Nam diễn viên đóng nhiều phim top 1 rating nhất Việt Nam: Diễn hay vô cùng tận, netizen chấm 100 điểm

Trong dàn diễn viên truyền hình Việt Nam, Doãn Quốc Đam là một trong những cái tên hiếm hoi sở hữu chuỗi thành tích rating mà bất kỳ đồng nghiệp nào cũng phải kiêng nể. Suốt gần một thập kỷ, anh góp mặt trong loạt phim dẫn đầu bảng xếp hạng ở từng thời điểm phát sóng, trở thành bảo chứng cho những tác phẩm có sức hút lớn với khán giả đại chúng.

Khi nhìn vào hành trình rating của anh qua từng năm, có thể thấy Doãn Quốc Đam sở hữu một danh sách những cột mốc ấn tượng.

Doãn Quốc Đam trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Cú nổ mới nhất mang tên Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tiếp tục khẳng định phong độ của anh. Theo số liệu từ VTV Ratings, bộ phim đạt 6,50% rating, thu hút hơn 6,2 triệu khán giả trong bảy ngày và trung bình 4,6 triệu người xem mỗi phút, đứng đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV tuần 20–26/10/2025. Đến tháng 11/2025, tỷ suất người xem vẫn tăng đều và đạt 4,8%, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để dẫn đầu cả nước.

Trước đó, vào năm 2024, một dự án khác có sự góp mặt của Doãn Quốc Đam, Những Nẻo Đường Gần Xa cũng gây nhiều bất ngờ khi nhanh chóng vươn lên vị trí top 1 rating cả nước. Thành tích 5,2% ở những tập đầu tiên trở thành con số rất đáng chú ý đối với giờ vàng VTV, vốn không thường xuyên vượt qua phim THVL để chiếm lĩnh bảng xếp hạng. Dù không sở hữu dàn cast “câu khách”, bộ phim vẫn tạo nên hiệu ứng mạnh nhờ kịch bản gần gũi, cách khai thác tâm lý đời sống tinh tế và đặc biệt là lối diễn chắc tay của Quốc Đam.

Cũng trong năm 2024, Doãn Quốc Đam góp mặt trong dự án Độc Đạo. Ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã ghi dấu ấn với khán giả khi quy tụ loạt diễn viên đình đám. Ở những tuần cuối, tỷ suất người xem của phim ngày càng cao và chính thức vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để leo lên vị trí top 1 cả nước, ghi nhận con số 4,8%.

Doãn Quốc Đam trong Làng Trong Phố

Năm 2023, Làng Trong Phố dẫn đầu rating toàn quốc ngay tuần đầu tiên phát sóng theo thống kê của Kantar Media, đạt mức 4,6% dù trước đó gây tranh luận về giọng nói của anh. Chính cách diễn gai góc, chân thật và nhiều tầng lớp cảm xúc đã cho thấy vì sao nam diễn viên vẫn là tâm điểm chú ý bất chấp tranh cãi.

Cùng năm, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình cũng đạt thành tích dẫn đầu rating trong tháng 9, đưa tên tuổi Quốc Đam trở lại tâm điểm bằng hình tượng người đàn ông có chiều sâu tâm lý nhưng cũng vô cùng hài hước.

Doãn Quốc Đam trong Quỳnh Búp Bê

Trước đó, dấu ấn của anh từng bùng nổ mạnh mẽ ở giai đoạn 2017–2018. Quỳnh Búp Bê, bộ phim trở thành hiện tượng truyền hình năm 2018, lập kỷ lục rating lên tới 15% và dẫn đầu danh sách phim Việt được tìm kiếm nhiều nhất năm do Google Việt Nam công bố. Nhân vật Cảnh của anh đảm nhận trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc bàn luận, những phân cảnh của anh vẫn còn được nhắc đi nhắc lại đến tận bây giờ.

Xa hơn nữa, Người Phán Xử một trong những bộ phim có rating trung bình cao nhất lịch sử VFC với 5,42% – cũng đánh dấu một phiên bản Doãn Quốc Đam hoàn toàn khác: sắc lạnh, nguy hiểm và tạo áp lực tâm lý mạnh chỉ qua ánh mắt và giọng nói.

Doãn Quốc Đam trong Người Phán Xử

Điểm chung giữa các dự án này chính là khả năng biến hóa mạnh mẽ của Doãn Quốc Đam. Anh có thể trở thành người đàn ông làng quê chân chất, chuyển sang một tay giang hồ ngổ ngáo, rồi lại hóa thân thành người chồng đầy trăn trở hay một nhân vật phản diện đáng sợ. Không vai nào giống vai nào, và đó là lý do khán giả gọi anh là “diễn viên 100 điểm” mỗi lần xuất hiện là một lần tạo cảm xúc mới.

Sinh năm 1988 tại Thái Nguyên, Doãn Quốc Đam vốn nổi tiếng là người kỹ tính với nghề, không chạy theo sự hào nhoáng mà chọn vai dựa trên chiều sâu và sự đặc biệt của nhân vật. Anh tập trung vào ánh mắt, nhịp thở và cảm xúc bên trong nhiều hơn là lời thoại. Nhờ vậy, nhân vật của anh luôn có độ chân thật cao và thường là linh hồn của tuyến truyện.

Không chỉ hoạt động ở mảng truyền hình, mới đây Doãn Quốc Đam tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Truy Tìm Long Diên Hương. Tác phẩm ghi nhận doanh thu cao, phản hồi tích cực từ khán giả và được đánh giá là một trong những dự án điện ảnh Việt nổi bật trong thời gian gần đây. Sự xuất hiện của anh ở vai trò điện ảnh càng khiến bộ phim tăng thêm độ tin cậy về diễn xuất và mở ra một hướng phát triển mới cho sự nghiệp của nam diễn viên.

Nhìn lại hành trình của Doãn Quốc Đam, dễ thấy anh không phải cái tên ồn ào hay phô trương. Nhưng chính sự bền bỉ, nỗ lực và một cái “tâm” đúng nghĩa với nghề đã giúp anh trở thành nam diễn viên sở hữu nhiều tác phẩm đứng đầu rating nhất hiện nay. Và với phong độ này, khán giả hoàn toàn có lý do để trông đợi vào những vai diễn đỉnh cao tiếp theo của anh trong cả truyền hình lẫn điện ảnh.