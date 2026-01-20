Nam diễn viên đẹp nhất nước cưới vợ giáo viên xinh hơn hoa hậu, lần đầu khoe visual con gái

Ryu Si Won nổi tiếng qua hàng loạt phim Hallyu ăn khách 1 thời, có khoảng thời gian dài được công chúng trìu mến gọi bằng danh hiệu "mỹ nam màn ảnh đẹp nhất Hàn Quốc". Sau khi dính bê bối đánh người vợ đầu, nam tài tử bỗng mất hút khỏi làng giải trí suốt nhiều năm.

Tới nay, anh bất ngờ xuất hiện cùng người vợ thứ 2 trên chương trình Lovers of Joseon (đài TV Chosun) trong tối 19/1. Đáng chú ý, nam diễn viên đã công bố loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong tiệc thôi nôi của con gái. Đây cũng là lần đầu tiên "bạch mã hoàng tử 1 thời" khoe cận visual con gái 1 tuổi với truyền thông và công chúng. Được biết, Ryu Si Won tái hôn cách đây 6 năm. Thới tháng 12/2024, cặp đôi hạnh phúc đón con gái chào đời.

Đặc biệt, truyền thông Hàn dành nhiều lời khen "có cánh" cho nhan sắc người vợ thứ 2 của Ryu Si Won. Ngay trên sóng truyền hình, nữ diễn viên Jung Yi Rang không giấu nổi vẻ trầm trồ trước diện mạo lung linh của bà xã tài tử họ Ryu: "Trời ơi sao cô ấy lại xinh đẹp đến thế?". Trên các diễn đàn, nhiều khán giả còn khen vợ Ryu Si Won xinh hơn nhiều nàng Hoa hậu Hàn Quốc trong những năm gần đây.

Trong khi đó, truyền thông xứ củ sâm nhận xét, gương mặt con gái Ryu Si Won thừa hưởng những nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Ryu Si Won khoe loạt khoảnh khắc đầy ý nghĩa trong tiệc thôi nôi của con gái 1 tuổi. Ảnh: Naver

Bà xã Ryu Si Won được khen xinh đẹp lung linh chẳng thua kém minh tinh. Ảnh: Naver

Nữ diễn viên hài nổi tiếng của SNL Korea Jung Yi Rang bị sốc visual khi lần đầu chứng kiến dung mạo bà xã Ryu Si Won. Ảnh: Nate

Vốn làm công việc giáo viên và chưa từng xuất hiện trên truyền hình trước đây nên vợ Ryu Si Won không giấu nổi vẻ bỡ ngỡ trong lần lộ diện trên show Lovers of Joseon mới đây: "Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trên sóng truyền hình nên cảm thấy khá căng thẳng và run". Chứng kiến sự lúng túng của người bạn đời, Ryu Si Won khẽ cười và giải thích: "Chỉ cần bớt căng thẳng 1 chút là cô ấy sẽ trở nên rất hoạt ngôn và nói chuyện rất có duyên. Cô ấy giỏi ăn nói và thú vị hơn cả tôi nữa ấy chứ".

Trước đó, nam tài tử khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ nhiều thông tin gây choáng về người vợ hiện tại: "Vợ tôi ban đầu là giáo viên dạy toán ở trường trung học. Sau khoảng 1 năm, cô ấy đã chuyển sang làm công việc giảng dạy tự do và từng bước gia nhập vào thánh địa luyện thi Daechi. Bây giờ thu nhập của cô ấy còn cao hơn tôi rất nhiều. Tính riêng ở mảng toán học, cô ấy gần như đứng nhất tại Daechi".

Đồng thời, anh cũng gửi tới người bạn đời những thông điệp yêu thương: "Nếu bỏ lỡ cô ấy, có thể tôi sẽ hối hận trong suốt phần đời còn lại. Có cô ấy bên cạnh khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm".

Nam tài tử gửi tới bà xã nhiều lời lẽ ngôn tình "có cánh" ngay trên sóng truyền hình. Ảnh: Naver

Ryu Si Won sinh năm 1972, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 22 tuổi. Nam ngôi sao từng là nghệ sĩ thuộc nhóm dẫn đầu của làn sóng Hallyu với tư cách diễn viên kiêm ca sĩ. Trong khoảng thời gian hoạt động ở Kbiz, anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với loạt tác phẩm đình đám như Sự Thật, Điều Bí Mật, Những Ngày Tươi Đẹp,...

Nam diễn viên kết hôn với người vợ đầu Jo Soo In vào năm 2010. Cuộc hôn nhân này từng được công chúng ngưỡng mộ nhưng trên thực tế, họ chỉ cố gắng tạo vỏ bọc hạnh phúc và giữa 2 người có quá nhiều mâu thuẫn.

Năm 2013, Jo Soo In đơn phương tuyên bố ly hôn với Ryu Si Won dù họ đã có với nhau 1 đứa con. Nghệ sĩ múa tung bằng chứng nam diễn viên buông lời lẽ cay nghiệt và đánh cô. Jo Soo In tiết lộ thêm, nam tài tử còn đặt thiết bị GPS định vị và nghe lén trên ô tô của mình khi chưa được cô cho phép.

Sau cùng, bạch mã hoàng tử 1 thời lĩnh án phạt 7 triệu won (khoảng 125 triệu đồng) vì hành vi tấn công, đe dọa vợ cũ. Thậm chí, anh còn mất luôn quyền nuôi con dù là người có tiềm lực kinh tế mạnh hơn vợ.

Tới năm 2020, Ryu Si Won tái hôn với người vợ hiện tại - 1 giáo viên dạy toán kém anh tận 19 tuổi. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại 1 khách sạn ở Seoul (Hàn Quốc). Cô dâu chú rể chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết tới chung vui. Trước đó, nam diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ lên mạng những khoảnh khắc dạo chơi cùng vợ nhưng đều giấu kín như bưng diện mạo người bạn đời. Phải tới gần đây, anh mới công khai dung mạo người vợ thứ 2.

Ryu Si Won là hoàng tử Hallyu thế hệ đầu tiên, từng khiến hàng triệu cô gái khắp châu Á say đắm nhờ diện mạo điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Ảnh: Naver

Hồi còn tung hoành ở showbiz Hàn, Ryu Si Won toàn hợp tác với các sao nữ hạng A như Choi Ji Woo, Ha Ji Won, Jang Nara,... Ảnh: Naver và Nate