm 8 tháng 21 ngày sống trong cảnh thất nghiệp. Không có nơi nào trong xã hội này chịu nhận tôi vào làm việc, chẳng lẽ không có cách nào để tôi kiếm tiền mua thức ăn cho những chú chó yêu quý của mình hay sao?”. Tuy nhiên, công chúng chẳng những không thông cảm mà còn “ném đá” dữ dội nam diễn viên họ Go ngay sau động thái lên tiếng nêu trên.

Còn nhớ vào năm 2013, vụ tấn công tình dục của của Go Young Wook đã khiến công chúng Hàn Quốc chấn động. Nam diễn viên đã bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc cưỡng bức 3 trẻ vị thành niên trong khoảng thời gian từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012. Ngoài ra, Go Young Wook còn bị công khai thông tin cá nhân trong 5 năm và trở thành người nổi tiếng đầu tiên tại Kbiz phải đeo còng điện tử giám sát tội phạm tình dục. Go Young Wook thụ án ở nhà tù Anyang và nhà tù Nambu, ra tù vào tháng 7/2015.

Khi ra tù, nam ca sĩ kiêm diễn viên này đã cúi gập người xin lỗi công chúng: “Tôi đã suy ngẫm rất nhiều trong thời gian bị giam giữ. Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối với tư cách nghệ sĩ giải trí”. Trong những năm qua, Go Young Wook đã chính thức bị khai trừ khỏi làng giải trí, không còn có thể quay lại hoạt động.

Go Young Wook bị “phong sát” ở Kbiz sau phốt động trời. Ảnh: Naver

Go Young Wook sinh năm 1976, từng là thành viên nhóm nhạc Roo’Ra nổi tiếng Hàn Quốc thập niên 1990. Bên cạnh ca hát, Go Young Wook còn tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim truyền hình, trong đó không thể không nhắc tới tác phẩm gây sốt 1 thời Gia Đình Là Số 1 phần 3.