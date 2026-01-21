Nam diễn viên đắt giá nhất showbiz bị “đá” ngay tại chỗ vì muốn bạn gái hoãn cưới

Cha Tae Hyun nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ siêu phẩm điện ảnh 1 thời Cô Nàng Ngổ Ngáo. Sau thành công rực rỡ của phim, tài tử có giai đoạn được xem là sao nam đắt giá nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc với mức thù lao đóng phim, quay quảng cáo cao ngất ngưởng.

Trong chương trình Mumu x Chacha The Ballad of Us Radio (đài SBS) mới lên sóng vào tối 20/1, Cha Tae Hyun đã có nhiều chia sẻ gây xôn xao về mối tình hợp tan nhiều lần với nhà soạn nhạc nổi tiếng Choi Suk Eun. Theo lời nam tài tử Cô Nàng Ngổ Ngáo, anh đã bị Choi Suk Eun "đá" không thương tiếc sau khi bày tỏ mong muốn hoãn cưới. Trước ống kính, Cha Tae Hyun cũng hé lộ nguyên nhân khiến anh đột ngột muốn lùi ngày cưới đã định: "Tôi từng hứa với cô ấy là sẽ kết hôn vào năm tôi 30 tuổi. Thế nhưng lúc đó công việc của tôi lại không được như ý cho lắm. Vài năm sau bộ phim Cô Nàng Ngổ Ngáo, sự nghiệp của tôi bỗng chững lại và có dấu hiệu đi xuống. Lúc đó tôi có tham vọng muốn tạo ra 1 bước đột phá nữa trong sự nghiệp trước khi lấy vợ nên mới yêu cầu hoãn cưới".

Thế nhưng, sau khi Cha Tae Hyun vừa bày tỏ ý muốn lùi ngày cưới với Choi Suk Eun, tài tử đã bị đàng gái "đá" ngay lập tức. Cha Tae Hyun hé lộ thêm về tình huống "căng như dây đàn": "Tôi đã hỏi cô ấy ‘Liệu chúng mình có thể hoãn đám cưới lại thêm 1 chút được hay không?’. Tôi vừa dứt lời, cô ấy liền thông báo chia tay luôn không chút do dự. Cô ấy chấm dứt mối quan hệ với tôi ngay tại chỗ luôn".

Cha Tae Hyun cho biết anh bị "đá" phũ phàng sau khi yêu cầu nửa kia hoãn cưới. Ảnh: Naver

Ngay sau đó, Cha Tae Hyun đã vội chạy ngay tới nhà Choi Suk Eun để xin lỗi rối rít, và cuối cùng cũng được đối phương tha thứ. Sau cùng, cặp đôi vẫn kết hôn vào năm nam tài tử họ Cha tròn 30 tuổi đúng theo kế hoạch ban đầu.

Mối tình của Cha Tae Hyun - Choi Suk Eun được công chúng xứ kim chi ngưỡng mộ, ủng hộ. Cha Tae Hyun lần đầu gặp cô Choi khi đang học lớp 11. Lần đầu gặp gỡ, tài tử Cô Nàng Ngổ Ngáo đã đem lòng yêu Choi Suk Eun và quyết định sẽ gắn bó với cô trong suốt cả cuộc đời. Mối tình của họ trải qua bao phen sóng gió và vô số lần hợp tan. Sau mỗi lần chia tay, Cha Tae Hyun vẫn hướng về nhà soạn nhạc Choi, âm thầm chờ đợi cô quay lại bên mình. Bạn bè khuyên tìm người khác nhưng nam diễn viên đều 1 mực từ chối, đồng thời dõng dạc tuyên bố: "Kể từ lần đầu gặp Suk Eun, tôi đã quyết tâm phải cưới bằng được cô ấy làm vợ rồi".

Sau bao gập ghềnh trắc trở, cuối cùng Cha Tae Hyun - Choi Suk Eun cũng về chung 1 nhà vào năm 2006 sau hôn lễ cổ tích. Được biết, vợ của Cha Tae Hyun là nhà soạn nhạc có tiếng và cô cũng là người sáng tác ca khúc tựa đề cho album đầu tiên của Cha Tae Hyun năm 2001 và album thứ 2 năm 2003. Hiện nam tài tử đang sống hạnh phúc bên vợ và 3 người con gồm 1 trai, 2 gái.

Cha Tae Hyun - Choi Suk Eun là 1 trong những cặp đôi bền chặt đáng ngưỡng mộ ở Kbiz. Ảnh: Nate

Cha Tae Hyun sinh năm 1976, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 19 tuổi. Anh nhận được sự mến mộ và yêu thích từ khán giả khắp châu Á nhờ loạt phim điện ảnh lẫn truyền hình ăn khách như Cô Nàng Ngổ Ngáo, Ông Ngoại Tuổi 30, Giấc Mơ Tình Yêu,...

Thời hoàng kim, Cha Tae Hyun "nổi đình nổi đám" với nhiều phim hot hòn họt. Ảnh: Naver