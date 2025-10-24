Nam diễn viên đình đám hết thời, ngoại hình thế này đố ai nhận ra?

Tài tử 2 lần đoạt giải Oscar Tom Hanks vừa được phát hiện đi tàu điện ngầm 1 cách kín đáo ở thành phố New York, Mỹ. Ngôi sao hạng A này mặc quần áo đơn giản, đội mũ len và đeo khẩu trang. Vì vậy, trông ông giống như 1 người đàn ông trung niên bình thường. Những người xung quanh hoàn toàn thờ ơ, không nhận ra tài tử đình đám.

Có ý kiến cho rằng danh tiếng của Tom Hanks đã sụt giảm nên người xung quanh mới không nhận ra tài tử này. Khác với những ngôi sao có lối sống sang chảnh, đi xe riêng, Tom Hanks lại sống khá giản dị. Ông thường xuyên đi tàu điện ngầm, ăn đồ bình dân, đi dạo ở công viên. Việc tài tử này đeo khẩu trang, đội mũ kín mít có thể là nguyên nhân khiến những người xung quanh thờ ơ, không nhận ra.

Tài tử đình đám đi tàu điện ngầm

Tuy nhiên người xung quanh khá thờ ơ và không nhận ra ông

Tom Hanks có tên đầy đủ là Thomas Jeffrey Hanks, sinh năm 1956 tại California, Mỹ. Ông tốt nghiệp Chabot College và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ cuối thập niên 1970. Ông nổi tiếng với phong cách diễn vừa hài hước vừa tâm lý sâu sắc, và được xem là một trong những biểu tượng văn hóa của điện ảnh Mỹ.

Tom Hanks khởi đầu bằng các vai nhỏ trên truyền hình và các phim hài gia đình trong những năm 1980, sau đó vươn lên với các vai chính trong những bộ phim lớn như Philadelphia (1993) và Forrest Gump (1994) — hai vai diễn giúp ông đoạt liên tiếp hai giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Ông không chỉ diễn xuất mà còn lập công ty sản xuất Playtone và tham gia sản xuất loạt phim truyền hình, phim điện ảnh từ thập niên 1990 tới nay.

Tên tuổi Tom Hanks gắn với bộ phim kinh điển Forrest Gump

Tổng khối tài sản ròng của Tom Hanks được nhiều nguồn ước tính vào khoảng 400 triệu USD (10.161 tỷ đồng) tính tới năm 2025. Sự giàu có của ông đến từ: mức thù lao rất cao cho các phim lớn, chia phần lợi nhuận, các dự án sản xuất, công ty Playtone, cũng như đầu tư và thương hiệu cá nhân. Dù vậy, Tom Hanks lại duy trì được lối sống giản dị đáng ngưỡng mộ.