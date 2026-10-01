HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam diễn viên gặp sự cố vì rượt đuổi Trấn Thành

Ngọc Ánh
|

Diễn viên Liên Bỉnh Phát cho biết chấn thương cổ chân khiến anh không thể góp mặt trong tập 10 chương trình Running man. Một năm trước, nam diễn viên từng phải ngồi xe lăn, phải rời chương trình truyền hình thực tế.

Ngày 30/9, Liên Bỉnh Phát thông báo tạm vắng mặt một tập của Running man Việt Nam để điều trị chấn thương. Nam diễn viên cho biết anh tiếc nuối khi không thể tiếp tục sát cánh cùng các thành viên trong tập 10, dự kiến phát sóng tối 2/10.

Chấn thương của Liên Bỉnh Phát xảy ra sau màn rượt đuổi với Trấn Thành trong tập 9. Ở thử thách này, nam diễn viên liên tục tăng tốc, di chuyển với cường độ cao. Sau chương trình, anh gặp vấn đề ở cổ chân phải.

Liên Bỉnh Phát chấn thương khi ghi hình truyền hình thực tế.

Liên Bỉnh Phát cho biết: “Mùa trước gối trái đứt dây chằng, mùa này tới cổ chân phải lật sơ mi". Anh cũng trấn an người hâm mộ rằng chấn thương không quá nghiêm trọng, dự kiến chỉ tạm nghỉ một tập ghi hình.

Bài đăng của Liên Bỉnh Phát nhanh chóng nhận được sự quan tâm với hơn 10.000 lượt tương tác. Nhiều người tiếc nuối khi một trong những thành viên có lợi thế thể lực của chương trình vắng mặt.

Một số khán giả khuyên nam diễn viên tiết chế cách chơi quyết liệt, hạn chế những màn bứt tốc gây nguy cơ chấn thương cao.

Đây không phải lần đầu Liên Bỉnh Phát phải tạm dừng một chương trình truyền hình thực tế vì chấn thương.

Tháng 9/2025, nam diễn viên bất ngờ vắng mặt trong tập 7 Chiến sĩ quả cảm. Khi đó, ê-kíp thông báo anh không thể tiếp tục hành trình do gặp chấn thương nặng ở chân. Trong video gửi lời tạm biệt tới chương trình, Liên Bỉnh Phát xuất hiện trên xe lăn. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi các thành viên vì không thể tiếp tục tham gia đợt huấn luyện.

Liên Bỉnh Phát từng gây chú ý khi đóng chính phim Song Lang (2018) với nhân vật Dũng Thiên Lôi. Anh nhận giải diễn viên triển vọng tại Tokyo Gemstone Award, Nhật Bản 2018.

Nhờ tham gia Running man Việt Nam và Anh trai vượt ngàn chông gai, Liên Bỉnh Phát có sự bứt phá về độ nhận diện với khán giả trẻ. Tháng 10/2025, anh thắng Nam diễn viên chính xuất sắc của giải Kim Chung với vai bác sĩ trong sêri The Outlaw Doctor (Hóa ngoại chi y), trở thành sao Việt đầu tiên đoạt danh hiệu này.

Nam diễn viên xây dựng được độ nhận diện tốt, giữ hình tượng sạch trong giới showbiz, gần như không vướng scandal.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại