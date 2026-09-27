Nam diễn viên đình đám bán sushi từ TP.HCM đến Vĩnh Long, vừa xây nhà 10 phòng ngủ

Vượt qua nhiều khó khăn, nam diễn viên dần trở thành cái tên quen thuộc với đông đảo khán giả.

Quách Ngọc Tuyên sinh năm 1984, trưởng thành từ sân khấu Nụ Cười Mới. Khi còn học năm ba trường sân khấu, anh được cố nghệ sĩ Hữu Lộc mời về sân khấu này làm việc. Thời gian đầu, nam diễn viên chủ yếu nhận các vai quần chúng, vừa diễn vừa học hỏi kinh nghiệm từ những đàn anh, đàn chị như Hoài Linh, Chí Tài, Cát Phượng,...

Con đường nghệ thuật của Quách Ngọc Tuyên từng trải qua không ít khó khăn. Anh từng làm nhiều công việc như phụ hồ, phục vụ nhà hàng, bảo vệ để trang trải học phí và tiền thuê trọ. Có giai đoạn nam diễn viên thừa nhận từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề vì mãi chưa tìm được chỗ đứng.

Bước ngoặt lớn đến khi Quách Ngọc Tuyên đảm nhận vai Vi Cá trong Giải Cứu Tiểu Thư, sau đó tiếp tục xuất hiện trong Giang Hồ Chợ Mới và Thập Tam Muội. Hình tượng đại ca khu chợ cá có vẻ ngoài bụi bặm, tính cách nghĩa khí giúp anh được khán giả nhớ đến với biệt danh "Anh Vi Cá".

Không dừng lại ở việc đóng phim, năm 2018, Quách Ngọc Tuyên quyết định tự đầu tư và sản xuất Vi Cá Tiền Truyện. Dự án được thực hiện sau khi nhân vật Vi Cá nhận được sự yêu thích từ khán giả. Nam diễn viên từng chia sẻ anh muốn tạo ra một sản phẩm của riêng mình thay vì chỉ xuất hiện trong các dự án của người khác.

Anh Vi Cá là nhân vật giúp Quách Ngọc Tuyên được nhiều khán giả biết đến

Trên màn ảnh rộng, dấu ấn đáng chú ý của Quách Ngọc Tuyên đến với Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Vai Tư Hậu giúp nam diễn viên tiếp cận đông đảo khán giả điện ảnh và tạo thêm bước tiến trong sự nghiệp. Sau gần hai thập niên làm nghề, chính Quách Ngọc Tuyên từng nhìn nhận nhân vật Vi Cá và Tư Hậu là hai cột mốc giúp tên tuổi anh được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn.

Hiện tại, nam diễn viên vẫn duy trì công việc diễn xuất. Vừa rồi, Quách Ngọc Tuyên gây chú ý khi là một trong dàn cast của phim Trại Buôn Người - dự án đang gây sốt phòng vé Việt.

Quách Ngọc Tuyên gây chú ý khi góp mặt trong dự án Trại Buôn Người

Bên cạnh diễn xuất, Quách Ngọc Tuyên những năm gần đây còn phát triển công việc kinh doanh. Một trong những thương hiệu gắn với tên tuổi của anh là sushi Anh Vi Cá. Nam diễn viên cho biết cơ duyên đến với việc bán sushi khá tình cờ vào cuối năm 2022, khi anh được một người quen làm nghề sushi ở Nha Trang giới thiệu.

Ban đầu, Quách Ngọc Tuyên chỉ mở một quán nhỏ trên tầng lầu ở quận 5, TP.HCM, với sức chứa khoảng 30 khách. Sau khi được khán giả ủng hộ, đến năm 2023 anh mở cơ sở tại phường An Lạc, TP.HCM, có thể phục vụ khoảng 150 khách. Sau đó, thương hiệu tiếp tục phát triển về Cần Giuộc, quê của nam diễn viên, rồi mới đây có thêm chi nhánh tại Vĩnh Long.

Quách Ngọc Tuyên khá "mát tay" khi lấn sân sang kinh doanh nhà hàng

Nam diễn viên vừa mở thêm nhà hàng sushi tại Vĩnh Long

Không chỉ có sự nghiệp dần ổn định, cuộc sống riêng của Quách Ngọc Tuyên cũng được nhiều khán giả chú ý. Anh và bà xã Thảo Hân có khoảng cách 16 tuổi. Cả hai quen nhau khi Quách Ngọc Tuyên còn hoạt động tại sân khấu Nụ Cười Mới, sau thời gian tìm hiểu đã công khai mối quan hệ vào năm 2019 khi Thảo Hân mang thai con đầu lòng. Hiện họ có hai con và dù đã gắn bó nhiều năm, cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới.

"May mắn là vợ tôi cũng không đặt nặng chuyện phải tổ chức đám cưới, chúng tôi quan niệm vợ chồng sống hòa thuận với nhau là được. Nhưng tôi biết người phụ nữ nào cũng mong khoác lên mình chiếc váy cưới nên tôi sẽ cố gắng mang đến điều đặc biệt đó cho vợ", Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.

Quách Ngọc Tuyên từng chia sẻ gia đình là một trong những động lực lớn để anh cố gắng làm việc. Anh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con trên mạng xã hội, từ đó nhận được sự quan tâm của khán giả.

Tổ ấm viên mãn của Quách Ngọc Tuyên và bà xã kém 16 tuổi

Mới đây, một dấu mốc đặc biệt trong cuộc sống của nam diễn viên là hoàn thành căn nhà dành cho cha mẹ ở quê. Sau nhiều năm làm nghề và tích góp, Quách Ngọc Tuyên xây căn nhà rộng khoảng 130 m2, gồm một trệt, một lầu và 10 phòng ngủ. Anh còn xây thêm một căn nhà cấp bốn ngay bên cạnh để vợ chồng người anh ruột sinh sống, thuận tiện qua lại chăm sóc cha mẹ.

Căn nhà được hoàn thiện phần thô từ cuối năm 2025, sau đó nam diễn viên tiếp tục hoàn thiện nội thất và đón cha mẹ cùng người thân vào ở từ đầu năm 2026. Khoảnh khắc khiến anh xúc động nhất là khi mẹ nhìn thấy không gian mới rồi bật khóc. Với Quách Ngọc Tuyên, đây là thành quả sau nhiều năm làm nghề, tích góp và cũng là cách anh thực hiện mong muốn chăm lo cho cha mẹ sau những năm tháng gia đình từng trải qua nhiều thiếu thốn.

Quách Ngọc Tuyên hạnh phúc khi xây nhà cho cha mẹ về già

Ảnh: FBNV